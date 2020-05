Live and Let Die: Guns N’ Roses y su polera contra Donald Trump

La banda Guns N’ Roses acaba de presentar un particular producto de merchandising. Se trata de una polera que luce una leyenda alusiva a una reciente polémica protagonizada por el Presidente de EE.UU, Donald Trump,

que alcanzó -de manera tangencial- al grupo rockero.

El pasado martes 5 de mayo, Trump visitó una fábrica en Honeywell en Phoenix, Arizona. En esta se elaboran mascarillas N95, las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la atención con pacientes positivos con Covid-19, debido a que cuentan con un filtro de partículas.

Sin embargo, durante su visita, Trump no usó mascarilla, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, pese a la recomendación médica. Los trabajadores de la fábrica solo usaban protección para la vista, pero tampoco usaban protección para la vía aérea y la boca. Mientras el mandatario recorría la instalación, de fondo sonó la canción “Live and let die” (“Vive y deja morir", en español), original de los Wings de Paul McCartney, en la versión grabada por Guns N’ Roses para su álbum Use Your Illusion I.

Precisamente, esa leyenda se lee en la polera que la banda de Los Ángeles: Live N’ Let Die with Covid 45. Según se lee en el portal donde se vende el merchandising del grupo, el 100 por ciento de los ingresos se donará a MusiCares, que proporciona servicios y recursos a los necesitados de la comunidad musical durante la pandemia.

El cantante Axl Rose, en particular, ha sido muy crítico con el gobierno de Trump. A principios de mayo se enfrascó en una polémica vía Twitter con el secretario del tesoro, Steve Mnuchin, debido a que este aseguró que este era “un buen momento para viajar a Estados Unidos”. Cabe recordar que el país norteamericano es el que lidera el registro mundial de casos positivos y fallecidos, según la información de la Universidad Johns Hopkins.