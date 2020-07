Publican en Uruguay libro chileno de autor que conoció al héroe del Maracanazo

La historia de dos chilenos que viajan a conocer a Alcides Ghiggia en 2012, da inicio a los 11 cuentos que integran el libro Elogio del Maracanazo de Víctor Hugo Ortega, que después de una larga vuelta llega a Uruguay, en esta edición especial publicada por Sujetos.

“La nostalgia pisa fuerte en este libro”, dice el cineasta Adrián Caetano en la contraportada de este volumen de cuentos, que tienen en común toda esa pasión genuina que le es propia al fútbol, a pesar de los millones de euros, del marketing y de la manipulación que provocan sentimientos de amor y odio frente al deporte más popular del mundo.

La historia misma de este libro como objeto particular posee una mística que está presente en cada uno de los relatos. Dos chilenos que buscan al héroe del Maracanazo en la Feria de Las Piedras, el fotógrafo de Bielsa que piensa que no todas las fotos hay que mostrarlas, el adolescente que prende velas al santo de su pueblo para que la Selección Chilena clasifique a octavos de final en Francia 98, la historia de un padre y un hijo visitando una cancha que ya no existe, pero que todos recuerdan en su pueblo.

Esa es la ficción-realidad que encontrará el lector en estas páginas. Pero la historia real que hay detrás de este libro también parece una ficción. El propio Víctor Hugo Ortega viajó a conocer a Ghiggia con un amigo en 2012, sin ningún contacto previo. Tiempo después llevó ese viaje a encabezar un puñado de cuentos futboleros, que ninguna editorial se interesó en publicar. El libro fue lanzado de forma independiente, vendido mano a mano por su autor en Chile y en otras partes del mundo, hasta que llegó a publicarse en México con Librosampleados en 2017 y después regresó a Chile, ahora sí con una editorial, Los Perros Románticos.

Con Alcides Ghiggia en 2015, el reencuentro en que el jugador conoció la primera edición del libro.

La edición independiente de Elogio del Maracanazo llegó a manos de ilustres uruguayos como Víctor Hugo Morales y Adrián Caetano. El primero le dijo al autor en el programa venezolano De Zurda de Telesur: “abrí el libro, como se hace con los libros, en cualquier página, y me he encontrado con una forma de escribir que me deleita”. Por su parte, Caetano aceptó escribir el texto de contraportada sin conocer al autor y sin pedir nada a cambio. ¿La razón? Alguna vez le regalaron una copia y le gustó.

El libro, además, es el comienzo del proyecto sujetos editores y su colección Mitológicas, cuyo objetivo es indagar en los mitos que forman la identidad y la cultura latinoamericana. El encargado de esta edición uruguaya asegura que un volumen de cuentos con este título tenía que ser publicado en Uruguay, a 70 años de la final del Mundial de 1950, porque más que un elogio al Maracanazo, es un elogio a los sentimientos que moviliza el fútbol en toda América Latina.