DC FanDome: los detalles de la convención virtual que incluirá desde el Snyder Cut a Mujer Maravilla 1984

Son días cruciales para las principales convenciones del mundo del entretenimiento. Ayer Star Wars Celebration suspendió la edición que comenzaba en agosto y no volverá hasta 2022. Antes, el viernes, luego de cancelar su tradicional cita de cuatro días, la Comic-Con de San Diego comunicó que adaptaría su formato al encierro y realizaría una versión online y gratuita bajo el nombre Comic-Con Home entre el 22 y 26 de julio.

Distintas maneras de afrontar la pandemia por parte de eventos abocados a lanzar anualmente novedades de películas, series y cómics. Un escenario inédito que DC aprovechará para realizar por primera vez una convención enfocada en sus productos estrella, llamada DC FanDome y bajo la lógica de una cita virtual, global y sin pago de acreditaciones, que comenzará el sábado 26 de agosto a las 1 de la tarde de Chile.

Esta se encontrará disponible durante 24 horas en DCFanDome.com, e incluirá la participación de actores, directores y creadores tanto de películas como de programas de televisión, videojuegos y cómics asociados a la marca filial de WarnerMedia.

The Batman, la primera cinta con Robert Pattinson en el rol.

El evento promete revelar anuncios de filmes como The Batman, con Robert Pattinson, y The Suicide Squad, dirigida por James Gunn (Guardianes de la Galaxia), ambas programadas para 2021. También será parte central de la convención el comentado Snyder Cut de Liga de la Justicia, confirmado por HBO Max para debutar durante el próximo año en el streaming.

En lo más inmediato para los estrenos cinematográficos de la compañía, se esperan novedades de Mujer Maravilla 1984, que luego de volver a ser postergada por el coronavirus tiene como fecha de llegada el primero de octubre en salas chilenas. Aquaman y Shazam!, en tanto, posiblemente den a conocer las primeras claves de sus secuelas en preparación, al igual que Black Adam, la cinta que marcará la primera experiencia de Dwayne Johnson en el universo de los superhéroes.

En televisión, DC FanDome integrará desde la recién estrenada Stargirl a Superman & Lois, agendada para 2021, además de anuncios en torno a Doom Patrol, Batwoman, Black Lightning, Legends of Tomorrow, Supergirl, Pennyworth, Titans y Lucifer. También se suman las animadas DC Super Hero Girls, Young Justice: Outsiders y Teen Titans GO!, mientras que otros nombres mencionados son The Flash, Harley Quinn y Watchmen.

El sitio tendrá múltiples apartados. Su epicentro será el “Hall of Heroes”, donde habrá una programación especial, paneles de discusión y contenidos nuevos, habilitados en diez idiomas: alemán, coreano, chino, español, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso.

Desde el salón principal se permitirá saltar a cinco divisiones con distintos contenidos y actividades: DC WatchVerse, donde se podrán ver paneles e imágenes detrás de cámaras; DC YouVerse, enfocado en contenido creado por fans; DC InsiderVerse, en el que artistas de la compañía introducirán al DC Multiverse y la trastienda de programas de TV, videojuegos, películas y parques de diversiones; DC FunVerse, que incorpora desde un lector electrónico de cómics a venta de merchandising y la creación de imágenes para redes sociales, y finalmente el DC KidsVerse, centrado en el público infantil y al que se puede acceder directamente en www.DCKidsFanDome.com.

La serie Superman & Lois se estrenará en enero de 2021.

“Este evento digital inmersivo dará a todos una nueva opción de personalizar su viaje a través del Universo DC, sin la necesidad de hacer filas, comprar boletos o cruzar fronteras. A través de DC FanDome tenemos la oportunidad de dar a los fans de DC alrededor del mundo una opción emocionante y sin precedentes para conectarse con todos sus personajes de DC favoritos y con los actores que les han dado vida en papel y en la pantalla”, dijo Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros.

La experiencia del cosplay, en tanto, intentará ser emulada brindando la posibilidad de que los fans suban sus looks como sus personajes favoritos a create.DCFanDome.com. En alianza con Talenthouse, DC realizará dos concursos en que habrá jueces y votación publica escogiendo los mejores.