Penny Lane peligra: se discute cambiar el nombre de la famosa calle de Liverpool tras asociaciones a esclavista

“Penny Lane está en mis oídos y en mis ojos”, cantaban unos jóvenes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, tras describir a los ciudadanos de su natal Liverpool. Una alegre balada que data de 1967 junto a “Strawberry fields”. Incluso forma parte de 1, uno de los álbumes compilatorios más famosos de los fab four.

Rayados de fanáticos de distintas partes del mundo fueron plasmados en el letrero que nombra la calle “Penny Lane” en la ciudad inglesa, incluyendo la firma de Paul McCartney y James Corden tras su visita durante el programa Carpool Karaoke en 2018.

Sin embargo, la semana pasada la palabra “Penny” fue tachada con pintura en spray y sobre esta escribieron “Racist”, tras asociarse a James Penny, un comerciante de esclavos del siglo XVIII.

La calle que representa uno de los íconos de la historia Beatles, peligra tal como se conoce, ya que actualmente se investiga el origen de su nombre. “Si hay un vínculo directo entre Penny Lane y James Penny, entonces necesita investigarse”, dijo Steve Rotherham -quien encabeza el municipio metropolitano de Liverpool- a Sky News.

“Algo tiene que ocurrir y diría que ese letrero podría peligrar y ser renombrado”, agregó Rotherham, quien aclaró que, a la fecha, “no hay evidencia de tal vínculo”.

“Simplemente imaginen no tener Penny Lane y que la canción de los Beatles no se trate sobre un lugar. No creo que tenga relación con James Penny”, aseguró el edil inglés.

Una antigua ruta que cobraba peaje

Por su parte, Rotheram aseguró investigar el tema por su cuenta, y dijo que el nombre puede deber su origen a una ruta que cobraba peaje en centavos (pennies) para poder cruzar al otro lado. “Pero depende de otras personas determinar si es apropiado quitar ese letrero, si es que realmente hay vínculos con esclavistas u otros temas”, agregó la autoridad británica.

“Se debe investigar y luego, si se encuentra un enlace directo [a la esclavitud] se deben tomar acciones”, concluyó Steve Rotherham. El Museo Internacional de la Esclavitud de Liverpool, en tanto, también aseguró que no hay evidencias concluyentes que unan a Penny Lane con James Penny.

La controversia se enmarca en el movimiento Black Lives Matter, el que ha tenido entre sus manifestaciones la destrucción de varios monumentos y estatuas relacionadas con esclavistas y conquistadores. En Bristol, ciudad en las cercanías de Londres, fue derribada la estatua de Edward Colston, un traficante de esclavos del siglo XVIII.