El infierno checheno: Festival de Cine Amor comienza con elogiado documental

En uno de los pasajes más gráficos del documental Welcome To Chechnya (traducible como Bienvenidos a Chechenia), el jefe de la República Chechena Ramzan Kadyrov responde a un periodista estadounidense sobre las denuncias de persecución a las minorías sexuales en su país. Kadyrov, un ex combatiente de las guerras chechenas y títere del presidente ruso Vadimir Putin, sonríe con sorna, acaricia su característica barba de chivo y responde: “No tenemos ese tipo de gente a la que usted alude en Chechenia. Y si existen, llévenselos”.

Sus palabras son la ley en este país sobre el millón de habitantes ubicado al norte del Cáucaso. Esa ley dice que los ciudadanos LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y más) no están permitidos y, peor aún, deben eliminarse para lograr una suerte de purificación de la raza chechena. El panorama descrito parece estar sacado de un viejo capítulo medieval de la intolerancia o de un relato distópico sobre el totalitarismo en el futuro, pero pasa aquí y ahora, no demasiado lejos de las liberales urbes europeas. Es la vida en Chechenia, una nación donde su líder dice que la mujer es propiedad del hombre.

El filme documental del realizador y también periodista de investigación David France, uno de los cronistas más importantes de las minorías sexuales en cintas como How to survive a plague (2012) y la disponible en Netflix La muerte y la vida de Marsha P. Johnson (2017), es una trepidante historia sobre la existencia bajo el látigo de Kadyrov. Sin embargo, es antes que nada, el registro de una operación de salvataje: la organización LGBT Russian Network organiza el refugio y rescate de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero a riesgo de caer en las poco auspiciosas manos de las autoridades chechenas.

Con un ritmo frenético y sin sensacionalismo, la película tiene tanta acción como el mejor de los thrillers con la diferencia que la angustia y el peligro obedecen a la realidad de cada día en esta nación dependiente de Rusia ubicada al norte de Georgia

Welcome to Chechnya es la película de apertura del Quinto Amor Festival Internacional de Cine, que se desarrolla virtualmente y en forma gratuita desde el martes 14 de julio hasta el domingo 19 de julio. La película de David France estará disponible en la plataforma del encuentro y también en el portal de Cinépolis Klic desde las 21 horas de este martes hasta completar 650 visualizaciones durante 24 horas. Ganadora de tres premios en el último Festival de Cine de Berlín (entre ellos el Teddy Award y el galardón de la Audiencia en la sección Panorama), Welcome to Chechnya es uno de los documentales indispensables del 2020.

La competencia

En esta ocasión el encuentro también presenta una fuerte parrilla de películas en competencia internacional, con un jurado integrado por la cineasta argentina Albertina Carri (Las hijas del fuego), el guatemalteco Jayro Bustamante (premiado en Berlin por cu cinta Ixcanul) y la directora chilena Pepa San Martín (autora de la elogiada Rara).

Las películas presentes en esta edición del Festival Amor son Beyond the Horizon, de la suiza Delphine Lehericey; Drag kids, de la canadiense Megan Wennberg; El cazador, del argentino Marco Berger; El príncipe, del chileno Sebastián Muñoz (ganadora del Queer Lion en el Festival de Venecia 2019); El viaje de Monalisa, de Nicole Costa; Miserere, del argentino Francisco Ríos Flores; y Vento seco, del brasileño Daniel Nolasco. Todas se pueden ver gratis en la plataforma de Cinépolis Klic, previa inscripción.

El príncipe, dirigida por Sebastián Muñoz y co-escrita con el dramaturgo Luis Barrales, se acaba de presentar también en el Festival de Estrenos de Matucana 100, y narra las circunstancias que rodean la vida en la cárcel de Jaime (Juan Carlos Maldonado), un muchacho que cae preso por matar a un amigo. En el penal comienza una relación con El Potro (Alfredo Castro) suerte de mandamás del recinto.

El viaje de Monalisa, de Nicole Costa, es un viaje a la existencia errabunda de Iván “Monalisa” Ojeda, escritor y performista transgénero chileno que lleva varios años radicado en Nueva York. Un dato curioso al respecto: el libro Las biuty queens, de Ojeda, se transformó en uno de los favoritos recientes del cineasta Pedro Almodóvar, quien lo recomendó en una columna publicada en el periódico online español El Diario.

Otras secciones del encuentro son Panorama Chileno, con filmes como Los fuertes, de Omar Zúñiga; o Si los meses siguen, de Javiera Hernández. También están las secciones Rupturistas, Guerrilla y Foco, con una programación más específica en autores o temáticas particulares.