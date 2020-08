De Harry Potter a El Origen: los fenómenos del pasado que vuelven a liderar la taquilla en el mundo

La imagen de una sala de cine llena, funcionando a capacidad completa, no volverá a verse en ningún lugar del mundo por un buen tiempo. Pero, luego de meses en que se instaló un panorama dramático, hay señales de reanimación en la industria de exhibición, a partir de lo que ocurre en aquellos países donde se ha podido reabrir aplicando protocolos sanitarios y echando mano a lo que hay disponible, incluidas producciones de hace años. Una mirada al pasado que en muchos casos está funcionando.

A casi dos décadas de su debut, Harry Potter y la piedra filosofal se ha posicionado como uno de los títulos de mayor éxito en este periodo. Con una copia remasterizada en 4K y 3D, la primera parte de la franquicia se lanzó el viernes en China, logrando en tres días US$ 13,6 millones en taquilla. Algo así como la mitad de lo que obtuvieron en EE.UU. los estrenos de Maléfica: Dueña del mal y X-Men: Dark Phoenix.

“La popularidad de la película entre los cinéfilos en China, que la están descubriendo por primera vez, demuestra que el atractivo de estas historias es verdaderamente atemporal y universal”, salió a decir Andrew Cripps, presidente de distribución internacional de Warner Bros. Pictures.

Sus cifras le sirvieron no solo para superar en las salas chinas al preestreno del drama histórico local The eight-hundred, sino que para anotarse como la segunda cinta de la saga del joven mago en alcanzar el US$ 1 millón en recaudación mundial, después de lo hecho por Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 en 2011.

En cambio, el filme de acción Bad Boys por siempre, siendo un estreno 2020, no generó el mismo interés de parte del público chino, al conseguir US$ 3,2 millones en su debut, que coincidió con la llegada de la remozada versión de La piedra filosofal. Aun así, la tercera parte de la saga con William Smith y Martin Lawrence se mantiene como el título más millonario de este año en todo el mundo.

La reposición de películas del pasado también ha funcionado en Inglaterra, donde El origen (Inception) irrumpió en salas el miércoles pasado con buenos resultados, logrando un equivalente a US$ 56 mil en su debut. No se trata de números de récord, pero al filme de Christopher Nolan le bastaron para conseguir la cifra más alta en un día de semana desde que volvieron a operar los cines en Reino Unido e Irlanda. En el recuento del fin de semana llegó a los US$ 274 mil y se ubicó en el primer lugar, por sobre la nueva cinta de Russell Crowe, Unhinged (Fuera de control), la película de Pinocho dirigida por el italiano Mateo Garrone y Unidos de Pixar.

De acuerdo a Forbes, El origen llegó al terminar el fin de semana a los US$ 1,6 millones en 37 territorios, mientras que este viernes debutará en complejos de Estados Unidos, y también arribará a Chile cuando se concrete la reapertura, según indican fuentes de la industria.

Otro título de Nolan que está en cartelera en el extranjero es Interstellar. El filme con Matthew McConaughey sumó US$ 1,69 millones en su último fin de semana para totalizar US$ 16,07 millones en su periodo en salas en 2020. Cifras que estimulan los buenos pronósticos para Tenet, lo nuevo del director, que saldrá a competir en cines desde la próxima semana, lidiando con funciones con aforo limitado y la imposibilidad de estrenarse aún en territorios como Latinoamérica.

Una de las excepciones del escenario actual –por ser un título inédito y local– la marca Santiago Segura en España con su nuevo largometraje como director y protagonista, Padre no hay más que uno 2. La comedia lleva 7 millones de euros (US$ 8,4 millones) y va en su tercera semana liderando la taquilla de las salas españolas. Durante estos días por ejemplo supera a Scooby, un estreno animado que en Chile saltó directo a la compra y arriendo online.