Bill Murray y Rashida Jones protagonizan la nueva cinta de Sofia Coppola

Félix (Bill Murray) está de regreso en la ciudad y quiere pasar tiempo con su hija Laura (Rashida Jones). ¿Qué podría salir mal en este encuentro familiar?

Producida por A24 y con Apple TV+ en la difusión, On the Rocks es la más reciente cinta dirigida por Sofia Coppola a tres años de The Beguiled -thriller protagonizado por Colin Pharrell, Nicole Kidman y Kirsten Dunst-.

Rashida Jones encarna a Laura, una mujer profesional, madre de dos hijas, y casada, que comenzó a tener sospechas de su esposo Dean (Marlon Wayans) tras sus constantes viajes y horas extra en la oficina. Claro que las sospechas son incentivadas por Felix (Bill Murray), su padre que está de visita en Nueva York y se caracteriza por ser un vividor mujeriego.

“Es la naturaleza”, dice Félix. “Los hombres son forzados a pelear para dominar y embarazar a la mujer”, continuó frente a una incómoda mesera en un restaurant.

Félix sugiere a su hija seguir a su esposo para saber en qué anda, propuesta que en principio es rechazada por Laura, pero que se convierte en una aventura de complicidad entre padre e hija.

