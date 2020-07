El diagnóstico de Pablo Chill-E: “Lo único que funciona es que el pueblo ayude al pueblo”

Para tratar de rastrear desde el encierro los últimos pasos de Pablo Chill-E (20) hay que recurrir -cómo no- a Instagram. O más bien, a las diversas cuentas asociadas que componen el universo virtual del trapero más popular que ha surgido en Chile en los últimos años.

Su cuenta oficial (@shishibosspaulito) está más cargada al glamour callejero, como dicta la moral trap. Allí se multiplica en decenas de retratos, siempre de blanco y rodeado de humo, billetes, joyas, compinches, familiares o algún pequeño vecino admirador de su música. La de su sello @shishigang_records, en cambio, destaca sus múltiples lanzamientos y colaboraciones recientes, incluida Free Luigi, la canción que estrenó hoy dedicada a un amigo en la cárcel.

El panorama es distinto en el Instagram de la Coordinadora Social Shishigang, el brazo solidario de su colectivo. Allí no hay ostentación ni autorretratos, sólo afiches y fotos de ollas comunes, cajas de alimentos, conciertos a beneficio o visitas a niños del Sename, entre otras acciones sociales que el música realiza continuamente (y con mayor notoriedad desde octubre pasado). “Partimos haciéndolo por una convicción propia con los cabros, pero cada vez se hacía más compromiso porque no podí fallarle a las personas, que si no reciben la comida que les damos quizás en cuantos días no comen y esa no es la mano, hay que ser constante”, explica el cantante.

El virus no ha detenido el compromiso popular del más internacional de los representantes de la escena urbana chilena: mañana sábado será uno de los protagonistas del festival Movidos, un evento virtual con más de 20 artistas y ocho horas de transmisión, fruto de la alianza entre la red Movidos por Chile y el Festival Internacional de Innovación Social (fiiS), que busca recaudar fondos para ir en ayuda de más de 158 organizaciones afectadas por la crisis generada por el covid-19. Los espectadores pueden participar sumándose a la campaña y donando a alguna de las organizaciones.

"Siempre me ha motivado ayudar a la gente, de cabro chico mis papás me enseñaron que había que ser solidario, y como uno también viene de abajo sabe lo que cuesta poder salir adelante. Por lo mismo, cuando me hablaron de éste nuevo show y que era para ayudar a varias organizaciones sin fines de lucro, dije 'yapo, ¡démosle!, para ayudar en lo que pueda. Además la Coordinadora Shishigang también va a formar parte del proyecto para que puedan recibir donaciones", detalla Pablo Chill-E a través de un correo electrónico, el formato que escogió para responder las preguntas de Culto.

Aunque no todas: consultado por sus últimos desencuentros con la autoridad (en enero fue interceptado en el aeropuerto por una orden de detención vigente y en mayo por incumplir el toque de queda), el solista prefiere dejar la respuesta en blanco. Tampoco se refiere a una nota de televisión que lo acusó de grabar un videoclip en plena cuarentena y que él luego desmintió en sus redes. Pero a la hora de ayudar a los más necesitados, al autor de Facts, la más cruda canción de protesta creada en Chile en los últimos años, sí saca la voz.

¿Crees que en las circunstancias actuales los artistas tienen la posibilidad de hacer aportes más concretos a la gente? ¿Sientes una responsabilidad en ese sentido como artista, de aportar con tu trabajo a la gente que está en una situación más vulnerable?

Yo creo que las posibilidades han estado siempre, es solo voluntad y el deseo de ver a la gente surgir, ¡da lo mismo un poco! Cuando podí ayudar lo hací no más y te las arreglai. Igual ahora la gente está tomando más conciencia, existe una solidaridad, una organización más grande y eso se valora caleta.

¿Eres optimista con lo que pueda salir de todo esto después de la pandemia?

No sé si optimista es la palabra. Las desigualdades van a seguir igual porque el sistema está hecho para eso, si ha quedado demostrado que saliendo a protestar y con la presión social se han logrado pequeños cambios, más que nada en la población porque los ricos siguen sin repartir el queso. Pero ahora con el virus y donde no se puede protestar siguen cagándonos igual.

Las problemáticas que denunciaste en Facts, hace dos años, ¿han cambiado en algo en estos últimos meses? Hace poco lanzaste una nueva versión del tema inspirada “en el hambre de un país entero”.

Como te dije en la otra pregunta, está difícil po, si la desigualdad es terrible de grande, no puede ser que el 10% de los chilenos tengan el poder del país. Ellos quieren que existan los pobres, les conviene, nos roban con la salud, con las AFP, los bancos, la educación. La justicia solo es para los ricos, lo único que funciona es que el pueblo ayude al pueblo.

”Nos privan más de lo que debieran”

Si bien la pandemia no ha paralizado la irrefrenable actividad musical de Pablo Chill-E, quien se las ha arreglado para seguir sacando canciones, videoclips y colaboraciones con ritmo frenético en los últimos meses -entre ellas con los españoles Maka y Yung Beef, su eterno aliado ibérico-, el encierro mundial sí paralizó su actividad internacional. Después de su comentada participación en el último disco de Bad Bunny, la gran estrella del trap mundial, el puentealtino tenía agendado su debut en el Lollapalooza local, un viaje a los premios Juventud de Puerto Rico y un show en el cancelado festival Primavera Sound de Barcelona. Todo cancelado.

"Extraño lo que vivo con la gente, lo paso bien haciendo shows. De hecho si no fuera por el virus ql estaríamos en México y después en España, ¡pero ya volveremos!", cuenta.

¿Te ha costado sobrellevar el encierro o los has aprovechado para trabajar en próximos lanzamientos?

A pesar del virus he tratado de seguir trabajando todo para sacar hartos temas nuevos, así que he estado trabajando. Igual hay que tener cuidado, pero de repente siento que nos privan más de lo que debieran. Pero por lo menos hemos tratado aguantar y de salir adelante con mi familia, mi equipo y mi círculo cercano, pero esta brígida la cosa.

Hace algunos días ganaste un copihue de Oro, pero después vinieron los premios Pulsar y ni tú ni ningún artista chileno de trap, reggaetón, o música urbana ganó ningún premio. ¿Qué piensas de eso?

Fue bacán lo del Copihue, estoy agradecido de toda le gente que compró el diario y votó por mí, pero un premio no te define, lo que importa es que todos los festivales y shows donde voy siempre está lleno, la gente lo pasa bien y eso se agradece.

¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Hay algo en lo que estés trabajando que nos puedas adelantar?

Se vienen dos mixtape con los Shishi, un mixtape sólo mío, ¡se vienen hartas cosas!