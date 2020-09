Miranda!: “No quiero hablar más de la pandemia o la cuarentena. Son términos que ya se me hacen vintage”

A comienzo del 2001, Juliana Gattas y Alejandro Sergi formaron un dúo musical denominado Lirio. En un inicio, en sus presentaciones en la discoteca bonaerense Cemento, Sergi reversionaba melodías jazz y Gattas cantaba, hasta que se atrevieron con una composición propia. El público reaccionó bien a su propuesta, bastante bien. Leandro Fuentes, a.k.a. Lolo, se acercó a ellos y les propuso formar una banda.

Casi 20 años después, Miranda! tiene siete álbumes de estudio y una formación que dista de la original -o en realidad, no tanto-. A fines de 2013, Lolo dejó la banda por la que pasaron también Bruno Vincenti, Nicolás Grimaldi, Yuko Sika, y Gabriel Lucena, entre otros.

Nuevamente, son Ale Sergi y Juliana Gattas quienes se presentan como súper dupla, pero conservando el ya famoso nombre Miranda!, responsable de hits como “Yo te diré“, “Don” (con el famoso verso ’Es la guitarra de Lolo’), “Perfecta” y más recientemente un EP denominado Precoz.

Miranda! estaba trabajando en el sucesor de su disco Fuerte (2017) durante 2019. Ya tenían algunos temas, pero querían darse el tiempo de perfeccionarlos y grabar otros más. Hasta que sus fans les avisaron que se filtraron a través de internet varios de sus sencillos. La interpretación dual de ’Precoz’ parecía ser el ideal para un EP que se apresuraron en masterizar y editar.

Ya a septiembre de 2020, tras unos cinco meses de pandemia, el dúo no aguanta más sin hacer shows en vivo. Comenzaron presentándose ante el público en el fervor discotequero, y siempre fue así su trabajo: disco, gira, disco, gira. Iban de la mano porque incluso se suelen fiar más de la difusión de sus nuevos trabajos por medio de sus propios conciertos, que a través de publicistas, medios de comunicación o adelantos.

“Honestamente, yo no quiero hablar más de la pandemia o la cuarentena. Son términos que ya se me hacen vintage. Me parece que de alguna manera estamos avanzando, haciendo cosas, acostumbrándonos a lo que nos toca. Como hemos hecho siempre”, dijo Ale Sergi en conversación con Página 21.

“Tenemos canciones nuevas, un show próximo, la verdad es que logramos de alguna manera reactivar el mecanismo para poder seguir comunicándonos con la gente y mostrar nuestra música. Ya fue pandemia y cuarentena como temas. Ya está. Si no, no terminamos más”, agregó Sergi a través de una charla por Zoom con su compañera de banda y vida, Juliana Gattas.

Fue paulatina la publicación de su música en cuarentena. Primero fue “Casi Feliz” para la serie homónima de Netflix, y el 26 de agosto -hace apenas unos días- lanzaron “Luna de papel”, sencillo de su próximo álbum; y alistan su primer show en vivo en meses: un concierto vía streaming el 4 de septiembre a las 22.30 hrs.

“No te diría que le quitamos el romanticismo (al amor), pero sí hay una suerte de negociación, o de ponerse de acuerdo sin llegar al griterío y la desesperación de la telenovela. Me fuiste infiel, ¿qué hago? ¿Me enojo, lloro, pataleo y escribo canciones, o nos ponemos a hablar y vemos qué pasa? Las relaciones de pareja tal como las conocemos están viviendo una transición enorme”, explicó más adelante Sergi sobre la interpretación de los versos.

“¡Pero eso ya está cambiando, eh! En mi ámbito esa mirada (de familia tradicional) ya casi no existe. Yo tuve una hija y tengo la vida menos parecida a otras madres, otras familias que vi en mi vida. Nunca me sentí parte de ese tipo de ideal y a la vez me reconforta haber perdido tanto ejemplo de modelo de familia standard a mi alrededor”, agregó Juliana.

Ahora, sobre el show, Gattas continúa la conversación con algunos pormenores. “Muy de a poquito pudimos ir haciendo todo”, detalla quien se declara un tanto ignorante en lo que respecta tecnología. “Fuimos tratando de descubrir qué cosas de las que hacíamos antes podíamos hacer ahora a distancia. (...) Ale me enseñó a grabarme con la computadora, cosa que yo en veinte años no había hecho jamás. Pudimos grabar canciones, presentarnos en festivales. Pudimos hacer dos videoclips”, dijo Gattas.

“Con todos estos preparativos para este show, me di cuenta de que lo que me falta es lo físico. Porque por más que estemos tratando de hacerlo todo para la cámara, hay algo que nos va a pasar a nosotros físicamente que va a ser, cuanto menos, raro de recuperar. En los veinte años de carrera que tenemos nunca estuve todo este tiempo sin tocar. Me hace mucha ilusión solamente la perspectiva de poder volver a bailar con Alejandro en un escenario”, agregó la cantante.

En estos tiempos de pandemia -y siempre, en realidad- la música ayudó a Sergi a seguir adelante. “La música fue mi salvación. Pero siempre fue así, no especialmente ahora. Me aferro a eso desde que tengo memoria. Lo que valoro del arte es el poder crear mi propio mundo, mi propio universo en un lugarcito mío”.

Y son también las composiciones las que Ale Sergi cree que pueden generar grandes cambios: “Sigo creyendo que la música puede cambiar el mundo, por más que suene completamente utópico y ridículo. Pienso que una canción, del mismo modo en que me cambia la vida y el estado de ánimo, se la puede cambiar a mucha gente. Sigo manteniendo esa utopía. Puede sonar ingenua, infantil, adolescente, pero si es así, prefiero ser ingenuo, infantil y adolescente y no un realista aburrido”.

Los tiempos cambian, las personas también y hay obras que dejan de ser vistas con buenos ojos. En el caso de Miranda!, “El profe” ya no suena en sus shows. “Cambió el mundo. No siento que nosotros hayamos hecho ningún daño ni nada. Simplemente, si la tocamos ahora puede haber gente que la malinterprete y hasta gente que se puede llegar a sentir mal”, dijo Sergi.

“Si está bien pretender volver en el tiempo y borrar Lo que el viento se llevó ya es un tema enorme y ya no entiendo a ese nivel cuál es el límite. Es todo medio Volver al futuro. Pero en nuestro caso, si se presta a confusión y a que alguien se sienta mal, vamos a elegir no hacerlo. Al menos por un tiempo. ¡Grabada está!”, añadió Juliana.

¿Y el disco cuándo? No tiene fecha establecida. Si bien ya lanzaron “Me gustas tanto”, “Un tiempo”, “Casi feliz” y “Luna de papel”, no tienen claridad respecto a su presentación oficial.

“Demoramos el lanzamiento porque no sabemos cuándo podremos salir a presentarlo. Nosotros trabajamos así habitualmente, tenemos ese mecanismo: llevar los discos nosotros a todos lados. Como no sabemos cuándo será posible, nos pareció que podíamos ir sacando canciones para mantener la comunicación y el vínculo con el público. Nunca adelantamos tantos temas antes. No me parece un problema, igual. Tal vez, a muchas canciones se les haga más justicia si se las escucha solas que en el combo”.

Más allá de Miranda! y su venidero concierto online, Ale Sergi también dedica sus días a sus videos tutoriales, una suerte de colaboración a sus seguidores -y todo aquel interesado- para enseñarles a hacer música.

“Me gusta pensar que el arte y los artistas tenemos una función de un tipo social. Y si hay una información que podemos compartir, me parece sano hacerlo”, dijo a Página 21.