De Get on Up a Da 5 Bloods: las cintas de Chadwick Boseman en el streaming

El papel más reconocido a nivel mundial de Chadwick Boseman es el del Rey T’Challa o Black Panther en la franquicia Marvel. El líder de la ficticia nación de Wakanda cautivó no solo a los seguidores de la saga de superhéroes, también fue un hito en lo que respecta la representación afroamericana en el cine, y el cómo se muestran roles femeninos fuertes en las historias.

Sin embargo, Boseman realizó varias cintas más que distan de su papel en el MCU. Para comenzar, su interpretación de James Brown en la biopic Get On Up, su versión de Thurgood Marshall -el primer juez afroamericano en la Corte Suprema de Estados Unidos- en el filme Marshall, o su actuación como miembro de un escuadrón en Vietman bajo la dirección de Spike Lee en Da 5 Bloods.

A los 43 años, el cáncer al colon que aquejaba a Boseman hace 4 años le quitó la vida. Noticia que impactó a sus familiares, amigos, colegas y fanáticos.

Desafortunadamente, no todas las cintas de Chadwick Boseman están disponibles en los servicios de streaming en Latinoamérica. Priman las taquilleras Marvel y las recientes producciones al alero de Netflix, pero en Culto detallamos a cuáles puedes -y podrás próximamente- acceder.

Get on Up

La biopic de quien fue conocido como el padrino del soul -James Brown- profundiza en la vida personal de Brown desde su infancia, su carrera musical y los diversos estados de ánimo del artista. Chadwick Boseman protagoniza esta entrega en la que también actúan David Andrew Nash, Nelsan Ellis, Octavia Spencer y Viola Davis, con la dirección de Tate Taylor (Historias Cruzadas, La Chica del Tren).

Disponible en: Apple TV+ (arriendo).

Capitán America Civil War

Tras los sucesos de la Era de Ultrón, otro incidente internacional involucra a los Avengers, esta vez, la muerte del Rey de Wakanda. Las presiones políticas dividen a los Avengers entre quienes optan por trabajar para el gobierno -bando liderado por Iron Man- y quienes lo ven como una amenaza a la libertad en la lucha contra el bien -Capitán América-. Esta es la cinta Marvel que introduce a Chadwick Boseman como T’Challa a.k.a. Black Panther. Cinta dirigida por los hermanos Russo.

Disponible en: Movistar Play, y desde el 17 de noviembre en Disney+.

Message from the King

Un hombre misterioso llamado Jacob King (Chadwick Boseman) llega a Los Ángeles para investigar la desaparición de su hermana y se topa con una macabra trama criminal en los submundos de la ciudad. El reparto también está conformado por Teresa Palmer, Luke Evans, Natalie Martínez y Alfred Molina, entre otros. Fue dirigida por Fabrice Du Welz.

Disponible en: Netflix.

Black Panther

Tras los sucesos de Civil War, T’Challa vuelve a su natal Wakanda -nación aislada y muy avanzada tecnológicamente- para ser proclamado Rey. Sin embargo, la reaparición de un viejo enemigo que reclama ser legítimo heredero al trono, pone a prueba a T’Challa como Rey de Wakanda.

Disponible en: Movistar Play, y desde el 17 de noviembre en Disney+.

Avengers: Infinity war

Thanos amenaza con adquirir todas las gemas del infinito para así eliminar a la mitad de la población del universo para -desde su perspectiva- traer equilibrio a la galaxia. Los Avengers son los únicos capaz de combatir su fuerza, pero será una batalla reñida. Cinta dirigida por los hermanos Russo.

Disponible en: desde el 17 de noviembre en Disney+.

Avengers: Endgame

La cuarta y última entrega de Avengers comienza cinco años después de los sucesos de Infinity War. Thanos logró obtener todas las gemas y eliminar a la mitad del universos, pero los vengadores siguen una pista que puede cambiar el curso que tuvo la historia. Cinta dirigida por los hermanos Russo.

Disponible en: Movistar Play, Amazon Prime, y desde el 17 de noviembre en Disney+.

21 Bridges

Andre Davis (Chadwick Boseman) es un policía de Nueva York que investiga un caso de asesinato a policías. Durante la búsqueda de los responsables, el detective descubre una conspiración en la que tendrá que discernir entre los sospechosos y aquellos que intentan cazarlo a él. Un filme de acción dirigido por Brian Kirk (Los Tudor, Dexter), que también cuenta con las actuaciones de Sienna Miller, Taylor Kitsch y J.K. Simmons, entre otros.

Disponible en: Amazon Prime.

Da 5 Bloods

Cuatro excombatientes afroamericanos -Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock Jr.)- regresan a Vietnam buscando los restos del jefe de su escuadrón, quien cayó en combate (Chadwick Boseman), y también por la promesa de un tesoro. Junto al hijo de Paul (Jonathan Majors), se enfrentarán a obstáculos naturales y humanos. Dirigida por Spike Lee.

Disponible en: Netflix

Ma Rainey’s Black Bottom

Chicago, 1927. Cuando Ma Rainey -la ‘Reina del Blues’, interpretada por Viola Davis- graba su nuevo disco en un estudio en Chicago en 1927, se disparan las tensiones entre ella, su agente, su productor y sus compañeros de banda. Chadwick Boseman interpretaba al trompetista llamado Levee en el filme dirigido por George C. Wolfe (Noches de tormenta, The Immortal Life of Henrietta Lacks).

Disponible en: Originalmente Netflix haría un evento online este lunes 31 de agosto para promocionar la cinta, sin embargo, tras el deceso de Boseman, la fecha sigue siendo indefinida.