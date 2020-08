Mariana Di Girolamo en la piel de una influencer esposa de futbolista: “La referencia fue Coté López”

“¿Es muy sacrificado ser la esposa de una estrella de fútbol?”, pregunta la conductora de un programa de farándula. “Es lo más entretenido que hay”, responde sonriente Verónica Lara (Mariana Di Girolamo), una mujer joven perfectamente maquillada y vestida a la moda.

“¿Y cómo ha sido tu nueva vida de madre?”, arremete la animadora. “Ha sido un sueño”, responde Verónica con emoción en su voz. “Era lo que yo quería. Estar con Javier, ser mamá, ver a la Amandita crecer día a día, mi vida es para ella”, dijo ante las cámaras.

Pero fuera de los focos y los “me gusta” de redes sociales, Verónica se siente totalmente diferente. No soporta a su hija recién nacida, le reclama a su marido (Ariel Mateluna) que no le presta suficiente atención, se planteó como objetivo ser influencer en redes sociales, y una investigación que la incrimina fue reabierta: la modelo es la principal sospechosa como homicida de su primera hija, muerte ocurrida hace más de 10 años.

La Verónica es la más reciente producción dirigida por Leonardo Medel y protagonizada por Mariana Di Girolamo. Un filme que figura entre las seleccionadas para la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tanto Medel como Di Girolamo califican “de corte experimental”, ya que los 104 minutos de película consisten en un primer plano de la protagonista.

“Mientras la hacía me preguntaba si había un festival menos mainstream, orientado un poco hacia cierta experimentación cinematográfica”, dice su director, Leonardo Medel en conversación con Culto. “Entonces el hecho de quedar en San Sebastián significa que es una película más fácil de digerir de lo que pensábamos, como más cool, pop, bonita, rápida. Y para nosotros, el Festival de San Sebastián ha sido clave en impulsar el cine chileno en el mundo. Estamos muy felices”.

La idea de La Verónica da vueltas en la cabeza de Medel desde hace más de 12 años. En el camino, recibió cuestionamientos porque podría “ser aburrido ver siempre a la misma persona en el mismo plano”. Sin embargo, tras reflejar su visión en un cortometraje protagonizado por Mariana Di Girolamo, decidió sacar adelante la película.

“Yo había trabajado con Leonardo muchas veces antes”, cuenta Mariana Di Girolamo a Culto. “Tenemos una relación de amistad y profesional antigua. Él me había convocado para proyectos más experimentales -que tampoco se alejan de lo que es esta película- y Leo me había contado de esta idea de trabajar esta historia”, recuerda la actriz sobre la propuesta.

“Fue bien heavy porque tengo un montón de diálogo y eso me significó también mucho trabajo fuera del set. También el estar en primer plano todo el tiempo... con mi paso por el cine pude entender que en el formato cinematográfico todo tiene un significado, los gestos... todo es mucho más pequeño, pero acá yo estaba en primer plano siempre. Fue desafiante en muchos aspectos”, explica la protagonista de Ema y actriz de reparto en la serie La Jauría.

Mariana trabajó con Leonardo cada detalle: los gestos, respiración, cómo decir sus diálogos -desde las pausas, a la sonoridad de su voz-, hicieron varias tomas de todas las escenas y se guiaron por referentes nacionales en búsqueda del prototipo de “esposa de futbolista”.

“Fue una síntesis. Obvio que la referencia principal fue Coté López con el Mago Jiménez, pero tanto Mariana como Ariel empezaron a explorar otros lugares. Por ejemplo, la gente de vestuario sugirió que el personaje también tuviera un poco de Victoria Beckham... Entonces es como una mixtura, no es que esté en relación a cada uno de ellos. Ahora sí, Mariana y Ariel tuvieron sus inspiraciones en distintas entrevistas que ellos veían. Estuvo entretenido eso”, detalla Medel.

“Verónica es un personaje ficticio que sí, me inspiré un poco en Coté López, pero no calcado. Fue un poco para entender el rol de la modelo/influencer. No quiero decir con esto que Coté López o Daniela Aránguiz no existen con nombre propio, como supeditada al hombre, pero sí existe ese concepto de ‘esposa de futbolista’. Y ahí buscamos mucho con Leo como en términos de lenguaje y de musicalidad de la voz. Verónica es un personaje que fluye por distintos estados, tiene varias caras. Entonces no fue necesario casarse con un referente específico, porque en ella misma hay un sinfín de personajes. Es un personaje en las redes sociales -como la mayoría de nosotros-, y otro personaje en su entorno familiar más íntimo. Ahí está la raíz del tormento de esta mujer”, detalla la actriz de 29 años.

No fue un proceso fácil. Leonardo Medel y la productora Merced tuvieron que sortear varias dificultades. Entre ellas, que el rodaje comenzó en septiembre de 2019 y estaban filmando cuando ocurrió el estallido social en Chile, y que Mariana había estrenado hace poco Ema -de Pablo Larraín- en el Festival de Cine de Venecia.

“Tuve un tema muy complejo porque yo no sabía de qué se trataba Ema”, confiesa Medel. “Nosotros estábamos terminando el guión de La Verónica y Mariana no estaba autorizada para contar de qué se trataba Ema. Su personaje tiene un problema con su maternidad y eso ya era bastante conexión. Ahora, yo creo que Mariana es la actriz más importante de esta generación”, dice aludiendo a la superación de este choque de tramas.

“Me encanta abordar ficciones dramáticas”, dice Mariana. “Entonces dije ‘Wow, de nuevo voy a abordar una madre’, porque Ema es una madre... no sé si desnaturalizada, pero muy conflictuada. El tema de la maternidad se me presentó de nuevo y pensé ‘¿Tengo perfil de madre desnaturalizada?’ pero lo veo como un desafío. Siempre he dicho que me gusta tomar los dramas dramáticos. Me tocó nuevamente interpretar a una mujer atormentada, pero a la vez fuerte, que sabe lo que quiere, estratega con algunas similitudes con Ema... la verdad estoy agradecida que se me haya dado la oportunidad de interpretar a este personajes”, profundiza Di Girolamo.

¿Cuándo y cómo La Verónica podrá ser vista en Chile? Es una pregunta a la que Leonardo Medel no tiene respuesta, pero manifestó estar abierto a la posibilidad de hacer un debut digital de su cinta.

“No lo tengo muy claro porque todo pasó muy rápido”, dijo riendo. “Entonces no sé cómo va ser el sistema de estreno en Chile. Quizás una opción es esperar un poco de tiempo para difundirla en un circuito más tradicional o bueno, no sé, ha habido experiencias muy bellas, como lo que pasó con Tengo Miedo Torero…”, dice Medel refiriéndose al estreno vía streaming.

Leonardo Medel, director de La Verónica.

“Hay una queja muy de los dosmiles que decía que las películas chilenas estaban llenas de garabatos, que todas eran sobre la Dictadura, y que en el fondo eran poco accesibles cuando las comparaban con películas extranjeras. Tengo la sensación de que eso está por terminar”, manifiesta sobre la difusión del cine chileno en la última década.

Mariana Di Girolamo, en tanto, viajará a España la próxima semana previo a la participación de la cinta en San Sebastián. Por estos días es parte de dos proyectos teatrales -Amores de Cuarentena de www.Escenix.cl y el radioteatro Romeo y Julián-, y está ansiosa por continuar con su trabajo en La Jauría: “Estoy esperando grabar la segunda temporada, que ojalá sea pronto”.

La Verónica participará en la sección Horizontes Latinos del certamen español que se realizará entre el 18 y 26 de septiembre.