Supernova: “Las mujeres son las que tienen mérito acá, hemos tenido que abrirnos espacio a empujones”

Vienen llegando a Santiago tras una extensa gira de verano de 13 fechas, por ciudades del norte y del sur del país y Supernova (actualmente formadas por Constanza Lewin -de la primera generación- y Constanza Lüer -de la segunda-) reciben a Culto en un café del sector oriente con la complicidad de dos viejas amigas. Lewin se burla del gusto de Lüer por Master chef. Se ríen. Ambas piden jugo, ambas lo piden frío.

Al ser pioneras en las bandas pop integradas por chicas, desde su debut homónimo en 1999, tienen plena conciencia del lugar de referencia que ocupan en la música nacional. Por eso, es inevitable partir preguntándoles sobre lo contingente.

-¿Ustedes se consideran feministas?

Lewin: Nosotras somos feministas. O sea, mira, declararte feminista es súper peligroso, o difícil porque siento que aspiramos al feminismo, pero es súper difícil de alcanzar. Yo conozco muchas mujeres muy feministas, pero yo aspiro a eso, y tenemos harto que deconstruir también, no solo los hombres. Piensa que estamos criadas en un sistema súper patriarcal, y una hereda muchas cosas que tenis que ir deconstruyendo. Yo estoy en ese proceso, he deconstruido harto, pero me queda bastante camino todavía. Y he sido bastante humilde, no me siento una precursora o una referente, porque no lo soy todavía, pero me encantaría serlo.

Lüer: Yo soy de las que piensa que ser mujer y no ser feminista es una contradicción, soy tajante, no puede ser. Me parece que hay que trabajar para que la gente se informe, para las mujeres que son machistas, porque hay mucho que viene desde la mujer.

Supernova: Cony Lüer y Cony Lewin.

Mujeres en la música

Durante la gira de verano, las Supernova se presentaron en las fiestas grado Tres (en Coquimbo, Viña, Puerto Montt y Pucón), junto con otros nombres como Glup! ("Fue lindo volver a ver al Koko Stambuk", cuenta Cony Lewin). Pero algo les llamó la atención y lo dijeron: Que el cartel solo estaba conformado por hombres, salvo por ellas. "Nosotras ahí, y en todos los escenarios lo dijimos: 'venimos en representación de las mujeres, ojalá que la próxima vez que se haga esta fiesta seamos más, debería ser'", cuenta Lewin.

-¿Cómo ven el actual momento de la música chilena en que hay harto protagonismo de las mujeres?

Lewin: Yo creo que las mujeres son las que tienen mérito acá, o sea, hemos tenido que abrirnos espacio a empujones, nadie nos ha regalado nada. Es producto de y gracias al feminismo y a las mujeres en la música que están haciendo una súper buena pega. Y además hay mucho talento y siempre lo hubo. Si esto no es como "oh hay una camada de mujeres talentosas nuevas que nunca existieron". No es así. A mí me parece la raja que el feminismo esté abriendo la puerta como corresponde para que sea igualitario.

Lüer: El año pasado en el Festival de Viña la única chilena era la Camila Gallardo, ¡la única! Vergonzoso.

-Sienten que la escena musical es más difícil para una mujer que para un hombre?

Lewin: Yo creo que antes era más difícil, pero sigue siendo un poco más difícil. Igual, ahora nos hemos ganado un respeto, pero una mujer el respeto siempre tiene que ganárselo, como que no viene per se, ¿cachai? No te podría hablar cómo es el asunto para las artistas que vienen emergiendo o que tienen menos tiempo que nosotras. Sí, encuentro que sigue siendo más duro. Por ejemplo, que un alcalde (N de la R: Ramón Bahamondes, de Puerto Varas) le robe un cuneteado a una artista es asqueroso, ¿cachai? Y sigue pasando, si eso fue el año pasado.

-A la Camila Gallardo...

Lewin: ¡Sí po! Y una cantante con público, con trayectoria, en un escenario que debiera ser lugar seguro porque era de una municipalidad, ¿cachai?

-¿Y por qué dices que antes era más difícil?

Lewin: Porque antes éramos terriblemente cuestionadas, me comparo con Stereo 3 cuando salió, que es una banda que salió un año después de nosotras y de verdad nadie los cuestionó tanto, nadie les pidió que cantaran en una entrevista para ver si cantaban de verdad, ¿cachai? Esas eran cosas que nosotras sí teníamos que hacer, y una vez nos llegaron a preguntar si éramos vírgenes, ¡teníamos 16, 17 años!, ¿cachai? Era mucho más riesgoso, los insultos eran muy fuertes -y eso que no habían redes sociales, menos mal-. Era difícil.

También se dan el tiempo de destacar a algunas de las cantantes pop de las nuevas generaciones. "Tenemos súper buena onda con todas -dice Constanza Lewin- nos encontramos y nos saludamos".

"Incluso, una vez me tocó compartir una entrevista con la Cami (Gallardo) y la Denise (Rosenthal) y yo las miraba y las encontraba tan sólidas, ¿cachai? Ojalá yo hubiera tenido esa claridad y esa pachorra. Nosotras siempre estábamos con miedo de que nos hicieran bolsa y eso como que igual te reprime, ¿cachai? Ellas no".

Lüer: La Cami está más nueva, pero la Denise lleva más tiempo, es una mina que desde chiquitita está trabajando en esto.

Lewin: Súper empoderadas, ¿cachai? Yo al menos tengo una admiración muy grande por ellas. Por la Javiera Mena también.

"Ahora el artista pop tiene un discurso súper político"

-Ahora el pop no es ese estilo "paria" de los 90's, y en estos días hay mucha música en ese estilo. Me imagino eso las ha beneficiado desde que retomaron la actividad de Supernova, en 2013.

Lüer: Yo creo que sí porque el pop de Supernova ya no existe, así como tampoco el de Kudai.

Lewin: Y no existía tampoco cuando empezamos, y ahí está la clave...

Lüer: ¡Yes! Supernova fue la primera banda de pop adolescente de chicas que existió en este país. Eso pavimentó el camino a todos los que siguieron: Kudai, Stereo 3. Hay una carga histórica súper alta, porque tener que superar un hit como "Maldito amor" es súper fuerte.

-¿Y ustedes notan que en general la música chilena está más favorable hacia el pop?

Lewin: Yo creo que el pop se ha abierto camino, no es como que el público instantáneamente se fue al lado del pop. Yo creo que ahora el artista pop tiene un discurso súper político, y quizás el rock se ha quedado un poquito atrás en eso.

Lüer: Yo creo que también es que en el pop hay demasiados subconjuntos del mismo. Para mi el pop es algo demasiado amplio, ¡hasta el rock es pop! es algo popular. El reggeaton, el trap, y me parece que eso ha ido mutando, y me parece que en nuestra época el pop era eso, y nada más, y ahora se abrió el abanico.

"Open up, open up your heart"

La gira veraniega tenía una excusa no menor: los 20 años de Supernova. Ante tamaña efeméride, en marzo del 2019 Lewin y Lüer decidieron ponerse manos a la obra y así comenzaron a organizar un tour por todo Chile.

"Los 20 años había que celebrarlos. Dijimos oye 'van a ser 20 años guau'. Y es mucha la gente que nos va a ver, que es un público súper particular que va a recordarse a sí mismos, ¿cachai? En otra época de su vida, como que van a recordar canciones que recordaron su adolescencia, su niñez. Entonces la idea era celebrar este cumpleaños con el público recorriendo lo más posible, ojalá visitando todas las ciudades importantes. Y le dimos", cuenta Constanza Lewin.

Sin embargo, ocurrió el estallido social y -al igual que muchos artistas- debieron reprogramar presentaciones. "Logramos reagendar muchas de esas fechas, ahora en verano tuvimos cerca de 14, y acabamos de terminar, en Punta Arenas, la única ciudad que nos falta es Santiago", agrega Lewin.

-¿El tema de las fechas fue la mayor dificultad que tuvieron?

Lewin: A nivel personal tuvimos otros problemas, aunque a nivel Supernova fue eso. Que nos cancelaban fechas, que había que reagendar y no se podía. Al final logramos hacer una de esas fechas, en noviembre, como milagro, que fue en Conce, y fue súper bueno porque después en verano no volvimos a Conce porque ya lo habíamos hecho.

Lüer: Independiente de que a nosotras se nos cayeron fechas, hubo gente que realmente lo pasó peor y somos muy conscientes y muy a favor de todo lo que está pasando, este estallido social y esperando que efectivamente algo pase. ¡Algo tiene que pasar!

Lewin: Fíjate que pensábamos que íbamos a tener un verano muerto. Y no, ¡fue un muy buen verano! hay cosas que faltan por cerrarse, pero nadie las quiere cerrar porque nadie sabe lo que va a pasar. Yo creo que se van a cerrar a última hora.

-Y ¿cómo han sentido la recepción del público en esta gira?

Lewin: Maravillosa, fue súper buena. Nosotras llegamos a los lugares y siempre nos están esperando, ¿cachai? Nada que ver con lo que nos pasaba al principio, a mí me gusta mucho tocar con Supernova por eso, por la gente, porque canta su propia vida en el fondo.

-Tengo entendido que Cony Lüer vive en Mendoza, ¿cómo lo hacen para funcionar?

Lüer: Llevamos cinco años haciéndolo funcionar, porque igual estoy al lado, si estuviera en Nueva Zelanda ahí no podríamos. Sale tal show, los pasajes y mi traslado son cosas que ya están incluidas en el presupuesto de un show, y hay veces que depende del show llego un par de días antes para ensayar, practicar con los chicos.

Lewin: Tratamos de hacer dos shows cada vez que viene, para que valga la pena, para ahorrarnos un pasaje.

-Y así como Alex Anwandter y Mon Laferte sacaron canciones relacionadas con el estallido social ("Paco vampiro" y "Pla-ta-tá", respectivamente), ¿pensaron en hacer lo mismo?

Lewin: La verdad no se nos ocurrió estar presentes de esa manera, sí estar en algunas cosas que se hicieron en plazas, pero con la Cony (Lüer) lejos, es súper difícil.

Lüer: Estuvimos en todas las asambleas que pudimos, la de músicos -por fuera de la SCD-, pero aparte estaba complicado venir.

"Hay que estar en la calle"

En esa misma visión de que los artistas pop ahora tienen opinión política, las Supernova se muestran entusiasmadas por lo que va a ocurrir con el proceso constituyente y el plebiscito del próximo 26 de abril.

"Yo ya estoy inscrita en un comando 'Que Chile decida' en Estación Central, que es mi comuna, y voy a salir a la calle a repartir lo que sea, información a los vecinos, por la campaña del Apruebo. Hay que estar en la calle", cuenta Lewin.

"A pesar de que puedo votar desde Mendoza yo pretendo venir igual, me parece que es importante hacer presencia y estar acá", señala Lüer.

Lewin: No te va a gustar vivirlo desde afuera...

Lüer: ¡Claro! si quiero sentirme totalmente parte, si sigo siendo chilena.

¿Nuevo material?

En los shows que la dupla Lewin - Lüer realiza, generalmente se enfocan en las canciones que formaron parte de las dos producciones oficiales atribuidas a Supernova (el mencionado homónimo de 1999, y Retráctate, de 2002), entonces es inevitable consultarles si piensan en lanzar nuevo material.

"Siempre hay planes, a veces sí, a veces no, pero ahora estamos a favor de querer hacer algo nuevo. Ojalá resulte. Es que además tampoco hay mucho que contar, pero estamos haciendo todos los intentos para hacer algo bakan. No vamos a llegar a sacar un tema que sea una vergüenza para 'Maldito amor'", dice Cony Lewin.

"Ni sí, ni no. Si sale, sale. Además que yo soy de las que cree que contar algo sin que esté confirmado da mala suerte. No podemos confirmar nada", agrega Constanza Lüer.

"Pero lo hemos pensado mucho", añade una misteriosa Lewin.

"Si tú me quieres, tienes que saber bailar"

-La gira de los 20 años se cerrará el próximo 9 de mayo en Blondie, ¿Qué puede esperar la gente para ese día?

Lewin: Vamos a cerrar esta gira de los 20 años de Supernova así que me imagino que va a ser un show de larga duración.

Lüer: Vamos a tocar canciones que no hemos tocado casi nunca y que la gente siempre nos pide.

Lewin: De hecho, planeamos un show donde no haya ningún cover, puro Supernova, esa es a lo menos mi idea. Y tener invitados, pero invitados que canten nuestras canciones, ¡si es nuestro cumpleaños! (risas). Yo quiero ir a pasarlo bien, ¿cachai? Bueno, yo a Blondie voy a pasarlo bien siempre, pero en este cierre de la gira de 20 años lo voy a pasar mejor.