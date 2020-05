Premios Pulitzer: se impone la memoria reciente de Estados Unidos

Iban a ser anunciados el 20 de abril, en una ceremonia en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero ello fue imposible porque los miembros del jurado estaban cubriendo la pandemia del Covid-19 y pidieron un aplazamiento para poder dirimir.

Así, los ganadores del Premio Pulitzer 2020 fueron informados este martes 4 de mayo por Dana Canedy, la administradora de estos galardones que incluyen 15 mil dólares en cada categoría, en una transmisión en streaming realizada desde su propia casa.

El ganador en Ficción fue el escritor afroamericano Colson Whitehead, con su novela The Nickel Boys (Doubleday), que se sumerge en la cruel realidad de un reformatorio en los años 60. Basada en la historia real de la Dozier School, que operó por 110 años en Florida, el jurado la calificó como “una exploración libre y devastadora del abuso en un reformatorio”, destacando además que “en última instancia es una poderosa historia de perseverancia, dignidad y redención humanas”.

El jurado hizo hincapié en que Whitehead “es el cuarto escritor en la historia que ha ganado dos veces el Premio Pulitzer”. El anterior lo recibió en 2017 por su novela El ferrocarril subterráneo (Random House), que describe el escape de una esclava y también había ganado el National Book Award en el 2016.

El libro The Nickel Boys, ambientado en un reformatorio, le significó el segundo Pulitzer de su carrera al escritor afroamericano Colson Whitehead.

Los temas relacionados con la memoria reciente de Estados Unidos se adjudicaron varios Pulitzer. En Música Contemporánea, el galardón fue para Anthony Davis, por su ópera The Central Park Five, que retrata la injusta condena a prisión de cinco jóvenes afroamericanos y latinos acusados de violación en 1980, y que sólo 13 años después fueron exonerados, gracias al ADN. Un poco más atrás en el tiempo, se sitúa el relato verídico que triunfó en la categoría de Historia, con Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America, de W. Caleb McDaniel, que revisa el devenir de una mujer del siglo XIX que además de sobrevivir al secuestro y a la esclavitud, logró demandar a su captor.

En No Ficción, en tanto, hubo dos premiados, ambos referidos a asuntos estadounidenses: The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America, de Greg Grandin, sobre el expansionismo de ese país, y The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care, de Anne Boyer, sobre cómo los enfermos de cáncer ven aumentar el sufrimiento de su enfermedad por los apremios del libre mercado.

En el ámbito periodístico de los Pulitzer, en tanto, una historia de décadas de negligencia de las autoridades fue reconocida en la categoría de Servicio Público. El diario Anchorage Daily News y ProPublica reveló que un tercio de las localidades de Alaska no contaban con protección policial. Este premio es el único que no incluye dinero, sino sólo una medalla de oro.

La predominancia de The New York Times

Tres de los premios periodísticos del Pulitzer 2020 fueron para el diario The New York Times: la investigación de Brian M. Rosenthal sobre los abusos que cometen prestamistas sobre taxistas vulnerables en Nueva York, una serie sobre el gobierno de Vladimir Putin, y un ensayo de Nikole Hannah-Jones sobre el origen de Estados Unidos desde el punto de vista de esclavos africanos.

Hubo dos premios para la revista The New Yorker: al mejor reportaje para Ben Taub por su artículo sobre la inesperada amistad que nació entre un guardia de Guantánamo y un prisionero que sufrió torturas; y al caricaturista Barry Blitt.

El reportaje fotográfico que recibe el Pulitzer 2020 es un especial de Associated Press sobre la vida bajo toque de queda, sin telefonía ni internet en Cachemira. Y en noticias de último momento, se galardonaron la cobertura fotográfica de la agencia Reuters de las protestas de Hong Kong, y la serie de artículos del periódico Courier-Journal de Lexington sobre cientos de indultos del gobernador de Kentucky, Matt Bevin.

Entre las categorías no periodísticas, se destacan, en Drama, A Strange Loop, de Michael R. Jackson; en Biografía Sontag: Her Life and Work, de Benjamin Moser, y The Tradition, de Jericho Brown en Poesía.