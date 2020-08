Almost Famous: Cameron Crowe revela detalles de un clásico inspirado en su relación con Led Zeppelin

Almost Famous -o Casi famosos como llegó a Latinoamérica- es una de las obras más queridas por el director y guionista Cameron Crowe. Y cómo no, si el protagonista -William Miller- está basado en su propia experiencia como melómano aspirante a columnista de música en una prestigiosa revista.

Estrenada en el 2000 -con Patrick Fugit, Kate Hudson y Billy Crudup como protagonistas- la cinta ambientada en los 70 es recordada por su director, guionista, y protagonista de la historia real que inspiró la trama. “Me enamoré de la música a una edad temprana, cuando no sabías quiénes serían tus amigos en el mundo, pero los discos eran tus amigos”, dijo Crowe en conversación con Rolling Stone.

“Y luego sales al mundo y conoces a personas que aman esos mismos discos, que se convierten en tus amigos. Es una explosión de sentimiento de pertenencia. Y ese fue el timón de Almost Famous”, agregó quien entró al mundo laboral como columnista de la revista.

Pero pasaron al menos dos décadas antes que Cameron Crowe tomara en serio la idea de transformar sus experiencias de la juventud en una película. Fue gracias a Jerry McGuire (1996) y su nominación a cinco categorías de los Oscar, que Crowe decidió darse la oportunidad de arriesgarse con su historia: “Nunca podré hacer esta película a menos que sea ahora mismo”.

Sin embargo, el estreno coincidió con una nueva versión de El Exorcista, lo que opacó la obra de Crowe en la taquilla. “Se sintió como si el brazo largo de 1973 regresara para abofetearnos”. Fue con el tiempo que la cinta fue adquiriendo cierto reconocimiento: “Éramos unos desvalidos que obtuvimos apoyo a lo largo de los años. Nunca ha sido tan popular como lo es ahora”.

Un cameo fallido, referentes reales y conversaciones con Led Zeppelin

“Neil Young iba a volver al backstage de Cleveland con una esposa joven. Él interpretaría a Harry Hammond, el padre separado de Russell Hammond. Están viendo el show, pero la joven novia está mirando al personaje de Billy Crudup, y él la está mirando a ella; y se da cuenta de que están utilizando a su padre aprovechando el éxito de su hijo”, develó sobre la escena que nunca se pudo realizar porque Neil Young canceló el mismo día, y realmente Crowe no intentó buscar un reemplazo para ese rol.

Russell Hammond -la estrella de rock de Stillwater interpretada por Billy Crudup-, en tanto, está inspirado en Glenn Frey de The Eagles. ¿Vio la cinta? Cameron Crowe dice que sí.

“La última vez que vi a Glenn Frey hablamos de ello. Probablemente pasó unos ocho o nueve meses antes de que muriera -en 2016-. Creo que estaba diciendo que estaba pensando en hacer un espectáculo policial en Hawai. Le dije: ‘¿Sabes? Gracias por hacernos lucir bien’. Sonrió y dijo: ‘Éramos todos nosotros’, lo que fue realmente genial”, recordó el director.

En Almost Famous hay varias canciones de Led Zeppelin, lo que obligaba a Cameron Crowe y su equipo a pagar una suma importante de dinero a cambio de los derechos de uso, o bien conversar directamente con Robert Plant y Jimmy Page. Crowe optó por lo segundo.

“Teníamos cuatro canciones de Led Zeppelin. [El productor de la banda sonora] Danny Bramson se aseguró de que la comunicación fuera buena. Programamos la runión para el único día del año en que Jimmy y Robert se reunieron y revisaron las cintas y conversaron sobre el negocio de Led Zeppelin. Al final de ese día, vinieron a ver nuestra película en el sótano de un hotel”, recordó Crowe.

“Solo éramos Joe [Hutshing] -el editor-, Danny y yo. Estábamos en la última fila, y Jimmy y Robert estaban a tres filas del frente, sentados juntos. Se inclinaban y se decían cosas el uno al otro, y solo veías el contorno de sus cabezas hablando en privado, y nos miramos como, ‘Oh, estamos jodidos. Están tratando de averiguar cómo pueden irse’. Luego vino la escena de ‘Soy un Dios dorado’ y Plant se ríe. Es la risa más grande, y nos miramos como, ‘¡Oh, Dios mío! Todavía estamos bien. Todavía estamos bien’”, relató el cineasta sobre ese encuentro.

“La película termina y ambos están sonriendo. Plant camina por el pasillo y dice: ‘Cameron, ¿tu mamá realmente era así?’ Dije: ‘Eso y más’. Se rió, miró a Jimmy y luego dijo: ‘Tengo una botella de quaaludes que ha estado en mi estante desde principios de los setenta. Creo que voy a ir a casa y abrirlo esta noche’”.

Fue la puerta de entrada para obtener los derechos de las canciones. Sobre el uso de “Stairway to heaven” le dijeron que era “demasiado”. “Y Page dice: ‘Pero me gustaría darte una canción extra que tiene más una vibra acústica. Te lo daremos gratis”. Page se refería a “Bron-Yr-Aur”.

Cameron Crowe tuvo varias experiencias en la década del 70 que condensó en la cinta de casi tres horas. Lógicamente quedaron fuera varios sucesos.

“Hubo muchas cosas que no sucedieron en 1973; puse todo en una combinación de cosas que sucedieron en esa época. No manejé hasta los 18 años. Estaba un poco nervioso por conducir y había tenido un accidente cuando era un niño, así que no quería conducir todavía. Así que cuando cubrí a Bowie él solía llevarme en coche”, desclasifica sobre el Duque Blanco.

“[Bowie] Se quedaba despierto toda la noche grabando de Station to Station, y luego, en un VW amarillo que estaba usando, me llevaba en el tráfico de la mañana a la casa [del fotógrafo] Neal Preston, donde me estaba quedando. Sé que no es un exceso de rock, pero es algo que nunca esperarías. Cosas como esa sucedieron mucho, donde simplemente dijiste: ‘Nadie creería esto’”, relata Cameron Crowe.

“Estaba escuchando algunas de las cintas de la entrevista a Bowie en la que escribe una canción en el transcurso de la entrevista para mostrarle al reportero de Rolling Stone cómo escribe una canción. Y hay una canción en esa cinta que nadie había escuchado antes, que él escribió para mostrarme cómo hacía su oficio. Nunca daré por sentados esos momentos”, agregó.

El retrato de su madre y la búsqueda del Will Miller perfecto

La estricta Elaine es uno de los personajes más atractivos de Almost Famous. La aprehensiva y desconfiada madre de William Miller -lógicamente- se inspiró la progenitora de Cameron Crowe, quien era incluso más intensa, según dijo Crowe a Robert Plant.

“Frances [McDormand, que interpreta a la madre de William], provocó un cortocircuito en todas esas cosas. Ella puso a mi mamá en el lugar correcto, instantáneamente. Ella le dijo a mi madre: ‘Oye, esto no es ajedrez tridimensional. No estoy interpretándote a ti, ni tampoco a mí misma. Interpreto a un personaje llamado Elaine. Apártate”. Ella es la única a la que he visto darle una lección a mi madre”, dijo Crowe.

Pero originalmente estaba planeado que compartieran escena, la que fue grabada, pero no formó parte de la edición final dado el impedimento para usar “Stairway to heaven”, ya que la idea era que William le mostrara la canción a su madre y otras dos personas en la sala de estar.

“Frances estaba haciendo como que escuchaba la cosa más entretenida que jamás había oído. Estaba seguro de que tendríamos la duración completa de la escena y sería un intermedio divertido en la película, donde ahora escucharás ‘Stairway to Heaven’ y verás a Frances McDormand sufrir por ello”, detalló el guionista y ex columnista de música.

Respecto a Patrick Fugit -William Miller- fue el último en unirse al reparto. El nombre original del personaje era Scott Stevenson -lo que fue descartado por Crowe ya que consideró que sonaba a alguien que no hablaría con Will en la escuela-, y lo cierto es que a Crowe le causaba pudor “elegirse a sí mismo”.

“Joseph Gordon-Levitt entró y probablemente era un poquito mayor para el papel en ese momento, pero es realmente bueno. Puedes conseguir que las personas interpreten un personaje basado en ti, porque te están estudiando mientras les hablas. Entonces es como un espejo indigno de confianza en el que te estás mirando. Es realmente un poco incómodo para todos”, dijo sobre el proceso de casting.

“Patrick tenía la edad perfecta, pero su mayor don fue el hecho de que se estaba enamorando de Kate [Hudson] mientras hacía la película. Y esa era la cosa: yo realmente quería una novia. Realmente quería que alguien se fijara en mí. Ver a Patrick en el rol me hizo recordar todo el anhelo. Y ahí es cuando estás junto a la cámara y dices: ‘¡Dios mío! Gracias a Dios, tenemos un tipo que nunca ha estado en una película antes, que se está enamorando en tiempo real’. Incluso improvisa en el personaje como él mismo, pero ahora también es el personaje. Quiero decir, ahí es cuando se vuelve un poco alucinante, pero muy satisfactorio”, confesó sobre la conversión de Patrick en Will.

¿La principal diferencia entre Crowe y Miller? Es que Crowe se describe como un adolescente más bien “payaso” en su escuela. “Hay una toma descartada en la película, donde están molestando a la versión pequeña de William Miller porque no tiene vello púbico. Están diciendo: ‘¿Dónde está tu pubis?’ Ellos realmente me hicieron eso. Y recuerdo que todos me rodeaban en el gimnasio y en el vestuario. Yo estaba como, ‘Los tenía. ¡Me los afeité!’ Y todos se echaron a reír, excepto el tipo que estaba tratando de aterrorizarme. Pero el humor difuminaba la situación de ser demasiado joven”.

Realmente famoso

-Alison, la verificadora de hechos, llama a la banda para que confirmen las citas de tu artículo ¿Fue eso algo real en la vieja Rolling Stone ?

-Sí mi amigo. Oh sí. No les agradaba demasiado. Yo grababa cómo David Bowie me llevaba a casa por la mañana. Estoy grabando y haciéndole preguntas, y no estoy perdiendo el tiempo. Pero estas grabaciones no son de gran calidad en ese sentido. Por lo general, lo son. Pero si hay algo -como exceso de ruido- y dicen, “Realmente no lo escucho decir eso”, yo diría, “¡Confía en mí! ¡Lo dijo!”. Fueron muy duros conmigo. Porque era un poco poco ortodoxo, en realidad. Quiero decir, Ben Fong-Torres saldría de gira, y Grover Lewis fue un escritor desde los primeros días que se dedicaría al periodismo inmersivo y esas cosas. Pero el hecho de que los inspectores nunca estuvieran contentos con el tipo de calidad orgánica y cruda de mis notas… Además, creo que hubo cierta discriminación por edad. No desde arriba. Jann siempre fue increíble, y Ben y Tim Cahill y Paul Scanlon y Harriet Fier fueron increíbles. Pero los encargados de verificar los hechos siempre parecían estar en mi contra.

- ¿Alguna vez pensaste, mientras realizabas esas entrevistas en Rolling Stone, que un día podrían ser una película?

-Nunca. Porque mi sueño entonces era conseguir una historia en Rolling Stone, y luego fue en mis sueños más locos que podría escribir una historia para la portada. Y luego, todo lo que sucedió después de eso fue un tiempo de sueño hecho realidad, pero más allá de tus sueños. Nunca pensé “Algún día esto se convertirá en una película autobiográfica, que reflexionará sobre este mismo momento”. He estado trabajando en una memoria de esos primeros días en San Diego, así que he estado repasando todas mis cosas. Encontré este Day-Timer de 1973. Está lleno de archivos como “Entrevista telefónica con Jimmy Page. John Prine, Bonnie Raitt”. Todos los días, me sentía como un niño en una tienda de dulces que podía entrevistar a estas personas cuya música amaba. Si tenía la suerte, todos los días podía representar a ese fan que también era yo. Y a veces me daban una mierda. Algunos de los editores de Rolling Stone, por amables que fueran al respecto, a menudo me llevaban a un lado y me decían: “Deberías escribir sobre alguien que no te guste. Pruébate. Ve a escribir sobre alguien cuya música no te importe y practica haciendo un retrato como ese”. Y yo les decía: “¿Pero por qué perder el tiempo con alguien que no te importa? A alguien en algún lugar les importa. Así que envía a esa persona”.

-Almost Famous salió en un momento de películas para adolescentes y películas de acción de gran presupuesto. ¿Sintió que iba contra la corriente?

Absolutamente. No fue una sorpresa que a la película no le fuera tan bien en el cine. Pero la idea era que se trataba de un obsequio, gracias a Jerry Maguire. [Steven] Spielberg estaba iniciando DreamWorks y dijo: “Dispara cada palabra”. Y luego, cuando perdimos a Brad Pitt [quien originalmente fue elegido para el papel de Russell Hammond], no hubo presión para encontrar otra estrella. Spielberg dijo: “El guión es la estrella”. Así que sí, se sintió como una anomalía. Sentí que solo iba a suceder una vez, y es por eso que me esforcé tanto para que cada actuación se acercara a la versión del sueño en mi cabeza, porque no pensé que alguna vez tendría la oportunidad de disparar. Y definitivamente no para hacer otra película como esa.

Para Crowe, Almost Famous fue una forma decir “Gracias” a la forma en que la música lo hacía sentir y a quienes le dieron la oportunidad de dedicarse a ello. “Es un mensaje puro para los amantes de la música. Y al periodismo, porque Jann Wenner me dejó ir con Led Zeppelin. Además de mi mamá y mi papá. Esta gente confiaba en mí. Traté de hacer eso por los demás con ese espíritu”, concluyó el cineasta.