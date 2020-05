The 1975 libera su nuevo disco que incluye a Greta Thunberg

El nuevo álbum de The 1975, titulado Notes on a Conditional Form ya está disponible en las plataformas digitales. Se trata del cuarto álbum de estudio de la banda liderada por Matthew Healy, el que presenta un extenso repertorio de 22 canciones, de las cuales ya se conocían “People”, “Guys”, “The Birthday Party”, “Jesus Christ 2005 God Bless America”, "Me & You Together Song”, entre otras.

“Este es sin duda mi disco más ‘no me importa’ -comentó Healy en conversación con Pitchfork-. No de una manera nihilista, punk, adolescente, del tipo ‘no nos importa una mierda, para no lastimarnos’, sino de una manera adulta. No hay ego allí. Cuando hablo de mí mismo en el álbum, me estoy jodiendo todo el tiempo”.

El álbum cuenta con algunas colaboraciones de artistas invitados, como FKA Twigs, Phoebe Bridgers y la activista sueca Greta Thunberg. Precisamente, el track de apertura titulado "The 1975″, dado a conocer el año pasado, es un discurso de Thunberg musicalizado por el grupo.

“Estamos ante un desastre de sufrimientos acallados para enormes cantidades de personas. Y ahora no es el momento de hablar cortésmente o centrarse en lo que podemos o no podemos decir. Ahora es el momento de hablar con claridad”, dice Thunberg en la alocución, que corresponde a su primer trabajo en conjunto con una banda.

En mayo, la activista también participó en el videoclip del nuevo sencillo de Pearl Jam titulado “Retrogate”.