Lenwa Dura anuncia nuevo disco de Tiro de Gracia: “Con Zaturno tenemos la convicción y la vocación para seguir haciendo música”

“El original black clan vuelve/ los clásicos no vencen/ esto es para nuestra gente” dice a modo de manifiesto la letra de “Blackclansaga”, el nuevo sencillo de Tiro de Gracia a 16 años de la publicación del compilado Impacto Certero (2004), donde venían los temas inéditos “Mala leche” y “Me las vas a pagar”, sus últimas grabaciones de estudio.

Con un sonido que mezcla el boom bap con el hip hop que los vio nacer artísticamente a mediados de los 90, “Blackclansaga” fue presentado por Lenwa Dura (Amador Sánchez) y Zaturno (Juan Lagos), actuales integrantes del conjunto tras el quiebre con Juan Sativo (Juan Salazar), quienes han mantenido carreras en solitario.

“Es una canción de estilo libre, pero habla del sonido de Tiro de Gracia que sigue vivo”, cuenta a Culto el rapero Lenwa Dura, “el boom bap es el clásico sonido del rap, nosotros nos hicimos conocidos con ese sonido. Ahora quisimos mantener nuestra esencia en el año 2020”.

El año pasado, Lenwa Dura y Zaturno celebraron los veinte años de su disco Decisión (1999), el aclamado sucesor de Ser hümano!! (1997).

Aquel trabajo incluyó temas icónicos del grupo como “Joven de la pobla”, “Eso de ser papá” o “Check the sound” y fue masterizado en los extintos estudios The Hit Factory, de Nueva York, donde Notorious B.I.G. grabó Ready to Die.

“Fue harto ajetreo y acostumbrarnos de nuevo a tener un ritmo de trabajo juntos”, resume Lenwa Dura, “ahora con la pandemia tuvimos una pausa grande en los shows y empezamos a buscar un nuevo renacer para Tiro de Gracia, porque la gente celebró con Decisión pero nosotros con Zatrurno tenemos la convicción y la vocación para seguir haciendo música”.

Luego sigue: “Por eso sacamos esta canción y estamos trabajando en un disco, para que la gente tenga un disco nuevo de Tiro de Gracia como se merece”.

Zaturno y Lenwa Dura

Firmes para seguir

El 20 de enero de este año, Lenwa Dura comunicó en sus redes sociales que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial lo reconoció como “único y exclusivo titular de la marca Tiro de Gracia”, dando por zanjado el quiebre con Juan Sativo a quien había acusado de tratos injustos y amenazas.

Hoy el rapero asegura que no quiere quedarse pegado en el pasado. “Por desarreglos entre nosotros o porque no llegamos a un buen acuerdo, no habíamos hecho música”, dice Lenwa Dura, “ya se acabó todo ese problema y estamos firmes con la frente bien en alto para seguir”.

El disco que preparan con Tiro de Gracia llevará por título Rapsurrection y por el momento Lenwa Dura asegura que esperan reunir unas diez o doce canciones inéditas.

“Blackclansaga”, el primer sencillo, fue producido por el propio Zaturno y Gonzo (Movimiento Original, DrefQuila, Lenwa Dura), y cuenta con scratches de DJ Darse.

“Gracias por la espera y disculpen por todos estos años sin sacar nada nuevo”, dice el rapero.

Para hoy, además, Tiro de Gracia presentará un show de lanzamiento en vivo de “Blackclansaga”, vía YouTube y con entradas a 2 mil pesos en el sistema Passline.

Escucha el nuevo tema de Tiro de Gracia a continuación.