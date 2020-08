De Star Wars a Marvel en el streaming: Disney+ confirma llegada a Chile para noviembre

La última actualización en torno al arribo de la plataforma de streaming Disney+ a Latinoamérica era “fines de 2020″. Un debut que de acuerdo a lo confirmado hoy por la compañía se concretará en noviembre, justo a un año de su estreno en Estados Unidos, donde superó expectativas al lograr 10 millones de suscriptores en un solo día.

En el servicio se encuentra disponible todo el contenido ligado a Pixar, Disney, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de títulos originales como The Mandalorian (la serie con Pedro Pascal que tiene anunciado su segundo ciclo para octubre), Hamilton, el remake de High School Musical y Black is king, el elogiado álbum visual de Beyoncé estrenado la semana pasada.

También son parte de esa producción las series de Marvel The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, programadas para este año, y para más adelante se espera la llegada de nuevas series en torno a Star Wars, entre ellas las que traen de vuelta a Ewan McGregor y Diego Luna en los personajes que han interpretado en la saga.

El anuncio se produce en una jornada en que la plataforma recibió múltiples novedades por parte de Disney. También disponible en países de Europa y Asia, el servicio confirmó que ya tiene más de 60 millones de suscriptores (versus los 193 millones de Netflix, que lidera el streaming mundial) y desde el 4 de septiembre albergará al menos en EE.UU. el debut de la superproducción Mulán, mediante un inédito pago de US$ 29,99 adicionales a la suscripción, que en ese país tiene un costo de US$ 6,99 por mes.

Si 2020 se anticipaba como el año de la batalla del streaming, la pandemia vino a acelerar los cambios en la industria de las series y películas. A la llegada de Disney+ en noviembre a Latinoamérica, a comienzos de 2021 se le sumará el desembarco en el continente de HBO Max, la plataforma que irrumpió en mayo en EE.UU. e incluye en exclusiva los títulos de Warner Bros., HBO, TNT, Cartoon Network y Adult Swim.