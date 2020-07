Antonia Zegers: “La Jauría mira una grieta sangrienta de nuestra realidad pero no evangeliza”

Antonia Zegers cuenta que en algún punto sintió temor. Miedo asociado a lo que revela La jauría, su nueva serie. Enfocada en la desaparición de una menor de edad en el sector oriente de Santiago, en medio de una toma feminista en un colegio, el thriller se aproxima al grooming, el abuso sexual y a las dinámicas actuales entre adolescentes.

“Mi personaje tiene un camino bastante crudo de cómo le explota en la cara, en su intimidad, el tema en el que se está metiendo. Y eso es muy brutal. También como mujer, como mamá, me daba mucho miedo eso de nuestros tiempos. La tecnología desatada y ese descampado valórico al que se enfrentan los niños”, plantea.

En otro plano la serie producida por Fábula que se estrena este viernes en Amazon Prime Video también fue el cumplimiento de un anhelo. “Siempre tuve como un deseo oculto de ser una policía muy fuerte, muy inteligente”, señala citando dos de las grandes producciones policiales de los últimos años: The killing y The fall. “Esas series con protagónicos de policías mujeres. Yo decía: ‘Oh, qué entretenido hacer eso’. Y me llegó el regalo”, relata.

En la historia de ocho capítulos, la comisario Olivia Fernández -su personaje- vuelve a trabajar con su dupla habitual (María Gracia Omegna), pero además el caso las lleva a aliarse con Elisa Murillo (Daniela Vega), una policía de otra unidad. Juntas se internan en un adrenalínico laberinto dirigido por la argentina Lucía Puenzo, que comenzó inspirado en las adopciones ilegales del cura Gerardo Joannon y terminó integrando los movimientos feministas y el caso de violación de La Manada, ocurrido en España en julio de 2016.

La jauría

¿Qué le parece la mirada de la serie sobre estos temas tan actuales?

Es un policial que está visto desde el punto de vista de quienes tratan de resolver un caso de misoginia muy fuerte, muy violento, pero en un colegio. Creo que el hecho de que sea en un colegio es un elemento muy importante. Cuando uno ve que ahí se empieza a armar esa misoginia, ese desprecio, uno dice “claro, todo parte cuando son chicos”. Los problemas de después, como los femicidios, parten cuando somos chicos. Por otro lado también es interesante ver que en ese colegio hay un grupo feminista. Las mujeres tenemos el verbo para decir cómo se llaman las cosas, para hablar de abuso, y eso también es algo nuevo. Y es algo que es luminoso. Aunque estemos hablando de una historia muy compleja y trágica, también hay punto de luz, que es que un grupo de mujeres de 17 años para un colegio y dice: esto no puede ser. Cuando yo tenía 17 años esas cosas no tenían nombre. Todas ocurrían y no tenían nombre.

¿Cuál cree que puede ser la resonancia que llegue tener la serie?

Creo que manejar impactos desde la génesis de un proyecto es súper desconectado de generar un proyecto auténtico, original, personal. Como decía el subcomandante Marcos, ‘hemos venido a traerles un problema y a invitarlos a cargar con él’. Es una invitación a ser parte de esto y que te pase lo que te pase. Pero lo que sí creo, y esto me pasó genuinamente, es que de verdad me parece un trabajo muy bien logrado en el género, porque es muy adictiva.

¿Le parece que es una serie de mirada feminista?

Yo creo que es una serie que toma al movimiento feminista, ese pedazo de la realidad, y lo trae a la ficción. Pero es una serie que igual instala el diálogo entre géneros. No siento que esté dando cátedra ni moralizando al respecto. Todo lo contrario, mira la realidad, mira una grieta quizás sangrienta de nuestra realidad, pero te la expone, no evangeliza al respecto y por eso me parece muy atractiva.

Cuando le ofrecen el papel, siempre fue con la idea que no era para una sola temporada, ¿no?

No sé, pero es un proyecto no solo de una temporada. De hecho, estamos esperando para empezar a filmar la segunda, que ya deberíamos haber estado filmando y nos detuvo la pandemia.