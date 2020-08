Simon Cowell y el accidente que lo derivó de urgencia: “Quebré parte de mi columna”

Durante la jornada de sábado en la tarde, el directivo del sello Sony Music y reconocido juez de America’s Got Talent, sufrió un accidente que obligó a derivarlo de urgencia y practicarle una cirugía.

Simon Cowell (60) cayó al probar una bicicleta eléctrica en su residencia en Malibú, California.

“Las heridas son graves, pero también le dijeron que tuvo suerte”, dijo una fuente a la revista People tras la operación de aproximadamente cinco horas en la que se insertó una barra de metal en su columna vertebral.

“Hirió su espalda y fue llevado al hospital. Se está recuperando, está bajo observación y está en las mejores manos posibles”, dijo una vocero a Variety.

Cowell, en tanto, hizo una breve declaración pública a través de su cuenta de Twitter, en la que dio las gracias al equipo médico y aconsejó leer el manual antes de probar una bicicleta de estas características.

“Un buen consejo... Si compran una bicicleta eléctrica, lean el manual antes de usarla por primera vez. Quebré parte de mi espalda. Gracias a todos por sus mensajes cariñosos”, comenzó.

“Y un agradecimiento masivo a todas las enfermeras y doctores. Algunas de las personas más amables que he conocido. Estén a salvo. Simon”, concluyó en un segundo tuit.

Conocido como juez y creador de America’s Got Talent -y de las ediciones internacionales de la franquicia y The X Factor-, adquirió fama en Estados Unidos como uno de los jueces más duros de American Idol. Algunos de los artistas que lanzó al estrellato son la boy band One Direction y la cantante Susan Boyle.

Respecto a la continuidad del programa de televisión, los representantes se negaron a dar declaraciones sobre cómo podría afectar la recuperación de Cowell en la grabación de America’s Got Talent. El show está en medio de su temporada 15, con Heidi Klum, Sofia Vergara y Howie Mandel completando el jurado, y Terry Crews como anfitrión.