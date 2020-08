Sin cines y con mucho streaming: ¿dónde quedaron los superhéroes tras la pandemia?

Como el cuento de Pedrito y el Lobo, Los Nuevos Mutantes lleva más de dos años diciendo que va a llegar, que ahora sí. Increíblemente, después de un puñado de postergaciones que incluyen desde refilmaciones a la compra que ejerció Disney sobre Fox, la película está a las puertas de concretar su arribo en el periodo más crítico del negocio de los cines, hoy en un paulatino retorno en EE.UU. pese a las cifras de contagiados y fallecidos.

A menos que sume otro vuelco a su mala fortuna, el 28 de agosto, en dos semanas más, debiera convertirse en el primer estreno en ese país de un estudio grande desde el inicio de la pandemia. Marcará también el retorno a las salas de las cintas sobre superhéroes, la mina de oro de Hollywood que sucesivamente se fue quedando casi huérfana de títulos durante el primer semestre, incluido el filme desprendido de los X-Men, en su momento confirmado para el 2 de abril en los complejos chilenos.

Luego de un 2019 estelar en que Avengers: Endgame se instaló como la película con mayor recaudación de la historia, 2020 estaba destinado a ser un año de transición para Marvel y Disney, con dos títulos frescos programados inicialmente para mayo y noviembre, en vez de los tres que venía lanzando desde 2017, y que tendrían la misión de inaugurar la llamada fase 4 de ese universo. Dos filmes, además, con muchas caras nuevas en cuanto a personajes y con directoras mujeres al mando, la australiana Cate Shortland a cargo de Black Widow y la china-estadounidense Chloé Zhao liderando The Eternals.

En el caso de esta última, una aventura que introduce al MCU a Angelina Jolie, Salma Hayek y los actores de Game of thrones Richard Madden y Kit Harington, no se ha revelado ni siquiera una primera imagen, algo alarmante si hubiera continuado contemplada para el 6 de noviembre, en vez del 12 de febrero de 2021 como está agendada ahora. Su fecha inicial la tomó Black Widow, la película centrada en Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), que vive su propia aventura en sociedad con los personajes que interpretan por primera vez Florence Pugh y David Harbour.

Si esa cinta se verá o no en noviembre en la pantalla grande es una interrogante que en parte se irá resolviendo al analizar el rendimiento de los siguientes títulos de Disney. Particularmente de Mulán, que confirmó a Disney+ como el único lugar donde se verá en Estados Unidos y los países donde está disponible la plataforma, al debutar el 4 de septiembre mediante un pago de US$ 29,99, adicionales al monto de la suscripción del servicio que desembarcará en Chile en noviembre.

Aunque los jefes de la compañía sostienen que esta medida es excepcional, al final del día se trata de dos blockbusters y si en tres meses los cines no están abiertos en un número significativo para recibir a Black Widow el streaming puede ser una buena alternativa, sobre todo si la película basada en el filme animado logra números de récord en su debut.

Aunque desechó en parte la idea de un universo compartido donde todos los largometrajes conviven, DC sigue siendo el otro nombre fuerte en las historias de superhéroes. A diferencia de su competencia, este año logró exhibir una cinta antes de la pandemia, Aves de Presa, pero en cifras fue un estreno más modesto que el que se esperaba. De hecho, en el alicaído listado de las películas más millonarias de 2020, que lidera Bad Boys para siempre, la producción encabezada por Margot Robbie figura en el cuarto puesto.

Toda la confianza del estudio quedaba depositada entonces en Mujer Maravilla 1984, la secuela del filme de 2017 con Gal Gadot como Diana Prince. Por cierto, lo sigue estando ahora que su estreno está fijado para el 2 de octubre (en vez de junio pasado), pero nada garantiza que conserve ni su fecha ni que alcance cifras descollantes. En su caso Warner Bros. vivirá primero la experiencia de Tenet, que debutará en dos semanas en algunos países y una después saltará a EE.UU., en un estreno muy distinto al simultáneo que se planificaba.

Las movidas semanas del streaming y la TV

Aunque han surgido casos singulares como Joker o Pantera Negra, que parecen torcer la estática del género en el cine, hoy la mayor diversidad de historias de superhéroes se encuentra por lejos en la televisión, donde van al alza títulos con un origen fuera de Marvel y DC. Es el caso de Project Power, el estreno de mañana de Netflix, que sigue a un grupo de personajes en Nueva Orleans cuando por la ciudad se expande el uso de una pastilla que temporalmente otorga superpoderes a quien la toma.

La historia la escribe Mattson Tomlin, conocido como el guionista de la nueva versión de Batman que protagonizará Robert Pattinson, que aquí crea un concepto propio y llega a la pantalla bajo la dirección de la dupla conformada por Henry Joost y Ariel Schulman (Nerve: Un juego sin reglas) y actuaciones de Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt, dos figuras con pasado en películas basadas en cómics.

El estreno del filme sella semanas de un amplio despliegue de parte de la plataforma, que primero estrenó The old guard con Charlize Theron y luego lanzó la segunda temporada de The Umbrella Academy, en ambos casos con favorable acogida.

Sigue siendo complejo sostener con contundencia qué es un éxito no en la era del streaming, dado que las plataformas aún no crean un sistema de medición unificado, pero si el arrastre lo define la continuidad asegurada de las series, The boys (Amazon Prime Video) corre con ventaja como un fenómeno televisivo, al tener fijada para el 4 de septiembre su segunda temporada y contar con un tercer ciclo ya en desarrollo. La violenta y satírica serie con Karl Urban sumará antes un detrás de cámara, que arribará al streaming el próximo martes.

Un aperitivo perfecto de cara a su estreno, que coincidirá con el debut en Latinoamérica de los nuevos capítulos de Doom Patrol (HBO), otra serie celebrada por cómo subvierte las historias convencionales de superhéroes. En este caso llegará un mes después de haber concluido la emisión en EE.UU., con una segunda temporada de menos capítulos pero que mantiene los buenos comentarios y ratifica a la TV –por contingencia, pero también por desarrollo a lo largo de los años– como el espacio donde poner ojo cuando se trata de tramas con raíz en los superpoderes y el combate del crimen.