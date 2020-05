Ángel Parra: “En los 90 fuimos individualistas y ahora tenemos que ir a lo colectivo”

Ángel Parra Orrego está en una etapa afirmativa. A todo dice que sí. Si lo llaman para participar de un video colaborativo, una clínica musical, una clase de guitarra por zoom o un proyecto audiovisual que requiera sus servicios, se suma con gusto.

“Trato de participar en todas porque creo que estamos todos en la misma parada, súper creativa, de hacer cosas bonitas y aprovechar la tecnología”, explica el músico sobre sus días de encierro, que pasa junto a su familia - con quienes la semana pasada celebró su cumpleaños 54 - mientras aprovecha el tiempo para seguir expandiendo una carrera artística que, tras su salida de Los Tres en 2013, se ha diversificado significativamente.

Basta escuchar su último disco Travesuras volumen 1, nominado a los premios Pulsar, para hacerse una idea de su versatilidad. Allí se combinan viejos descartes con elaboradas piezas instrumentales, homenajes a sus ancestros, composiciones para cine y uno que otro encargo para la televisión (suya es, por ejemplo, la música de TV Tiempo y Lugares que hablan). Un trabajo multifacético y a la vez previsor, que le ha permitido sortear la epidemia sin depender de la hoy paralizada actividad en vivo.

“Cuando estás solo tienes que asumirte como compositor, como ejecutante, como profesor, muchas cosas al mismo tiempo”, explica. “Desde muy joven tuve claro que no era un genio en la música sino que un obrero de la guitarra. Siento que el trabajo y el rigor dan mucho más resultados que descansar en el talento y en tu pasado”.

Algunas de sus últimas exploraciones se podrán ver y escuchar mañana, en el set que Parra preparó para el festival internacional de jazz ACT4music, un ciclo de shows online organizado por el colectivo homónimo donde presentará un repertorio en guitarra acústica que incluye “algo de música cubana y algo de música de la Violeta que re-armonicé y re-arreglé”, adelanta.

El evento, que se puede seguir desde las 14.00 horas de este sábado en act4music.org -pagando una tarifa voluntaria desde 3 dólares, que se dividen en partes iguales entre los músicos- reúne a ilustres del mundo del jazz como Chris Potter, Julian Lage, Jason Lindner y Steve Coleman. Y mañana será el turno de los chilenos, con shows de Parra, Luz Cuadros, Raimundo Santander y Felipe Catrilef.

“Creo que es algo que nunca se había visto como modelo solidario y de negocios, por así decirlo, en un momento en el que el capitalismo está en tela de juicio con todas estas otras maneras de hacer las cosas. La plata por sí sola no hace nada, pero si nace de los músicos y de las ganas de hacer música es mucho más probable que genere un impacto y un cambio en la manera en que funciona la industria”.

¿Cree que hoy se da esa dicotomía, que al estar más distanciados han surgido más instancias colectivas entre los artistas?

Hay una manera más colectiva de solucionar el tema, se crean otros vínculos que en el futuro quizás den frutos para algo que puede ser muy positivo, espacios de conversación que son maravillosos, eso me ha gustado mucho. La capacidad de dialogar, de no encerrarse en uno mismo, que es muy propio de los rockstars, si no que decir que sí y colaborar con toda la gente que está haciendo cosas.

En ese sentido su caso fue visionario, pensando en que lleva una década de trabajo diverso y colaborativo.

Fui visionario, lo reconozco, porque en todos estos años, después de mi salida de Los Tres, en que cambiaron todas las condiciones, hice muchas cosas buscando en la composición y la independencia una paz que necesitaba. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía ser un buen empleado y saber escuchar a quienes necesitan música para imágenes o radios. No fue algo tan premeditado pero sí visionario, porque ahora que está todo el mundo detenido sigo componiendo para esos formatos.

¿Apoya entonces el proyecto de ley que busca aumentar el porcentaje de música local en radios y TV?

Para las radios es complicado pero para los músicos es muy necesario. Si en Brasil y Argentina se cumplen esos estándares en torno a la protección de la obra artística nacional, no veo por qué no. Y no debería ser algo momentáneo sino permanente, para darle algo de tranquilidad a los músicos, que vivimos sin ningún resguardo y estamos desprotegidos, cada uno para su santo. Siento que las generaciones jóvenes no son así, tienen esa conciencia mucho más desarrollada. En los 90 fuimos más individualistas y ahora con esta pandemia tenemos la oportunidad de retomar el camino correcto e ir a lo colectivo.