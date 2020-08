El mundo del cine se despide de Chadwick Boseman

El actor Chadwick Boseman, conocido por interpretar a James Brown en la biopic Get on Up, Marshall y recientemente Da 5 Blood, pero famoso mundialmente por protagonizar Black Panther; falleció a los 43 años a causa de un cáncer al colon que lo aquejaba hace 4 años.

Actores, actrices, cineastas, fanáticos y -por supuesto- familiares y amigos, lamentan su deceso, luto que expresaron en redes sociales con diversos mensajes de despedida que alaban su carrera y calidad humana.

“Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz” - Marvel Studios.

“Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba mucho trabajo increíble por hacer. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en el poder, Rey” - Chris Evans.

“Chadwick era alguien que irradiaba poder y paz. Que estuvo de pie por mucho más que él mismo. Que se tomó el tiempo para realmente saber cómo estabas y dio palabras de coraje cuando te sentías inseguro/a. Me siento honrada por los recuerdos que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Serás extrañado y nunca olvidado. Descansa en el poder y la paz, mi amigo” - Brie Larson.

“GRACIAS @chadwickboseman por todo lo que nos diste. ¡Lo necesitábamos y siempre lo apreciaremos! Un artista y hermano talentoso y generoso que extrañaremos profundamente Q.E.P.D” - Samuel L. Jackson.

“Que tengas un hermoso regreso, Rey. Te extrañaremos mucho” - Ava Duvernay.

“Se suponía que Chadwick y yo estuviéramos conectados, que fuéramos familia. Pero lo que muchos no saben es que nuestra historia comenzó mucho antes de su histórico giro como Black Panther. Durante la fiesta de estreno de Black Panther, Chadwick me recordó algo. Susurró que cuando recibí mi título honorífico de la Universidad de Howard, su alma máter, él era el estudiante asignado para acompañarme ese día. ¡Y aquí estábamos, años después, como amigos y colegas, disfrutando de la noche más gloriosa de mi vida! Pasamos semanas preparándonos, trabajando, sentados uno al lado del otro todas las mañanas en sillas de maquillaje, preparándonos para el día juntos como madre e hijo. Me honra que disfrutamos de esa experiencia de círculo completo. La dedicación de este joven fue impresionante, su sonrisa contagiosa, su talento irreal. Así que rindo homenaje a un espíritu hermoso, a un artista consumado, a un hermano con alma ... ’no estás muerto, sino que has volado lejos ...’ Todo lo que poseías, Chadwick, lo diste libremente. Descansa ahora, dulce príncipe “. #Wakanda por siempre - Angela Bassett.

“Estoy tan conmocionado y triste ... RIP Chadwick. Envío mis condolencias a toda la familia” - Gal Gadot.

“Sin palabras” - Pedro Pascal.

“Te voy a extrañar amigo. Absolutamente desgarrador. Una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Envió mi amor y apoyo a toda la familia xo RIP @chadwickboseman” - Chris Hermsworth.

“Tendré que decirles a Cy, Bowie y Zen que T’Challa ha fallecido. ¿De qué otro rey puedo hablarles ahora?” - Zoe Saldana.

Incluso el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, le dedicó un mensaje: “Chadwick llegó a la Casa Blanca para trabajar con niños cuando interpretaba a Jackie Robinson. Se notaba enseguida que estaba bendito. Ser joven, talentoso y negro; para usar ese poder para darles héroes a quienes admirar; hacerlo todo mientras sufría, qué utilidad tenían sus años”.

“Paz, Rey... Gracias por tu trabajo extraordinario, tu carácter ejemplar y liderazgo. Te amo, hermano” - Mahershala Ali.

“Mis oraciones están con la familia y los seres queridos de Chadwick. El mundo extrañará su tremendo talento. Dios lo tenga en su gloria. #wakandaforever” - Chris Pratt.

“Chadwick, eras incluso más héroe fuera de la pantalla que dentro. Un modelo a seguir no solo para mí en el set, sino para millones de personas en todo el mundo. Trajiste alegría y felicidad a tantos y estoy orgulloso de haber podido llamarte amigo. RIP Chadwick” - Tom Holland.

“Te extrañaré, hermano de cumpleaños. Siempre fuiste luz y amor para mí. Dios mío ... por los siglos de los siglos ...” - Don Cheadle.

“Todo lo que tengo que decir es que las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas por la pérdida de #ChadwickBoseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando. Te amo. Descansa en el poder, Rey” - Mark Ruffalo.