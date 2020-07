HBO: Lovecraft Country anuncia estreno para agosto y afiche oficial

En agosto aterriza en HBO la nueva serie Lovecraft Country que combina elementos de terror y ciencia ficción en el nombre de Howard Phillips Lovecraft, en medio de un Estados Unidos sumido en el supremacismo blanco amparado en las macabras leyes de Jim Crow.

La nueva ficción original de la señal presentó hoy un adelanto del póster oficial para Latinoamérica, junto con anunciar su fecha de estreno para el 16 de agosto a contar de las 22 horas por la señal de HBO y su plataforma HBO GO.

Lovecraft Country

Filmada completamente en el estado de Illinois, Lovecraft Country sigue los pasos de Atticus Freeman (Jonathan Majors), su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y su tío George (Courtney B. Vance), quienes emprenden un viaje por el Estados Unidos de los años cincuenta.

Bajo las estrictas leyes de Jim Crow que propugnaban la segregación racial bajo el lema “separados pero iguales” —sistematizando desventajas económicas, educativas y sociales—, el grupo va en búsqueda de un padre desaparecido, interpretado por el camaleónico Michael Kenneth Williams (The Wire, The Sopranos).

Lovecraft Country

El viaje de Lovecraft Country desencadena una lucha por la supervivencia y la superación del terrorismo racial, en el contexto de un EE.UU. “blanco”, con terroríficos monstruos salidos de un libro del género Lovecraft.

Producida por Jordan Peele (Get Out, Us), Misha Green (Underground) y Yann Demange (White Boy Rich), entre otros, la nueva serie Lovecraft Country, basada en la novela homónima de Matt Ruff, tiene como showrunner a J. J. Abrams.

Lovecraft Country

Mira un adelanto a continuación: