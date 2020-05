Homegrown: disco perdido de Neil Young de 1975 será lanzado en junio

A mediados de la década del 70, el cantautor canadiense, Neil Young, estaba listo para lanzar al mercado un nuevo álbum que constaba de doce canciones. Bajo el nombre Homegrown, contaba con la participación de Levon Helm, Karl T Himmel, Robbie Robertson, Emmylou Harris y otros. Sin embargo, nunca vio la luz. Hasta ahora.

El disco que originalmente sería posicionado en su discografía entre On the Beach y Zuma, finalmente será lanzado el 19 de junio de este año, según Young anunció en un comunicado.

En principio, Homegrown hubiese sido el octavo o noveno álbum del hombre de “Harvest moon”, sin embargo, su ruptura con la actriz Carrie Snodgress fue demasiado dolorosa para seguir adelante con la producción. El disco le recordaba a ella.

El lanzamiento no será inédito en su totalidad, ya que con el tiempo, algunas canciones fueron publicadas en otros discos del canadiense: “Love is a rose”, “White lines”, “Star of Bethlehem” y la misma “Homegrown”.

En un comunicado, Neil Young se abre a su público y se refiere a las razones que lo llevaron a posponer este lanzamiento:

“Me disculpo. Este álbum, Homegrown, debió estar disponible para ustedes un par de años después de Harvest. Es el lado triste de una relación romántica. El daño provocado. El dolor al corazón. Simplemente no pude escucharlo. Quería avanzar. Así que lo mantuve para mí, escondido en una bóveda, en la repisa, al fondo de mi mente... pero debí compartirlo. Realmente es hermoso. Por eso lo hice en primer lugar. A veces la vida duele. Sabes a lo que me refiero. Este es el que se escapó. Fue grabado analógicamente en 1974 y principios de 1975 a partir de las cintas maestras originales y fueron restauradas con amor y cuidado por parte de John Hanlon. Levon Helm toca la batería en algunas canciones, Karl T Himmel en otras, Emmylou Harris canta en una. Homegrown contiene una narración, varias canciones acústicas solista que nunca fueron publicadas o escuchadas hasta este lanzamiento, y algunas canciones muy buenas tocadas por la genial banda de mis amigos, incluyendo Ben Keith, Tim Drummond y Stan Szelest. Como sea, será lanzado en 2020, la primera publicación de nuestro archivo en esta nueva década. Ven con nosotros al 2020 mientras visitamos el pasado”, escribió Young.