Murió Martin Birch, productor de metal británico, a los 71 años

“Martin fue parte importante de mi vida”, tuiteó David Coverdale de Whitesnake, quien confirmó la noticia de su deceso.

“Con un profundo dolor, acabo de verificar que mi querido amigo y productor, Martin Birch, falleció. Martin fue parte importante de mi vida, ayudándome desde la primera vez que nos conocimos hasta que grabamos el Slide It In. Mis condolencias a la familia, amigos y fans”, escribió en su cuenta de Twitter.

Geezer Butler de Black Sabbath dijo que era un "productor brillante", mientras que Wendy Dio señaló que Birch había sido "un amigo muy querido" de su difunto exmarido Ronnie.

Martin Birch, quien murió el domingo a los 71 años, comenzó a fines de la década de los 60 como ingeniero de Fleetwood Mac y otros proyectos.

Continuó trabajando con Iron Maiden durante 11 años, produciendo discos emblemáticos como Somewhere In Time y Number of the Beast.

Se había retirado en 1992 tras producir Fear of the Dark, el último del decálogo de discos de Iron Maiden en los que trabajó.

Conocido como “The Headmaster”, Birch también produjo a bandas como Whitesnake, con quienes trabajó desde su EP debut Snakebite hasta su disco Slide It In de 1984.