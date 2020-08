La Pampilla: la mayor fiesta de Chile también será virtual

La emergencia sanitaria, las restricciones que enfrenta la actividad en vivo y el plan del gobierno para evitar aglomeraciones y un alza en los contagios de coronavirus durante septiembre configuran un panorama inédito para las próximas Fiestas Patrias. Sin festejos masivos a la vista ni recursos disponibles para ello por parte de los municipios, las alternativas para artistas y productores de espectáculos “dieciocheros” se reducen a dos: reinventarse o bajar la cortina hasta 2021.

Frente a ese escenario, la Fiesta de la Pampilla de Coquimbo, uno de los eventos más antiguos y multitudinarios de los que se realizan en el país, optó por lo primero y alista para septiembre la primera versión de su historia en formato remoto y online. Una cirugía mayor para un espectáculo que en sus mejores ediciones ha llegado a reunir a más de 150 mil asistentes en la explanada del mismo nombre, en una suerte de ciudadela donde conviven carpas y feria libre frente a un escenario por donde han pasado Daddy Yankee, Marco Antonio Solís y héroes locales como Los Viking’s 5.

Ahora toda la acción pasa al streaming: en sintonía con los planes de otras festividades emblemáticas del país -como la Yein Fonda o el Festival del Huaso de Olmué-, las dos productoras que durante los últimos años han montado el evento en Coquimbo trabajan en una transmisión de tres días que conserve el espíritu y la curatoría artística de la cita, con una parrilla compuesta en su totalidad por grupos nacionales y cargada al folclore, la música tropical y el género urbano.

Entre los confirmados están el Bafochi, La Cubanacán y Harry Nach, el chileno más escuchado actualmente en los servicios de streaming. A ellos se suman Tito Beltrán, Chystemc, Ernesto Belloni, Kid Tetoon y Amerika’n Sound, todos parte de una transmisión fijada para el 18 y 19 de septiembre que culminará el domingo 20 con un show para niños a cargo de Mazapán y Cantando Aprendo a Hablar.

Cada jornada del evento comenzará a las 14.00 horas y se podrá seguir desde cualquier ciudad a través de La Vitrina, una nueva plataforma chilena de shows online. Las entradas, en tanto, irán desde los $3.000 y se podrán adquirir en el mismo sitio (vitrinastudio.cl).

Contra viento y marea

“Si la Pampilla no la hacíamos nosotros no la hacía nadie, porque la municipalidad redestinó esos recursos para el Covid”, asegura Carmen Gloria Aguilar, gerenta de contenidos de La Vitrina y productora artística de las últimas versiones del popular evento. “Nuestra intención es no interrumpir la historia porque la Pampilla se ha realizado contra viento y marea y la hicimos incluso en 2015, cuando fue el terremoto (en Coquimbo). Queremos, además, darle trabajo al medio y acompañar a la gente para que se quede en su casa, con su familia”, añade.

Según detalla la productora, el 90% del contenido de la transmisión será grabado y el 10% restante se realizará en vivo, en un estudio en Ciudad Empresarial especialmente adaptado para cumplir con los protocolos sanitarios. “Queremos que el público pueda tener contacto con el artista de manera virtual, que mande videos, que interactúe”, explica.