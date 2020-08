La resurección de Máximo: Russel Crowe detalla la historia descartada de Gladiador 2

En el centro del coliseo, Máximo, que apenas puede mantenerse en pie a causa de las heridas recibidas antes y durante el combate con el corrupto emperador Cómodo, pronuncia unas sentidas palabras.

Mientras las fuerzas le abandonan, el antiguo general caído en desgracia y vendido como esclavo, pide la libertad para sus hombres y rehabilitar al senador Graco. Con el resto de aliento, finaliza afirmando: “había un sueño que era Roma y se hará realidad”. Luego se desploma en la arena, muerto.

De esta forma acaba la vida de Máximo, el rol que encarnó Russel Crowe y le permitió conseguir el Oscar a Mejor Actor (además de otros cuatro en otras categorías). Pero la historia pudo no acabar allí. En conversación con el portal especializado Screen Rant, el intérprete recordó una conversación con el productor Doug Wick, en que éste le sugirió una particular continuación para la trama.

“La última vez que hablé con Doug, dijo que tuvo una gran idea -señala Crowe-. Maximus es sacado del estadio, ellos retiran esta gran roca y lo ponen en esta cueva y luego la roca se cierra y lo ungen con aceites. Y luego la piedra se abre y él sale”.

Pasmado ante la similitud con un conocido relato bíblico, el actor neozelandés hizo ver su reparo echando mano a su particular sentido del humor. “Y le dije: ‘Doug, no creo que tengamos los derechos sobre esa historia’ Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo y no creo que él apreciara mi sentido del humor en ese momento”.

Sin embargo, la publicación asegura que desde hace un tiempo ronda la idea de una secuela de la exitosa película, aunque sin la participación de Crowe. Se basan en que “Wick dijo recientemente que la posibilidad de una secuela no está muerta y que [Ridley] Scott está trabajando en una solución al problema de resucitar a Maximus”.