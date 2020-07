Guionista de Watchmen y los Emmy: “Es uno de esos cómics raros que trascienden el pensamiento de las personas”

Watchmen marcó la diferencia. Si bien se había hecho una adaptación audiovisual de los cómics de Alan Moore en 2009 -bajo la dirección de Zack Snyder-, es la serie de HBO de 2020 la que brilla en este momento, no solo como estreno reciente, también por el enfoque que parece haberse adelantado a la contingencia.

La conciencia en torno a la segregación racial, se anticipó a las masivas protestas bajo la consigna #BlackLivesMatters tras la asfixia de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Una vez más, se demostró que la realidad suele superar a la ficción.

En el reciente anuncio de los nominados a los Emmy, se destacó a Schitt’s Creek y The Marvelous Mrs Maisel en comedia, y Succession y Watchmen entre los dramas. La historia adaptada por el equipo liderado por Damon Lindelof, se adjudicó 26 menciones.

En conversación con Entertainment Weekly, el showrunner de Watchmen se sinceró respecto a la recepción de la noticia y la posibilidad de una segunda temporada de la serie. Si bien ha negado la continuidad de la producción, el camino parece estar abierto.

“No espero nada hoy en día, y creo que es difícil acumular demasiadas acciones y apostar en premios. Pero al mismo tiempo, todos debemos reconocer que significan algo porque son nuestros compañeros. Realmente no me di cuenta de cuánto me importaba hasta que mi corazón comenzó a acelerarse”, dijo Lindelof.

“La primera nominación que vi fue la de Jeremy Irons, y mi esposa y yo gritamos en voz alta. Fue una gran noticia desde allí. La mejor parte no es cuántas nominaciones, sino todas estas personas con las que trabajé en el transcurso de dos años: mis socios creativos, ya sea que trabajaran en el departamento de cámara o en la mezcla de sonido, o si estuvieran componiendo la partitura o haciendo los trajes”, expresó enfatizando su alegría por el reconocimiento al equipo humano.

Si bien manifiesta que se da una atención desproporcionada a las ficciones, agradece que se reconozca el trabajo de tantas personas. “Realmente se preocuparon por este espectáculo. Pero no hemos hecho un episodio de Watchmen en un año. Entonces, la parte más maravillosa del día es tener la excusa para llamar a otros humanos y no decir:’ “¿Cómo te va en medio de una pandemia?’ Sino decir: ‘Oye, felicidades por este increíble trabajo que hiciste’. Realmente ha sido maravilloso”.

Sin elegir una nominación en particular que le haya dado más satisfacción, Lindelof dijo que aprecia profundamente el trabajo de todos, y por ende, valora todas las menciones obtenidas. Quizás las únicas excepciones fueron Lou Gossett Jr. y Liza Richardson.

“Sabes, Lou Gossett Jr. fue realmente impactante emocionalmente solo porque lo he adorado desde lejos como un amante del cine y la narración desde que era un niño. Me dejó boquiabierto, e hizo un trabajo increíble. Y luego, Liza Richardson, quien era nuestra supervisora musical, que trabajó en The Leftovers. Realmente siento que la supervisión de la música es una forma de arte, y fue genial verla distinguida y reconocida por eso”, explicó.

¿Habrá una segunda temporada? En principio se descartó ya que Lindelof había expresado que prefería alejarse del fenómeno Watchmen y abocarse en otros proyectos. En la reciente entrevista a propósito de su reconocimiento en los Emmy, aquella puerta queda abierta.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que todos hicimos. Pero este programa solo funcionó porque otros [escritores] contaron la historia y me salí del camino, y eso no fue fácil para mí. No digo esto porque estoy siendo modesto; Soy un narcisista, seguro, pero en el caso de Watchmen, ocurrió la magia y eso nunca podría ser replicado”, dijo sobre su participación en la ficción.

“Muchos de esos narradores han pasado a ejecutar sus propias series y otros proyectos. Incluso Regina [King] dirige y produce su propia película. El gran incentivo para mí hubiera sido, más que seguir con Watchmen, trabajar con ese mismo grupo de artistas, y todos se han dispersado. Así que espero que haya más Watchmen en el futuro”, dijo dando un paso al costado, pero invitando a continuar el relato.

“Es uno de esos cómics raros que trascienden lo que la gente piensa cuando dices ‘cómics’. La idea puede motivar conversaciones culturales reales o inmersiones profundas en la historia estadounidense, o críticas a la ley y el orden, esas cosas son perennes. Realmente siento que ese espacio ahora está abierto para que otros vengan a jugar, y realmente espero con ansias lo que hacen con él”, concluyó.