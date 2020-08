“Yo también pretendo mejorar el mundo”: Camila Vallejo se atreve con cóver de Ases Falsos

En el último tiempo, es usual que diversos artistas compartan vía redes sociales interpretaciones de sus propias canciones o covereen alguna desde la intimidad de sus hogares mientras pasan la cuarentena por el coronavirus. Así lo han hecho músicos como Mon Laferte, Rulo, Jaco Sánchez, Denisse Malebrán, entre otros.

Pero fuera del mundo musical, llamó la atención la performance de la diputada Camila Vallejo. La parlamentaria colgó un video en su Instagram donde, con guitarra eléctrica en mano, va siguiendo la canción “Simetría”, de Ases Falsos, track incluido en su segundo álbum, Conducción (QSC, 2014).

Con un toque de autobullying, la ex presidenta de la FECH escribió: “Sigo intentándolo. Mi trasnoche de sábado con la guitarra. Desafinanding pero progresanding. Me encanta esta canción de los Ases Falsos 😍😭 así que no se burlen!”.

Revisa el registro a continuación.