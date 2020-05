Las confesiones de Hayley Williams: “Estuve en una relación tóxica durante 10 de mis más importantes años de formación”

Hayley Williams está en su casa en Nashville mucho antes que comenzara la cuarentena a causa del coronavirus. Tras lanzar After Laugher en mayo 2017 -hace exactamente tres años- la cantante se mudó a una residencia “sucia” y “repleta de murciélagos” en Teneessee, según relató a NME. Muy similar a como ella se sentía en ese momento.

Si bien el quinto álbum de la banda tenía ritmo más popero y de corte alegre, las letras eran oscuras. Un reflejo de lo que pasaba por la mente de Williams. “Diría que durante gran parte del álbum estaba negando mi depresión”, tiempos en los que además estaba en proceso de divorcio de Chad Gilbert, guitarrista de la banda New Found Glory.

Al respiro autoimpuesto, se sumó este año un aislamiento social provocado por el COVID-19 que, aunque obliga a resguardarse, no han sido impedimento para la artista para seguir adelante con su trabajo, ni en solitario ni junto a Paramore.

“Es tan raro sentarse afuera en el jardín y que no haya nadie. Simplemente es un lugar desolador", dijo a LA Times vía Skype, agregando que algunos días cocina, otros trabaja en su música y en ocasiones simplemente reflexiona. “Hay días en los que literalmente no me he levantado de la cama, y pienso 'Oh por Dios, mi depresión ha vuelto”.

Tras publicar el pasado 7 de mayo la tercera de su disco solista Petals for Armor, la artista -además de ejercitarse como ha mostrado en videos- está en plena ronda de entrevistas con diversos medios, instancias en las que ha confesado aquello que ha guardado por años.

Para comenzar, relata que nunca estuvo en sus planes hacer un disco solista, simplemente se dio que tras lanzar After Laughter, tanto ella como el guitarrista Taylor York y el baterista Zac Furro concordaron en que era bueno darse un tiempo. Williams quería dedicar tiempo a su línea de tintura de cabello vegana sin crueldad contra animales -Good Dye young-, York quería producir y Farro decidió abocarse a su otra banda FalfNoise.

Si bien relata que su cuerpo estaba listo para una rutina creativa, mental y emocionalmente no se sentía preparada. “Pero el universo es más inteligente que eso, e incluso mi cuerpo es más sabio”, dijo la artista.

Aquello que sentía en lo más profundo de su ser, fue la inspiración para estas nuevas canciones que Williams sabía, no encajaban con el perfil de Paramore, pero sí con el de Hayley. “Estas historias son tan personales, y no quería dar esto a algo que, para mí, ya tiene un legado”, explicó, asegurando que cuando se de el regreso de Paramore, será “más fuertes”.

¿Qué significa Petals for Armor? El balance entre la dureza y la suavidad con el que Williams ha lidiado los últimos años. “Ha sido una lección muy dura para mí porque gran parte de mis progresos en la vida se dieron simplemente superándolos”, relató la voz de “Still into you”.

La cantautora expresa que tiene una tendencia a negar sus emociones y luego va arriba de una escenario y canta lo que le gustaría poder decir como persona natural. Pero el retiro no ha sido en vano. Comenzó a ir a terapia y aplicar un tratamiento para volver a su centro espiritual.

“Nunca he experimentado violencia física o sexual de primera mano, pero estaba rodeada por ello y es algo que prevalece en mi generación. Eso se juntó con algunas experiencias que tuve en una relación bastante tóxica durante 10 de mis más importante años de formación como mujer”, dijo aludiendo a su ex esposo Chad Gilbert.

Fue en una sesión de terapia que tuvo una suerte de visión para lo que ahora es su disco solista: flores emergiendo de su cuerpo. “Fue horrible y doloroso”, manifiesta.

De hecho, en la canción “Dead horse”, expresa que sabía que al comienzo de su relación con Gilbert ella era “la otra” y que posteriormente ella fue la engañada. “Hice mi propia cama ¿no? Era una mezcla inacabada de una persona, y tenía muchas cosas buenas que quería dar. Tengo mucha energía, pero no tenía nada para mí. Mayormente, no tenía respeto real por mí misma porque no estaba pidiendo respeto por parte de nadie cercano a mí", dijo tristemente.

En el caso de “Simmer” abarcó una temática diferente, más universal y cargada de ira. “Mi rabia ha sido una fuente de alivio para mí a lo largo de mi vida. Todas las mujeres en mi familia han experimentado horribles abusos por parte de hombres", dijo en alusión a versos que referencian el movimiento #MeToo.

Si bien relata que ella personalmente no tiene una historia de horror, sí ha visto con sus propios ojos la cultura opresora contra las mujeres. “Me han lanzado condones al escenario mientras me gritan que me quite la polera. Mi objetivo cada noche sobre el escenario era ser cada vez más fuerte, mejor y más rápida y escupir más lejos".

Aún sin una fecha definida, Hayley Williams hará un concierto en vivo vía streaming para sus fans, quienes podrán ver la interpretación en directo de Petals for armor.

Por mientras, desde su casa en Teneessee, revela que está conociendo personas con la intención de embarcarse en una relación. “Realmente tengo este profundo deseo de crear un hogar con un compañero, maldigo al calentamiento global y al COVID-19. Me encantaría ser mamá algún día”, dijo Williams.