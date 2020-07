Kardashian vs West: campaña presidencial, trastorno bipolar y mensajes cruzados en redes sociales

El pasado domingo 19 de julio, el rapero Kanye West realizó su primer “rally” -evento de campaña- para promover su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, en Charleston, Carolina del Sur.

Durante el encuentro causó polémica el momento en el que West habló sobre el aborto. El rapero estalló en llanto y dijo que sus padres pensaron en abortarlo. “No hubiera habido Kanye West, porque mi papá estaba demasiado ocupado”, registra BBC y luego confesó que su primer impulso fue abortar a su hija junto a Kim Kardashian: “Yo casi mato a mi hija”, recordó luego que la modelo le contara que estaba embarazada, gestación que ella decidió llevar adelante “incluso cuando yo no quería”, agregó West.

A solo días de la reunión con sus seguidores, Kanye ha publicado una serie de tuits -varios de los cuales ha borrado- que muestran roces con su esposa, Kim Kardashian, y su suegra, Kris Jenner. Una de las principales razones, son los intentos de Kim y Kris para forzarlo a someterse a tratamiento médico.

West se comparó con el protagonista de Get Out, cinta del director Jordan Peele, se refirió a Kris Jenner como “Kris Jong-Un” y mencionó que “ha intentado divorciarse de Kim desde que se reunió con Meek Mill en un hotel para hablar de su reforma penitenciaria”.

La mañana de este miércoles 22 de julio, Kim Kardashian se refirió públicamente a su esposo a través de Instagram stories. Su principal llamado fue una solicitud de compasión y empatía con su familia.

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente acerca de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad en lo que respecta a su salud. Pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental”, comenzó la modelo.

“Aquellos que entienden la enfermedad mental o incluso el comportamiento compulsivo, saben que la familia no tiene poder de decisión sobre ellos a menos que el miembro sea menor de edad. Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia, pueden prejuzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda, sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos”, continuó la protagonista de reality Keeping up with the Kardashians.

“Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de un ser un artista y un hombre afroamericano, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar... Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras algunas veces no se alinean con sus intenciones”, dijo Kim.

“Vivir con un desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños o ideas creativas, sin importar cuán grandes o imposibles puedan ser para algunos. Eso es parte de su genio y, como todos hemos presenciado, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad. Nosotros, como sociedad, hablamos de prestar atención al tema de la salud mental en su conjunto, sin embargo, también debemos prestar atención a las personas que viven con ella en los momentos en que más la necesitan. Pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y la empatía que se necesitan para que podamos superar esto. Gracias por aquellos que han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión.

Con amor y gratitud, Kim Kardashian West”, concluyó la modelo.