Beastie Boys prepara nuevo disco de grandes éxitos para octubre

Los miembros sobrevivientes de Beastie Boys, Adam Horovitz y Michael Diamond, acaban de anunciar un nuevo compilado con éxitos del grupo. Se trata del disco Beastie Boys Music que saldrá al mercado el próximo 23 de octubre vía Capitol Records.

El nuevo grandes éxitos del grupo, que llega quince años después del compilado Solid Gold Hits (2005), tendrá una edición en CD y vinilo doble con veinte temas confirmados, entre los que se incluyen hits tempranos como “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)”, clásicos como “Sabotage” o “Intergalactic” y más recientes del calibre de “Make Some Noise”.

Beastie Boys Music

El compilado incluye una fuerte presencia de sus discos Licensed to Ill (“Paul Revere”, “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)”, “Hold It Now, Hit It”, “Brass Monkey”, “No Sleep Till Brooklyn”), Paul’s Boutique (“Shake Your Rump”, “Shadrach”, “Hey Ladies”), Check Your Head (“Jimmy James”, “So What’Cha Want”, “Pass the Mic”) y I’ll Communication (“Sure Shot”, “Sabotage”, “Root Down”, “Get It Together”), aunque sin temas del discreto The Mix-Up.

Lo siguiente es el tracklist confirmado del nuevo compilado:

Beastie Boys Music aparece en la línea del documental del grupo estrenado a comienzos de este año por Apple TV+, Beastie Boys Story (2020), y del libro de memorias Beastie Boys Book (2018).

Se trata del primer disco oficial de Beastie Boys tras la publicación de su último registro de estudio, Hot Sauce Committee Part Two, aparecido en mayo de 2011, un año antes de la muerte de su miembro fundador Adam “MCA” Yauch.