Godfather of Harlem: las claves de la ambiciosa serie de mafia del cerebro de Narcos

The Crown ha reclamado su sitial entre lo mejor de la televisión reciente a punta de una inmersión en la realeza británica conformada por costosas recreaciones de palacios, vestuarios e hitos históricos. Un completo viaje a otra época que Chris Brancato considera una inspiración para su nueva serie, Godfather of Harlem, por extraño que parezca, reconoce. “Cuando ves The Crown, que es un espectáculo mucho más caro que el nuestro, sientes que te han transportado a otro mundo. Queríamos crear un Harlem que te hiciera sentir como si te hubieran traído a una comunidad y a un mundo muy interesante y rico en detalles”, dice a La Tercera el creador de Narcos y Narcos: México.

Lejos de los códigos del drama de época de la biografía de Netflix sobre Isabel II, el guionista estadounidense despliega su nueva ficción -estreno este viernes a las 22 horas en FOX Premium Series- como una historia de mafiosos que gira en torno a Ellsworth “Bumpy” Johnson (Forest Whitaker) en Harlem en los años 60. Figura con ecos de Robin Hood y líder de la comunidad afroamericana neoyorquina, la última etapa de su vida es el vehículo para armar una producción de diez capítulos que le permite eludir su diagnóstico del género.

“Las series de gánsteres tienen que ser sobre algo más que quién controlará un territorio en particular”, asegura frente a una historia que, en parte, muestra a su protagonista desafiando a la mafia italiana tras pasar una década en prisión en Alcatraz. En ese sentido, suma a la ecuación a Malcolm X (Nigél Thatch), fundamental en la trama y en que haya aceptado el desafío que le propusieron Whitaker y otros productores, después de ya haber escrito una película de 1997 sobre los primeros años de Johnson (Hoodlum, con Laurence Fishburne en el rol principal). “Al descubrir con Paul (Eckstein, cocreador) que Bumpy y Malcolm X habían sido amigos, pensé que realmente había un ángulo interesante para esta serie, la colisión de crimen y derechos civiles”.

“Jugaban el ajedrez los domingos por la tarde, se influían el uno al otro. Cuando Malcolm dejó la nación, Bumpy eventualmente y en última instancia le proporcionó protección frente a los muchos enemigos que estaba desarrollando. Además, Malcolm influyó en la forma de pensar de Bumpy sobre la lucha por los derechos civiles y su propia participación en el crimen”, detalla, junto con indicar que “el movimiento de derechos civiles y el crimen estaban irrestrictamente entrelazados, muchos de los soldados de Malcolm X eran ex gánsteres que se convirtieron en la Nación del Islam”.

El personaje de Whitaker, advierte, es una figura distinta a la que protagonizó Narcos. “Pablo Escobar era un psicópata, un asesino en masa, que estaba dispuesto a recurrir el narco terrorismo. Bumpy no era un psicópata, era un gánster, alguien que vivía de acuerdo a un código que era violento, que podía ser brutal y podía matar a personas, pero nunca inició una campaña de terror a escala contra el estado o la comunidad”, plantea primero. “Lo que Godfather of Harlem intenta hacer es examinar que, al traficar drogas, la prostitución y el juego en realidad están perjudicando a su comunidad. Es una forma de terrorismo en su propia comunidad, pero le llevará mucho tiempo comprender que sus propias acciones son en parte responsables de la degradación de esta”.

Si bien se estrenó en septiembre en EE.UU. -con comentarios favorables-, su debut en Latinoamérica coincide con las intensas manifestaciones tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Brancato reconoce que “nuestro programa está construido para examinar preguntas” como “el statu quo en las comunidades de minorías y su relación con la policía”. Eso podría incrementarse, según adelanta, en los nuevos episodios. “Nuestra segunda temporada termina con disturbios, por lo que tendremos una oportunidad única de contar una historia en el pasado que es muy reflexiva sobre nuestras imágenes actuales. Nos tomamos esa responsabilidad en serio”, sostiene, remarcando: “Se trata menos de hacer que la serie sea una declaración política per se, que simplemente hacerlo un gran programa de televisión”.