Paloma Mami: “Con todas las canciones que tengo publicadas no se puede saber quien realmente soy como artista”

Un poco más de veinte minutos en uno de los escenarios de la edición 2019 de Lollapalooza Chile bastaron para dejar en claro el arrastre del fenómeno de Paloma Mami. Desde entonces la cantante acumula siete sencillos, una media de 3.450.000 oyentes mensuales en Spotify -de hecho fue la chilena más escuchada en la plataforma en 2019- y una primera gira internacional, que la llevaría a debutar en México y el Primavera Sound, interrumpida por la pandemia del Covid-19. Desde entonces, se ha mantenido recluida en Puerto Rico.

La chilena-estadounidense cuenta que el encierro no ha sido fácil de llevar, pero que se ha dedicado a trabajar en algunas grabaciones en un home estudio. “Igual que todos, ha sido difícil tener que quedarse acá tantos días encerrada y es como difícil encontrar cosas que hacer para entretenerse y no volverse locos -cuenta a Culto vía Zoom-. Pero más que nada he grabado así que eso me ha ayudado”.

-¿Cómo ha resultado esa experiencia de grabarte por tí misma?

Ha sido interesante, mi novio me graba, él es mi ingeniero. Ha sido súper entretenido porque nunca había tenido la oportunidad de grabar cuando quiera, siempre tenía que hacer la cita para ir al estudio. Ahora tengo la posibilidad de grabar en medio de la noche, en la mañana, o a veces cuando estoy comiendo puedo parar y grabar si tengo una idea.

-¿Has tenido tiempo para explorar otros intereses?

-He pintado mucho también, he cocinado, no lo había hecho nunca antes, así que estoy aprendiendo. Lo primero que cociné fue pescado, no pensé que me iba a salir bien, me quedó muy rico. Eso es bueno, la gente está tomando este tiempo para ser proactiva, tomar clases.

-La pandemia te obligó a bajar parte de las fechas de tu primera gira (tenía shows en EE.UU, Buenos Aires, México), ¿cómo te impactó eso?

-Me dio mucha pena obviamente porque me estaba yendo muy bien en la gira, estaba feliz de conocer a mis fanáticos de todos los lados. Estuve en Miami, Chicago, faltaba Los Ángeles y Houston. La última vez en L.A había estado super prendido así que estaba entusiasmada por ir de nuevo, y nunca había cantado en Houston. Quedé con las ganas, pero cuando todo esté bien y esté más seguro esperamos terminar.

-¿Y cómo sentías que iba la gira? ¿te estaba aportando en la parte artística?

-Me pasó que justo cuando siento que íbamos mejorando, me sentía más cómoda en el escenario, pasa esto. Estuve muy triste, especialmente mi equipo. En EE.UU estaba con otras bailarinas, por temas del trabajo de la visa y todo eso, y no pude traer a todo mi equipo. Pero nos agarramos mucho cariño. Me dio mucha pena tener que terminarlo así.

Nuevas dimensiones

A la espera de su primer disco, la artista acaba de lanzar un nuevo sencillo, “Goteo”, una canción en clave urbana -grabada antes de la pandemia- que se desmarca de aquellos sencillos iniciales como “Not steady”. Este lanzamiento contó con el trabajo en la producción del español El Guincho (Pablo Díaz-Reixa), un cantautor con trayectoria en el indie, que ha destacado también como colaborador de Rosalía, acaso una de las mayores referentes actuales del género.

“Se gestionó por mi disquera, me recomendaron trabajar con él. Yo ya lo cachaba, lo conocía por Rosalía, sabía que tenía su propia carrera musical más indie -cuenta Paloma- Yo llegué con el concepto de ‘Goteo’, le dije ‘mira, quiero hacer una canción con esto”, y él ya tenía un par de pistas, que ya estaban hechas. Me gustó una y ahí empezó a hacerla; le agregó elementos muy bacanes con las ideas de los dos”.

-El Guincho es un productor con experiencia en el género ¿Qué te aportó él? ¿sientes que creciste trabajando a su lado?

-Yo creo que me ayudó demasiado, me estaba supervisando siempre, viendo lo que estaba grabando, las melodías, lo que estaba escribiendo. En el estudio siempre me estaba ayudando con todo, fue muy bueno trabajar con él.

En los créditos de la canción también figuraba Rosalía, pero en rigor la mujer de El mal querer nunca se apareció por el estudio. Paloma aclara el asunto. “Como el productor es conocido por trabajar con la Rosalía, tuvo acceso a voces de ella que incluyó en la pista. No estuvo presente con nosotros en el estudio, pero estuvo como presente en espíritu. El resto del proceso creativo fue yo y El Guincho”.

-A partir de esta colaboración con un productor de renombre internacional, ¿sientes que “Goteo” marca un punto de inflexión en tu carrera, una nueva dirección?

-Sí, claro. Todas mis canciones son distintas. ‘Goteo’ empieza a mostrar un toque de lo que va a ser el disco, porque ahí todas las canciones van a ser muy distintas. Son sonidos nuevos para todos.

-Entonces en el disco vamos a escuchar a Paloma Mami en todas sus dimensiones…

-Con todas las canciones que tengo publicadas afuera no se puede saber quien realmente soy como artista, yo ni siquiera lo sé tampoco. Pero con este disco pude experimentar demasiado; pude encontrar mis sonidos y hacer unas voces que ni yo sabía. Van a entender mejor quién soy como artista, porque es muy diferente a lo que ya tengo.

-Ya trabajaste con C-Tangana, y en la música urbana son muy comunes los featurings ¿con quién te gustaría trabajar?

-El sueño más grande sería trabajar con Rihanna, porque es una inspiración para mí desde chica. Me encanta todo de ella: como se viste, su timbre de voz, como canta, todo. También obviamente Beyoncé y Christina Aguilera. Ellas tres han sido lo más grande para mí. Sería increíble hacer una canción con cualquiera de ellas, estaría felíz.

El videoclip para “Goteo” -dirigido por Kevin Zeta y Nico Alarcos- es una producción construida con una estética de videojuego. Se trabajó en un largo proceso de rodaje y edición, hace unos cinco meses. La idea, como no, vino desde la propia Paloma.

“Con mi proceso creativo soy muy extraña para mis cosas, ni yo lo entiendo a veces -cuenta-. Yo sentía el mood de la canción, me imaginaba una película de acción como Matrix, o un juego de acción, con mucho movimiento. Así que eso les conté a los directores, que fuera inspirado en Mortal Kombat y yo fuera un personaje que pudiera hacer cualquier cosa que quisiera, con poderes, derribar a alguien que mide dos metros, y ellos lo hicieron realidad”.

-En los créditos figuras también en los diseños de los vestuarios ¿es un interés particular? ¿te involucras a menudo en eso?

-En mis videos siempre estoy muy involucrada en todo porque para mí es muy importante que todo salga perfecto. Si no lo dibujo yo, les busco fotos y referencias, para que puedan hacerlo realidad. Por ejemplo, para el video de ‘Mami’, yo dibujé las tenidas y se las mandé al estilista. Fue muy bacán ver mis dibujitos en la vida real.

-¿Piensas en algún minuto hacer alguna presentación vía remota, como lo han hecho varios artistas? ¿un live?

-Me encanta ver los lives, los encuentro muy entretenidos, puedes estar más conectado a los fans. Me han dado ganas de hacer cosas que nunca he hecho y nunca he estado como tan activa en las redes, así que he estado aprovechando esto para ir subiendo cosas.

-¿Para cuándo tendremos el disco? ¿saldrá este año?

-Por el tema de la cuarentena no quiero decir una fecha, porque después se atrasa todo y no quiero que la gente se quede esperando.

-¿Cómo manejas la expectativa frente a este primer disco?

-No me enfoco mucho en las expectativas que la gente tiene de mí. Yo me enfoco en lo que quiero darle a mis fans, en lo que me hace felíz, en mi música. Al final del día yo no estoy tan pendiente de que a todos les guste o que todas las radios lo toquen; para mí no se trata de eso, se trata de estar contenta con mi trabajo. Estoy enfocada en hacer lo que me da la gana y en hacer música. Si a mí me gusta, le va a gustar a mis fans.