Muere Alan Parker, director de Expreso de Medianoche y Mississippi en Llamas

Durante al menos dos décadas, todo lo que tocaba era oro. Al menos en términos de taquilla y a la hora de crear cintas con características de culto. Una de ellas fue Pink Floyd: The Wall, el filme musical que le dio rostro y acción al álbum homónimo de la banda británica. Otra fue Expreso de medianoche, la cinta basada en el caso real de Bill Hayes, el joven estadounidense que enfrentó años y años de prisión en una cárcel turca por intentar salir del aeropuerto con drogas. En fin, el director inglés Alan Parker fue uno de los hombres con más olfato de público en los años 70 y 80, tal vez sólo comparable con Steven Spielberg.

De acuerdo a informaciones proporcionadas por el British Film Institute (BFI), Parker falleció este viernes 31 de julio en la mañana a los 76 años debido a una larga enfermedad. En rigor, el director hizo apenas 14 largometrajes y había dejado de filmar hace muchos años: su último filme, The life of David Gale, era del 2003. Lo protagonizó Kevin Spacey y no fue particularmente exitoso. Es más, algunos lo acusaron de plagiar a Hombre mirando al sudeste, la cinta del argentino Eliseo Subiela.

Nominados dos veces al Oscar a Mejor Director por Expreso de medianoche (1978) y por Mississippi en llamas (1988), Alan Parker estuvo cinco veces en el Festival de Cannes y alcanzó su mayor distinción al obtener el Gran Premio del Jurado en 1984 por Alas de libertad, una obra sobre dos amigos que lidiaban con el trauma de la Guerra de Vietnam con Matthew Modine y Nicolas Cage.

Alan Parker

La música siempre corrió con facilidad por las venas de Parker y ahí encajó algunos de sus mejores golpes, entre ellos la mencionada Pink Floyd: The Wall (1982), Fama (1980), The commitments (1991) y el musical Evita (1996), cinta con Madonna que para ser justos tuvo más impacto mediático que crítico.

También manejaba hábilmente los resortes del drama y el thriller, y en los 80 entregó dos de sus mejores trabajos en aquel registro: Corazón diabólico (1987), con Robert De Niro como un Lucifer moderno y seductor, y Mississippi en llamas (1988), uno de sus mejores logros, esta vez tocando temas como la intolerancia y el racismo, con Gene Hackman y Willem Dafoe.