Billie Eilish, la muerte de George Floyd y una polémica en internet por “Todas las vidas importan”

La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de agentes de la policía, el pasado lunes en el estado de Minnesota causó reacciones en el mundo de la música. En el caso de la cantante Billie Eilish, este sábado publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en que se refirió a la discusión generada en las redes sociales, tras darse a conocer el registro de video en que se ve a Floyd, tendido en el piso, mientras un policía le presiona el cuello con su rodilla.

En apoyo a Floyd surgió el HT “Black Lives Matter” (“Las vidas negras importan”). Sin embargo, como suele ocurrir, surgió otra tendencia que discutía a la anterior, “All Lives Matter” (“Todas las vidas importan”). A quienes compartieron y apoyan esta última se dirigió la intérprete de “Bad Guy”, quien hace unos días también compartió el primer HT en sus redes.

“Tengo una plataforma enorme y me esfuerzo mucho por ser respetuosa y tomarme el tiempo para pensar en lo que digo y cómo lo digo...pero santo Dios, voy a comenzar a hablar”, comienza el texto publicado por la artista.

Y a continuación, se descargó.

“Si escucho a una persona blanca decirlo una vez más, perderé la cabeza. ¿Cerrarás la boca?”, escribió. “Nadie dice que tu vida no importa. Nadie dice que tu vida no es difícil. Nadie dice literalmente nada sobre ti ... todo lo que haces es encontrar una manera de hacer todo sobre ti. Esto no es sobre tí”,

La artista, que hace dos días publicó en forma oficial un video en protesta contra el body shaming, añadió: “Si tu amigo se corta un brazo, ¿vas a esperar para darles a todos tus amigos una venda antes porque todos los brazos importan? ¡No, vas a ayudar a tu amigo porque tiene dolor, porque lo necesita, porque está sangrando!”.

A través de comparaciones, la ganadora de cinco premios Grammy prosiguió: “Si la casa de alguien se incendió y alguien está atrapado en la casa, ¿vas a hacer que el departamento de bomberos vaya primero a todas las casas de la cuadra porque todas las casas importan?”.

Finalmente, fue al fondo del asunto. Para ella, todo radica en la situación de privilegio de la población blanca por sobre los afroamericanos en Estados Unidos. “Si todas las vidas importan, ¿por qué matan a los negros por ser negros? ¿Por qué son perseguidos los inmigrantes? ¿Por qué se les da a los blancos oportunidades que no tienen las personas de otras razas?”.

“¿Por qué está bien que los blancos protesten, literalmente, pidiéndoles que se queden en casa portando armas semiautomáticas? ¿Por qué está bien que los negros sean llamados matones por protestar por el asesinato de personas inocentes? ¿Sabes por qué? El maldito privilegio blanco”, cerró.