Amazon Prime anuncia segunda temporada de Hunters

Tras el estreno de The Irishman (2019) en Netflix y su consecuente postulaciones a los Oscar, el nombre Al Pacino resurgió entre las novedades del streaming junto a otros nombres consagrados: Robert De Niro y Joe Pesci.

En febrero de 2020, Al Pacino siguió sus menciones, pero a propósito de una serie en otro servicio de streaming: Hunters de Amazon Prime.

Con Logan Lerman (The Perks of Being A Wallflower), Josh Radnor (How I Met Your Mother) y Kate Mulvany (The Great Gatsby) completando el elenco principal, Hunters se centra en un grupo de cazadores de nazis en el Nueva York de 1977, quienes descubren que un grupo de fascistas se refugia en la ciudad.

“Así que hacen lo que cualquier grupo de vigilantes rudos haría: se embarcan en una misión sangrienta por venganza y justicia. Pero pronto descubren una conspiración de gran escala y deben correr contra el tiempo para evitar los nuevos planes genocidas de los nazis”, dice la sinopsis.

Creada por David Weil (The Twilight Zone) y con Jordan Peele (Get Out) como productor ejecutivo, fue renovada para una segunda temporada.

Según reporta NME, Weil dijo estar “más que agradecido” con el equipo de Amazon “por continuar su extraordinario apoyo a Hunters”.