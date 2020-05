Paloma Mami desde Puerto Rico: “Si Billie Eilish grabó su disco en su pieza yo lo puedo hacer desde mi clóset”

En medio de la pandemia Paloma Mami encontró un respiro. Una pausa a una carrera sin frenos, de breve historial pero éxito fulminante, que en cosa de meses la hizo saltar desde el set del programa Rojo a los primeros puestos de los ránkings del streaming, las portadas de diarios, la firma de un contrato con una disquera multinacional, premiaciones, festivales y toda la maquinaria que conlleva la vida de una estrella pop en estos tiempos.

Ahora, dice, después de mucho tiempo, las circunstancias le permitieron establecerse en un lugar fijo y preparar con calma sus pasos, incluyendo el lanzamiento de Goteo, una pegajosa canción que marca distancia con sus primeros singles, acompañada de un videoclip que convierte a la cantante en una luchadora de un videojuego tipo Mortal Kombat. El single, realizado junto al productor español El Guincho, funciona además como un nuevo adelanto de su esperado primer disco, que trabaja así, sin apuro, por goteo.

"Ahora estoy en Puerto Rico, me vine desde Chile justo antes de que pasara todo esto así que me quedé atrapada aquí", cuenta Paloma Castillo vía Zoom, perfectamente arreglada para la cámara, con energía desbordante y un castellano más fluido que el de sus primeras entrevistas.

Y detalla: "Aquí está todo súper bien, hay toque de queda todos los días y la mayoría de la gente hace caso. Tengo un estudio en mi pieza, en el clóset, de hecho, y estoy trabajando desde allí todos los días grabando cosas nuevas. Nunca lo había hecho, es una experiencia nueva porque estaba acostumbrada a grabar siempre en el estudio".

Bueno, Billie Eilish grabó su primer disco en su pieza y terminó llevándose el Grammy al Álbum del Año.

Eso mismo me digo a mí misma. “Esto va a sonar súper bien porque la Billie Eilish lo grabó en su pieza”. Y si ella lo grabó en su pieza yo lo puedo hacer en mi clóset (ríe).

¿Y sigues trabajando con la idea de sacar tu primer disco este año o la pandemia alteró los planes?

Bueno, obviamente los planes han ido cambiando un poco porque todo es más lento por todo lo que está pasando, porque no todos están trabajando y no todos pueden estar en su estudio. Pero poco a poco se está haciendo y ahí estamos, avanzando.

Por ahí leí que quieres hacer once canciones, porque es tu numero de la suerte, la fecha de tu nacimiento (11/11 de 1999). ¿Sigue en pie esa idea?

Sí, esa fue siempre la idea desde el principio, hacer once canciones porque es mi número de la suerte, mi número favorito. Y como el disco soy yo misma así, entera, quería tener otro toque de Paloma allí.

En los últimos días sacaste un nuevo adelanto, Goteo. ¿Qué te ha parecido la muy buena recepción que ha tenido tanto en Chile como en otros países?

Estoy muy feliz porque este fue un proyecto por el que tuve que pelear. Porque no muchos entendían el concepto, no muchos entendían los sonidos. Era como al raro al principio. Si lo escuchas la primera vez es como algo raro, pero a mí me encantan las cosas extrañas, las cosas que nunca has oído antes. Entonces para mí esta es una canción muy especial y estoy muy feliz que a mis fanáticos les guste y que también les haya gustado el video, porque trabajamos mucho en él y fue muy interesante el proceso. Fue muy bacán porque todo se hizo a través de la edición, yo grabé todo en una pantalla verde y fue increíble ver después como se sumaban todos estos efectos 3-D.

Si bien se mantiene una esencia urbana y R&B, tus últimas canciones como Mami y Goteo son menos “tradicionales” que las primeras que lanzaste, con un sonido más propio y arriesgado. ¿Se parecen más a lo que quieres hacer finalmente?

Sí, creo que con toda la música que he lanzado no se puede saber realmente quién es Paloma Mami. Todas las canciones tienen diferentes colores, diferentes estilos y creo que con este disco se va a ver realmente quién soy, qué tipo de música me gusta. Una música que creo, al menos en el mundo latino, no han escuchado tanto. Así que va a ser algo bastante interesante ver cómo la gente reacciona.

¿Y cuándo saldría el disco? ¿El 11 de 11?

No puedo decirte la fecha, pero pronto.

¿Y algún adelanto de colaboraciones o con quién lo estás trabajando?

He trabajado con productores de todas partes del mundo, muchos son de Chile, de Los Angeles, del Caribe. Hay muchas personas y diferentes colores en el disco, eso puedo decir por ahora.

¿Y cómo fue trabajar esta nueva canción con El Guincho? Un productor que nació como cantautor del indie español y que luego pasa a colaborar con estrellas de la música urbana, como Rosalía. ¿Cómo se dio eso?

No me acuerdo cómo se dio, en verdad. Yo creo que en mi sello sabían que a mí me gustaba su estilo de música porque me encantaba su trabajo con Rosalía, y yo sabía que era alguien que tiene su propio sonido. Creo que ellos lo gestionaron y así fue, nos conocimos en Los Angeles y fue súper bacan trabajar con él, es es un productor muy "hands on" (involucrado), se preocupa por todo, muy pendiente de lo que estoy haciendo. Así que fue muy lindo trabajar con él, porque le importaba mucho y eso no pasa siempre con todos los productores.

Se ha comentado en redes sociales esta aparición de Rosalía en los créditos de Goteo, siendo que ella no fue parte de la canción.

Ella no estuvo en el estudio, solo yo, el Guincho y otras personas como mi hermana. Pero haciendo la canción solo él y yo. Rosalía fue parte de lo musical porque como el Guincho es su productor pudo sacar parte del trabajo que hizo con ella. Entonces pudo involucrarla en este proyecto. No estuvo presente pero es parte de los créditos.

¿Con Rosalía se conocen?

Nunca la he podido conocer pero me encantaría.

Un respiro

Esta iba a ser una temporada de muchos festivales grandes para tu carrera, como el Ceremonia en México y el Primavera Sound en España. ¿Te preocupa ver como ahora todos esos eventos y la actividad en vivo está en duda?

Obviamente todo eso está pospuesto, por ahora, pero creo que en realidad por mucho tiempo, porque por todo lo que está pasando no sé cuándo va a volver a ser seguro estar con tanta gente de nuevo. Me dio pena, obviamente, porque nunca había estado cantando en un show en México ni en España, pero voy a tener que esperar, como todos, hay que tener paciencia y eventualmente voy a estar allá. Pero todo con tiempo y quizás es para mejor, porque así voy a estar más preparada y tal vez ya voy a tener mi disco disponible, entonces voy a tener un show más largo también, creo que es para mejor.

¿Crees que para un artista este tiempo se puede ocupar de otras formas, para replantearse cosas, reflexionar en torno a otras?

Demasiado. Yo creo que muchos artistas han tomado este tiempo así, como para decir "qué rico poder olvidarme un poco del mundo, tener una pausa". Todo el mundo está en pausa y creo que eso le ha hecho bien a muchas personas, porque a veces es todo muy abrumador. Se siente mucho eso en la industria. Ahora puedo estar tranquila y trabajar a la vez. Yo creo que muchos estamos como "oh, qué suerte tuvimos".

Además venías de un año y medio sin pausa. Esto es como un respiro, ¿no?

Sí, un año sin estar en un lugar fijo, entre Chile, Miami, Los Angeles, Puerto Rico. Así que ahora estoy en un lugar fijo por un tiempo. Y este tiempo me ha ayudado, porque todo pasó de un mes para otro, nunca pude experimentar con mi sonido, porque siempre había que estar sacando algo, haciendo esto o lo otro. Porque estaban todos esperando algo nuevo y nunca pude experimentar como quería. Y ahora tengo esa oportunidad, haciendo este disco: soltar todo lo demás, concentrarme en el disco y hacer mucha música. Encontrar sonidos nuevos que me gustan, trabajar con gente con la que quería trabajar.

¿Tienes intención de sumarte a la tendencia de los conciertos virtuales?

Sí, tengo muchas ganas de hacer eso, pero me pasa algo con mis canciones, porque he visto que la gente que hace live streams en general toca canciones más lentas, pero cuando estoy en el escenario tengo que correr, tengo que volverme loca un poco, así que no sé cómo lo podría hacer. Sería medio awkward (extraño) si lo hago así y no hay nadie al otro lado. Pero tal vez hay que intentarlo... no sé.