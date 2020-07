Neil Young está pensando en demandar a Donald Trump por el uso de su canción “Rockin’ in the free world”

El uso de canciones en campañas electorales no es algo nuevo, se ha realizado siempre y seguro se seguirá haciendo. El tema es cuando el músico en cuestión no apoya las convicciones del candidato de turno. Eso es lo que le ocurre actualmente a Neil Young.

Ocurre que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien va por su reelección en los comicios que se llevarán a cabo el próximo martes 3 de noviembre, en sus meetings de campaña suele cerrar sus discursos con una canción de Neil Young, “Rockin’ in the free world”. Incluso, también solía hacerlo durante la campaña que lo llevó a la presidencia, en 2016.

Esto incomoda sobremanera a Young, quien se ha declarado abiertamente partidario de la candidatura del demócrata Joe Biden. En rigor, su primer apoyo fue hacia el senador por Vermont, Bernie Sanders, pero cuando Biden obtuvo la nominación por el Partido Demócrata se la ha jugado con todo por él.

Incluso, Young reescribió su canción anti Bush de 2006 “Lookin’ for a Leader” para apoyar la campaña de Biden. “El hombre que estaba detrás de él ahora tiene que tomar su lugar de alguna manera / Estados Unidos tiene un líder que construye muros alrededor de nuestra casa / No sé Black Lives Matter y tenemos que votarlo”.

Sin embargo, al parecer Young se cansó de que el Presidente siga manoseando su famosa canción debido a la respuesta que Trump ha dado a los recientes disturbios en Portland, Oregon.

“Estoy cambiando de opinión sobre demandar al presidente Trump -escribió Young en su sitio web-. Reconsiderando. Lo estoy mirando de nuevo. Hay una larga historia a considerar y originalmente lo consideré, decidiendo no seguir. Pero luego, el presidente Trump ordenó matones uniformados en nuestras calles. Su idea. Lo ordenó él mismo“.

“Ahora se usarán en las calles de Estados Unidos contra ciudadanos respetuosos de la ley para una farsa política orquestada por un Presidente desafiado. Estos son matones sin identificación que disparan a los estadounidenses en las calles. No son nuestra policía. Nuestra policía debería arrestar a estos matones no entrenados por violar nuestras leyes“, añadió.

“Imagina lo que se siente escuchar ‘Rockin’ in the free world’ después de que este Presidente habla, como si fuera su tema principal. No la escribí para eso”, señaló Young.

“Rockin’ in the free world”, incluida en el álbum Freedom (1989), es quizás la canción más covereada del catálogo de Neil Young. Entre otros, han hecho versiones Bon Jovi, Pearl Jam y Suzi Quatro.