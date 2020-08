Gimme Some Truth: la obra de John Lennon se reedita en nueva caja aniversario

Ochenta años cumpliría John Lennon, acaso uno de los mayores símbolos de la música popular del siglo XX, el próximo 9 de octubre. Por tal razón, desde su entorno, la viuda Yoko Ono y su hijo Sean, seleccionaron 36 canciones del catálogo en solitario del artista para mejorar la calidad de su sonido.

El resultado se puede escuchar en el box Gimme Some Truth. The ultimate mixes, que contiene algunas canciones clásicas del artistas como “God”, “Jealous Guy”, “Woman”, y otras menos conocidos para el gran público pero que revelan diferentes inquietudes del músico, como el homenaje a la activista Angela Davis en “Angela”, escrita durante sus primeros días en Nueva York, a comienzos de los setentas.

La música se restauró a partir de las cintas análogas originales. A cargo del trabajo estuvo el ingeniero Paul Hicks, quien se ocupó de las remezclas de la caja Imagine: The Ultimate Collection, con la ayuda del ingeniero Sam Gannon. El proceso también tuvo otro guiño al pasado pues las masterización se realizó en el legendario estudio Abbey Road.

“Yoko está muy interesada en que al hacer la serie The Ultimate Mixes logremos tres cosas: permanecer fieles y respetuosos con los originales, asegurarnos de que el sonido sea generalmente más claro en general y aumentar la claridad de la voz de John”, escribió Hicks en el libro de la Edición Deluxe. “‘Se trata de John', dice. Y ella tiene razón. Su voz aporta el mayor impacto emocional a las canciones“.

La reedición estará disponible desde el próximo 9 de octubre en CD, vinilo doble y cuádruple, además de audio Blu-ray de alta definición, con sonido envolvente 5.1 y mezclas Dolby Atmos. Además incluye un libro de 124 páginas, un póster y dos postales, incluida una que recrea la carta que Lennon le envió a la Reina Isabel cuando devolvió su medalla MBE, en septiembre de 1969. Se puede reservar con anticipación acá.

Mientras, ya se puede escuchar un adelanto. Está disponible en las plataformas digitales la remezcla de la canción “Instant Karma!”, que John escribió y grabó en un solo día de enero de 1970, con Phil Spector de productor, cuando la historia de los Beatles llegaba a su fin. La grabación contó con la participación de Billy Preston (quien tocó el piano en el álbum Let it Be de los Fab Four) y George Harrison en la guitarra.

“La escribí en la mañana en el piano. Fui a la oficina y la canté muchas veces. Así que dije ‘Diablos, hagámoslo, ‘y reservamos el estudio, y Phil entró y dijo:’ ¿Cómo lo quieres? ’ Le dije: ‘Ya sabes, 1950’”, le contó el de Liverpool a la revista Rolling Stone en enero de 1971.

La canción salió a la venta en febrero de 1970, apenas dos meses antes del anuncio de la ruptura de los Beatles. Con todo, le dio tal éxito a Lennon que fue el primer ex Beatle en ser invitado al Top on the Pops en la televisión inglesa.

Y en efecto, la versión 2020 suena diferente. La voz de Lennon, inundada en el eco de cinta (”eco a lo Elvis” le llamaba él) se escucha más clara y más nítida que la original, que incluso distorsionaba en algunas secciones. Las capas de piano se advierten en todo su color, y la batería de Alan White gana más presencia.