Lollapalooza se hará en noviembre de 2021 con nuevo cartel y opción de reembolso

Tal como adelantó Culto el mes pasado, Lollapalooza Chile no tendrá versión 2020 debido a la pandemia del Covid-19. La décima edición local del popular festival de música, postergada desde marzo, no se hará tampoco en noviembre y se trasladará finalmente para fines de 2021, según oficializaron ayer los organizadores del evento.

Tras varias semanas de conversaciones internas y gestiones con sus socios de la región, la productora Lotus definió que el espectáculo se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre del próximo año. Así lo dieron a conocer ayer en un mensaje publicado en paralelo con sus pares de Brasil y Argentina, donde aseguraron que las entradas ya adquiridas serán válidas para esta nueva fecha. Por otra parte, quienes no puedan asistir bajo estas nuevas condiciones, podrán pedir el reembolso del ticket entre el 11 de septiembre y el 12 de octubre a través de los canales de venta de Puntoticket.

Sobre este punto, desde la producción señalan que el trámite se podrá realizar de forma online y sin necesidad de ir a una sucursal física, a través de un botón que se habilitará a contar de esa fecha en el sitio de la ticketera y llenando un formulario en línea. Además, subrayan que no se exigirá a los usuarios entregar motivos de fuerza mayor para justificar la solicitud.

El proceso estará disponible para todos quienes quieran solicitar la devolución de su dinero y hayan comprado sus boletos en Puntoticket, mientras que quienes lo hicieron a través de Hites deberán revisar la información disponible de los puntos de venta habilitados de la multitienda.

El anuncio de ayer implica una cirugía mayor en los detalles ya anunciados para el Lollapalooza santiaguino de este año y cambia el panorama regional para la próxima temporada: si bien el festival mantendrá en 2021 sus dos versiones en paralelo en Chile y Argentina -que se harán el mismo fin de semana-, la edición brasileña de la cita se adelantará para septiembre del próximo año. Una modificación que hace suponer que la parrilla artística del evento en ese país será diferente a la que tendrá en el Cono Sur.

No es la única diferencia: en el caso de Lollapalooza Brasil, el anuncio de los organizadores no incluye la opción de la restitución del dinero de las entradas. Una omisión que, según trascendió, responde a una nueva normativa aprobada por el gobierno de Jair Bolsonaro, según la cual las productoras de eventos no están obligadas a ofrecer reembolso por las entradas de shows cancelados, siempre y cuando éstos se reprogramen.

En cuanto al cartel de artistas que se trabaja para esta postergada décima edición del festival, que inicialmente incluía a Guns N’ Roses, The Strokes, Lana del Rey, Travis Scott y Gwen Stefani -entre otros-, desde Lotus señalan que próximamente compartirán “un nuevo y renovado lineup”, aunque aún no se ha definido una fecha para compartir esa información al público.

En ese sentido, fuentes al tanto de esas conversaciones aseguran que la parrilla cambiará considerablemente para el próximo año, aunque no se descarta que uno o dos nombres importantes se puedan repetir en el cartel. Todo esto, obviamente, sujeto a la disponibilidad de los artistas durante el segundo semestre de 2021. Las mismas fuentes comentan que, al menos por ahora, desde Lollapalooza no se ha trabajado en alguna actividad especial para marzo próximo.