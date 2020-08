Isabel Parra: “Esta situación del Premio Nacional la encuentro muy humillante para las mujeres”

Ha pasado los últimos meses en su departamento de Providencia, mirando con asombro lo que ha ocurrido con la pandemia. “Es muy difícil decir que uno no le teme a la muerte”, dice Isabel Parra (1939).

La cantautora e hija de Violeta Parra decidió alejarse de los medios y las controversias en torno al Museo Violeta Parra. Esto tras las declaraciones donde descartaba la reconstrucción del espacio dedicado a su madre afectado por tres incendios en febrero pasado. Hoy explica: “Cuando yo hablaba de la no reconstrucción del museo precisamente me refería a que en un país pobre como este, cómo se podría invertir en el museo porque es muy caro. Acá no tenemos mecenas que digan ‘nosotros vamos a reconstruir el Museo Violeta Parra’. Esa era la razón fundamental. Pero después en una reunión de directorio me enteré que había seguros. De todas maneras es un trámite que demora mucho me imagino”.

Mientras tanto, Isabel Parra se ha mantenido ocupada en otros proyectos. En medio de la cuarentena terminó de grabar dos nuevas canciones, trabajadas junto a los músicos Manuel Meriño y Tita Parra, y que serán publicadas a través de la compañía discográfica Altafonte. Además, se dedicó a terminar la reedición de El libro mayor de Violeta Parra (1985), que incluirá nuevos relatos y fotografías inéditas, y que será lanzado virtualmente en septiembre.

“Es un libro que tiene esa narración sobre la vida de Violeta Parra y además es muy trabajoso porque como ya está hecho y había que agregarle historias, fue muy complicado. Hubiera sido más fácil escribirlo de nuevo, creo yo”, dice.

Postulada dos veces al Premio Nacional de Artes Musicales, Isabel Parra vuelve a presentarse como candidata. La cantautora ha sido crítica del galardón, el que históricamente ha sido esquivo a la música popular, pero también a las mujeres creadoras. Desde su creación en 1942 (como Premio Nacional de Arte), solo tres mujeres lo han ganado: Margot Loyola Palacios (1994), Elvira Savi Federici (1998) y Carmen Luisa Letelier (2010).

13 de Agosto 2020 Entrevista a Isabel Parra Foto : Andres Perez

¿Qué la motiva a volver a presentarse como candidata?

Lo que me llama más la atención, me preocupa y quisiera desentrañar es el misterio de quién inventó esta fórmula de dejar fuera la creación femenina. Esa es una interrogante que me hago con frecuencia. Alguien tiene que haber pensado eso y ese pensamiento discriminatorio y sectario, perduró en el tiempo. En el espectro chileno, la discriminación a la mujer es una cuestión que se ve a todo nivel y que las mujeres lo constatamos día a dia. Sin embargo, este tema tiene que ver con las mujeres que hacen cultura, que son brillantes y no fueron consideradas. Cuando llega el momento de los Premios Nacionales la gente lamenta la situación, pero después se vuelve al túnel oscuro. Yo creo que es una especie de castigo para los artistas chilenos.

También está la discusión sobre la incorporación de la música popular.

La otra barrera es que si eres músico popular estás fuera de la importancia. O sea, tienes que haber estado en el conservatorio, ser académico o vivir en Europa para que alguien te llame por teléfono y te diga que ganaste. Esta situación de los Premios Nacionales la encuentro muy humillante para las mujeres. Y bueno, el otro día aparecieron una serie de personajes que están postulando y no había ninguna mujer, entonces me hice cargo. Más que la euforia por un premio, es la preocupación por el destino de las mujeres creadoras en Chile y por el destino de la música popular chilena, la música de la Violeta Parra, de Álvaro Henríquez, de Jorge González, que ha sido una figura brillante de la música popular de Chile.

¿Cree que se valora poco la tradición popular en Chile?

Es un tema muy amplio, porque primero tenemos que descifrar qué es la tradición popular, porque acá las identidades y tradiciones están todas echadas a perder. La Violeta Parra fue la primera en dar vuelta la tortilla y rescatar la música chilena que se supone es la música tradicional, la recopilación de las formas musicales del canto campesino, que es fundamentalmente lo que a mi me interesa porque si uno no conoce las raíces de la música del país donde nació, nos ponemos a inventar y transformamos esa tradición en un cuento inservible. Está lleno de cantos de Violeta Parra en la gente joven, pero está disperso, porque los artistas son dispersos y porque se rascan con sus propias uñas y están destinados siempre a ser postergados.

Violeta Parra nunca obtuvo este premio ¿Cree que el país está en deuda con el reconocimiento a su obra?

Chile tiene deuda con todas las mujeres chilenas, no solo con Violeta Parra, no solo con las artistas. Siempre la mujer ha sido subestimada. Ahora, yo creo que la Violeta ni sabía que había un premio porque además hay un secretismo tremendo cuando se discute: quién gana y quién no gana. Todo eso es hermético. Yo realmente, cantando con la Viola y trabajando con ella, nunca la sentí hablando de eso. No le dieron nunca el premio a la María Luisa Bombal y a muchas otras mujeres brillantes que han terminado pobres, como terminan los artistas por lo general, sin que haya habido un reconocimiento. Esa es la realidad con respecto a la importancia que le da este país a las mujeres creadoras, a las mujeres luchadoras.