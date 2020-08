Vitrina: novedades musicales que debes escuchar

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

The Cruel Visions - “No me asombra” y “Nadie”

Pablo Giadach

Con una carrera musical de quince años embarcado en proyectos colectivos, como Casino y The Ganjas, el guitarrista y productor Pablo Giadach presenta una interesante nueva faceta en solitario.

Bajo el nombre de The Cruel Visions, acaso como una rememoranza de su conocida afición por los sonidos de raíz británica de los ochentas y noventas, publica dos canciones, “No me asombra” y “Nadie” -cantadas en español- cuya sonoridad remite algo a los años del Wish de The Cure, o a The Church, con su respectivo juego entre las guitarras

Grabadas por el mismo Giadach en su estudio ubicado en la zona céntrica de la capital, las canciones fueron mezcladas y masterizadas en Woodbine St Recording por John A. Rivers, quien ha trabajado para bandas como The Specials y Dead Can Dance. Se trata de los primeros adelantos del álbum debut del proyecto, que alcanzó a presentar parte de su material en vivo antes de la pandemia.

El álbum de The Cruel Visions se podrá escuchar desde el próximo 28 de agosto, vía BYM Records. El single, será editado en un tiraje de edición limitada en formato de vinilo 7″.

C-Funk - “Poppin”y “Every Morning Smile”

Activo usuario en redes sociales durante los días de cuarentena, C-Funk -el alter ego de Cristián Moraga- lanza dos nuevos sencillos con su habitual fibra deudora del r&b y la música urbana. Según él, esa música puede ofrecer un alivio en tiempos de confinamiento. “Mi búsqueda musical ahora es liberar un poco el estrés que tenemos todos en este momento con lo que está pasando en el mundo”, explica.

Eso queda en claro al escuchar “Poppin”. Una pieza que luce por su ritmo pistero, las guitarras percusivas del funk y el gusto del músico por los sintetizadores. “El nombre de la canción proviene de que es quizás de las más poperas que he hecho en mi vida, con un ritmo bailable para el desahogo y para abrirse espacio en los clubes con sonidos actuales”. El sencillo cuenta con la colaboración de la actriz Josefina Fiebelkorn en las voces.

La segunda canción es “Every Morning Smile”, un tema más calmo de letra optimista (en que solo espera “esa linda sonrisa al despertar”), donde luce la guitarra tocada por Moraga. “Es una canción con contenido humano, simple y positiva. Es de amor, de un padre a una hija”, explica.

Para C-Funk estas canciones tienen que ver con lo que considera, una suerte de misión para su carrera: propagar el sonido funky, del cual es un embajador desde un par de décadas, como integrante de Los Tetas y Chancho en Piedra, además de sus temas en solitario. “Tengo que mantener vivo el funk y además ponerlo en la palestra, vengo con estas canciones para hacer un espacio a esta música en la industria musical de estos días”.

Ela Minus - “Megapunk”

Un poco más de tres minutos y fracción dura “Megapunk”, un golpe de techno cadencioso, pistero y sin concesiones que propone la colombiana residente en Brooklyn, Ela Minus.

Se trata de un adelanto del nuevo álbum de la artista que se espera para este año y que fue mezclado por la ingeniera italiana Marta Salogni. El sencillo es el segundo de la artista para la discográfica Domino -tras “they told us it was hard, but they were wrong”-, la misma que cuenta en su catálogo con nombres como Arctic Monkeys.

La cantante explica que el tema fue compuesto en 2019, a partir de las diferentes manifestaciones de protesta que fueron noticia a lo largo del obre. “Cuando escribí esta canción, me preocupaba que si no se lanzaba inmediatamente iba a perder el contexto. Estaba equivocada. Este es el momento perfecto para lanzarla”.

Dominga - “Bored of your pace”

Es posible que nacer en Memphis, la tierra de Elvis, le diera a la voz de Dominga Flaño el fraseo clásico del r&b. Lo cierto, es que esta chilena con sello estadounidense comenzó a cantar a los catorce años y al terminar el colegio partió a Nueva York para formarse en el rigor del teatro musical.

Ese bagaje se escucha en su sencillo titulado “Bored of your pace”, que es parte de su álbum debut, Dimension, el que se grabó en vivo durante el verano pre-pandemia con Arturo Zegers y Juan Francisco Ruiz-Tagle en las perillas. La banda de acompañamiento es simplemente de lujo: Sebastián Muñoz y Felipe Salas (bajo y batería de Como Asesinar a Felipes), Gabo Paillao (La Brígida Orquesta) y la guitarrista Catalina Muñoz (Denise Rosenthal, Pedropiedra).

La artista explica que su propuesta parte desde una sonoridad más cercana al soul y que desde ahí se mueve por terrenos más contemporáneos. “Lo que persigo es una fusión de sonidos clásicos con elementos futuristas y todo ello desarrollado bajo una lógica ‘minimal’. O sea, comunicar más con menos”.

