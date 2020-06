Vitrina: novedades musicales

Con tanta música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Camila Moreno y Guaynaa - “Esta electricidad (es real)”

Un cruce que a primera escucha puede parecer inesperado, es el que reúne a la cantautora chilena Camila Moreno con Guaynaa, el artista de música urbana que colaboró con Mon Laferte en su sencillo “Plata Ta Ta”.

Se trata de una nueva versión para “Es real”, el último sencillo de la cantante, al que el puertorriqueño le agrega sus versos y arreglos musicales que acercan el indie de la chilena a la clave urbana.

Todo comenzó por un contacto en redes sociales. Una vez que conoció la canción, el cantante le escribió en Instagram a Moreno: “Veo ‘Es Real’ y siento que estoy yo ahí”. Allí comenzó todo.

Diego Lorenzini - “Nada en contra del K-Pop”

El dibujante y músico talquino, presenta la versión de estudio de una composición que alcanzó a interpretar en vivo a fines del año pasado y el verano 2020.

Se trata de una canción en que el cantautor reflexiona sobre el estallido social de octubre a partir de ciertos ganchos noticiosos, como la alusión a los alienígenas en el difundido audio de WhatsApp de la primera dama, Cecilia Morel, o el comentado informe de Big Data que señaló que los manifestantes eran aficionados al K-Pop.

Este lanzamiento sigue a “Romance del Enamorado y la Muerte” y a sus recientes versiones de “Goteo”, de Paloma Mami y “Carita de gato”, de Jorge González, junto a Ángelo Pierattini.

Fármacos - “Manual de una pérdida”

Lo nuevo del proyecto encabezado por Diego Ridolfi es “Manual de una pérdida”. Una canción producida por Cristián Heyne, un nombre clave del pop chileno, cuyo diseño sonoro -habitualmente pulcro- se despliega en los sintetizadores, aunque con cierta pretensión bailable.

Se trata de un adelanto del próximo disco de Fármacos, el tercero tras Los días más largos (2013) y Estado de gracia (2016). Este lanzamiento sigue a los sencillos “Esperar” y “Nuestro infierno”, divulgados el año pasado.

Toro y Moi - “Ordinary Guy”

Un cover de Joe Batnaan marca el regreso de Toro y Moi, el alias de Chaz Bear. Es una canción que ya interpretó durante su participación en un programa de radio, pero que lo vuelve a reunir con el dúo de jazzistas The Matson 2, con quienes trabajó en el álbum colaborativo Star Stuff.

Se trata de un nuevo lanzamiento de Bear tras su álbum Outer Peace (2019), el octavo de su carrera, aunque ya había participado en una colaboración junto a Flume en la canción “The Difference”.

Homegrown - Neil Young

Ya está disponible el nuevo álbum de Neil Young. Homegrown, en rigor, es más bien un viaje al pasado. Se trata de un álbum inédito de 12 canciones que originalmente se debió lanzar en 1975, pero que finalmente quedó guardado, según se comenta, debido a que varias composiciones se inspiraron en una historia de amor que el músico quería superar.

Se trata de un álbum trabajado en una época en que Young alcanzaba gran notoriedad, gracias a una rutilante serie de discos como On The Beach, Tonight’s The Night y Zuma –con Crazy Horse-.

Tal vez una buena descripción del álbum, es la que realizó el escritor Bill Bentley quien desarrolló un ensayo sobre el mismo, titulado Homegrown Comes Home. “Es un álbum para mirar en el suelo apoyado contra la pared mientras sus canciones suenan de noche en la oscuridad, sabiendo que, y con suerte, estaremos allí por la mañana”.

