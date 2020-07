Guitar Express: el youtuber chileno obsesionado con las guitarras (y con una envidiable colección de ellas)

“Queridas y queridos colegas de Guitar Express, espero estén teniendo un día excelente”.

La frase, repetida casi como un mantra, es la introducción clásica de un youtuber chileno que ha alcanzado buena popularidad en el mundo virtual de las guitarras. En el canal de YouTube Guitar Express, que cuenta con más de 19 mil suscriptores en sus dos años de vida, el “Tío Guitar” desmenuza distintos tópicos del instrumento ícono del rock and roll, pasando de reviews de modelos nuevos y clásicos, historias aleatorias con sus propias experiencias y consejos para quienes estén comenzando a explorar el camino de las seis cuerdas.

Y una de las cosas que ha llamado la atención de varios de los suscriptores es la interminable colección de guitarras que posee: prácticamente en cada registro aparece con un modelo nuevo, todas ellas joyas de las marcas más reconocidas del mercado, como Gibson, Fender, PRS, ESP, entre varias otras. En algunos de los comentarios, un usuario de la red social dice: “A veces pienso que eres hijo de un jeque árabe con bastante petróleo” para poseer esa envidiable colección. Otro: “Yo respiro y este hombre ya tiene una nueva guitarra”. Otro más: “De chico quería ser como Slash; ahora quiero ser como tú”. Y es que son “30 ó 37” guitarras, según él mismo contabiliza.

Esta pasión por el instrumento ha encontrado interesados de distintos países, con lo que el canal ha crecido sobre todo en los último cuatro meses, que también coinciden con el tiempo de encierro obligatorio producto de la pandemia por coronavirus.

“Esto lo creé hace dos años y básicamente siempre he sido re fanático de la música en general, de los instrumentos y en específico de las guitarras. Y he tenido la suerte de tener hartos instrumentos, hartas guitarras a través del tiempo. Y se me ocurrió la idea de empezar a compartir esta cuestión. La verdad es que tenía la idea hace harto tiempo y harta gente me había que lo debería hacer, pero por un tema de inseguridad, timidez o también pensando en el qué dirán, cómo ‘puta este hueón tiene esta guitarra y toca mal’, y no lo hice. Y un día dije, ‘ya sabí qué, lo voy a hacer, ¡qué tanta cuestión!‘ Y empecé a subir videos, una vez al mes o cada tres semanas. Y ahora que tengo más tiempo por el tema de la pandemia y porque estamos todos encerrados le he estado poniendo más pino a la cuestión”, cuenta.

¿Te ha sorprendido la respuesta que ha tenido o la esperabas?

-No, para nada. Pensé en un minuto meterle más edición, más tiempo, invitar a más gente y ahí quizás pensé que iba a tener más respuesta. La verdad es que el primer año la respuesta fue prácticamente nula, pero el segundo ya se empezó a generar más tracción y ahora la verdad es que ha crecido bastante estos últimos 4 meses. La verdad es que se ha generado una comunidad bien chora.

Y ese crecimiento se refleja en la cantidad de visualizaciones que cuentan los videos. El primer video, de hace más de dos años, cuenta con 731 vistas, mientras hoy las visitas rondan entre las 10 mil y 20 mil. Hubo dos videos que recuerda fueron sus momentos peak en la red social. El primero, del 15 de octubre de 2018, donde junto a un amigo hacen sonar un pequeño amplificador Marshall Micro Stack MS-2C. En el otro, mucho más triste, del 7 de marzo de 2019, se muestra una guitarra Gibson Les Paul Studio comprada por internet que llegó totalmente quebrada en la parte del clavijero. El primero tiene más de 250 mil visitas y el segundo más de 240 mil.

Pese al crecimiento en su espacio, ha vivido momentos que califica como “incómodos”: recibió mensajes por redes sociales que lo han hecho preferir mantener su identidad en reserva.

En un video dices que te gusta mantener tu identidad en reserva porque habías recibido unas amenazas o por seguridad.

-Más que todo fue por un tema que una vez me llegaron un par de mensajes por Instagram diciendo algo así como “tenemos ubicado dónde vives”, una cuestión bien incómoda. No sé si fue en broma o no, pero preferí no… porque tengo hartas guitarras y algunas están en la casa de mi familia, otras están en bodega, y otras cuestiones están acá donde vivo yo. Trato de no hablar mucho de eso.

Muchas veces te preguntas a qué te dedicas para tener tantas guitarras y lo omites

-Claro, porque no es algo interesante ni que tenga que ver con el canal, entonces quiero resguardar un poco el tema personal porque tengo socios y personas involucradas en las cosas que hago. No es por un tema de ocultar nada, sino porque no encuentro que le dé valor al canal.

Pero este no es el clásico canal donde un guitarrista muestra sus virtudes musicales. De hecho, en la mayoría de ellos las guitarras son revisadas sin hacerlas sonar, donde se excusa por sus “pocas habilidades tocando la guitarra”. El atractivo del canal va por conocimiento acabado de la parte técnica del instrumento, revisando los años de construcción y características, las maderas y los componentes electrónicos. Por ejemplo, hay revisiones a una Fender American Vintage ’52 Telecaster, las diferencias entre cápsulas Seymour Duncan y DiMarzio , la historia de la Gibson Les Paul Custom y aspectos de algunas reediciones de las Les Paul.

Cuenta que estos conocimientos los adquirió hace algunos años, viviendo en Estados Unidos, donde se dedicaba a comprar y vender guitarras.

“Yo en un momento viví en Estados Unidos, por tres años, y parte de mi sustento, no todo, era comprar y vender guitarras. O amplificadores, pedales. Iba a los Garage sale y compraba instrumentos en Los Angeles o al sur de California y los vendía ahí mismo. Y así me fui ganando unas lucas para vivir allá y aproveché de aprender un montón de cuestiones. Al final uno así aprende: teniendo las cosas y preguntando. Y bueno, está toda la información en internet así que es cuestión de ponerse leer y así fui aprendiendo”.

¿Te gustaría vivir de YouTube?

-No lo he pensado la verdad.

¿Se podría?

-Yo creo que sí, obviamente tendría que tener otro nivel de seteo, pero yo creo que se puede. Pero quizá no es algo tan común.

¿Y te gustaría?

-Sí, me gustaría, sería entretenido.

Además, con el crecimiento del canal, el ‘Tío Guitar’ se ha dedicado a resolver dudas y “aconsejar” a los más novatos. De hecho, en su espacio a denunciado a vendedores on line que publican guitarras de marcas prestigiosas, pero que son falsificadas.

¿Cuál es la pregunta más extraña que te han hecho sobre guitarras?

-Buena pregunta. Una buena que me hacen siempre es cómo hacerlo para que tu señora no sepa cuánto gastaste en tu guitarra (risas). Una pregunta media en broma, pero que me hacen bastante (más risas).

¿Y qué respondiste?

-Lo que es bueno es salir con un case con otra guitarra, la otra dejarla donde un amigo y llegar con la nueva. Nadie va a cachar. A menos que tu mina sea rockera (bromea).

Una colección interminable (e envidiable)

Pero las 37 guitarras que contabiliza hoy no ha sido su mayor número. Según recuerda, en un minuto llegó a tener 45, en un tiempo en que se dedicó a la compra y venta de instrumentos. Así, de su actual colección, la favorita es una PRS Custom gris, adquirida hace poco tiempo.

¿Se pueden tocar 36 guitarras?

-No, esto no tiene ningún sentido. Pero también las tengo para compartir. Tengo varios amigos que tocan y tienen varias guitarras entonces también las vas prestando. O algún amigo que está grabando un disco y necesita una guitarra profesional. También se da ese tema solidario. Para mí, cero atados eso. Con gente cercana, obviamente. Pero claro, no se puede. Hay algunas que están en bodega y lamentablemente…

¿Todas son de gama alta?

-No, hay de todas las gamas. Pero no hay ninguna guitarra de 100 lucas o algo así, pero hay algunas que son de gama media, algunas que son más de colección o por algún tema más sentimental que tengo. O regalos.

¿Consideras que tienes una obsesión con las guitarras?

-Sí, totalmente. Esto no es normal, esto es un problema ya (risas). Pero tengo la suerte que puedo hacerlo en este minuto. Quizás más adelante ya… tengo que aprovechar nomás.