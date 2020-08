Disney+ anuncia los precios que tendrá Mulán a nivel internacional

A poco más de una semana del debut de Mulán live action en Disney+, fijado para el 4 de septiembre, la plataforma develó los precios que tendrá a nivel internacional.

La cinta protagonizada por Liu Yifei como Mulán y Niki Caro (Anne with an E, The Zookeeper’s Wife) como directora, tuvo una accidentada planificación de estreno. Primero por los dichos de Yifei en favor de la represión policial contra los manifestantes en Hong Kong, y posteriormente por la pandemia de COVID-19 que obligó a cerrar cines.

Tras la confirmación de Walt Disney Company del lanzamiento de Mulán en su servicio de streaming, se informó además que se podrá acceder pagando un valor extra a la suscripción mensual, la que se estimó en US$30 ($23.500 CLP).

Según consignó Variety, para ver Mulán 2020 sí se debe pagar un monto extra a la suscripción a Disney+, pero el promedio de es $20.000 CLP, los que varían sutilmente de un país a otro. A continuación el detalle.

Antes de comenzar, es importante considerar el valor base de la suscripción a Disney+, la que es de US$7 en Estados Unidos ($23.500 CLP) y €6,99 en Europa ($5.400 CLP).

Ahora, el precio por país. En Francia Mulán podrá ser vista sin un cargo adicional, pero estará disponible posterior al 4 de septiembre, en una fecha que aún no se confirma.

En países de Europa como España e Italia, el precio será de €21,99 ($20.300 CLP), mientras que en Reino Unido será de £19,99 ($20.700 CLP).

En Oceanía se estima que en Nueva Zelanda será de $39,99 NZD ($20.700 CLP) y en Australia costará $34,99 AUD ($19.800 CLP).

En India, en tanto, se considera un precio de $1.932 rupias ($20.400 CLP).

El CEO de Disney, Bob Chapek, dijo en agosto de 2020 que Mulán será proyectada en los cines en aquellos países donde no esté disponible Disney+. En China se prepara su estreno en salas -aunque sin una fecha confirmada-, y también se contempla el debut en teatros en Singapur y Malasia.

En Latinoamérica, Disney+ confirmó su llegada para el 17 de noviembre de 2020.