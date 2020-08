Paul Mescal, protagonista de Normal People: “Me hubiese encantado que también nominaran a Daisy”

Programada para el 20 de septiembre, los Emmy se realizarán en formato virtual. La pandemia de coronavirus obligó a olvidar por un tiempo la clásica ceremonia presencial y se tuvo que acudir a la tecnología para convocar a los actores, guionistas, directores y productores de lo mejor de la televisión.

Paul Mescal, protagonista de Normal People junto a Daisy Edgar-Jones, es uno de los nominados en la categoría Mejor actor en miniserie.

No es una competencia fácil. También postulan Jeremy Irons por Watchmen, Hugh Jackman por Bad Education, Jeremy Pope por Hollywood y Mark Ruffalo por I know this much is true.

En conversación con el podcast The Big Ticket, Mescal dice que no está seguro de la ropa que usará ese día. “Definitivamente estaré vestido informalmente de la cintura para abajo, no es que alguien vaya a verme”, dijo desde su casa en Londres.

Su interpretación de Connell en la serie de Hulu inspirada en el libro Normal People de Sally Rooney, es -hasta ahora- su rol más importante. En 2019 actuó en la comedia Bump, pero a la fecha no ha sido estrenada.

Cuando fueron publicadas las nominaciones a los Emmy, Mescal no pudo contactarse con su madre, quien estaba tan nerviosa que decidió salir de casa y caminar por la playa para relajarse.

“Intenté llamar a todos a través de un grupo de Whatsapp, pero nadie respondió. Creo que todos estaban asustados. Cuando logré que todos me respondieran, fue realmente alucinante. Mi hermano que nunca llora, estaba llorando”, recordó el actor de 24 años.

Sobre los contendores, el irlandés dijo que Hugh Jackman le escribió un mensaje: “Me envió un maravilloso email cuando fuimos nominados. Creo que la única decepción será que no podré verlo en la ceremonia. Espero que haya una suerte de sala de espera en Zoom para poder hablar con él”.

Sin embargo, Paul Mescal menciona que le llama la atención que no hayan nominado a su co-protagonista, Daisy Edgar-Jones, Marianne en la ficción. “Es decepcionante porque hubiese amado compartir esto con ella”, dijo el actor.

No es lo único que tiene el rostro y nombre de Mescal entre las tendencias del mundo del espectáculo. El irlandés de 24 años también protagoniza el video “Scarlet” de los Rolling Stones, una propuesta que recibió a través de sus respectivos agentes.

“Me enviaron el desglose de la idea y me dijeron: ’Es un video musical de los Rolling Stones. ¿Qué te parece?’”, recordó Mescal. “Yo estaba como, ‘¿Hay algo que conversar?’”, apuntando a que obviamente respondería un “sí”.

