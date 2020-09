Vitrina: Denisse Malebrán, Gianluca, Zoé y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Gianluca - “Agua”

“Gigantes egoístas, están por todos lados. En El Melón el agua cae por gotario”, canta Gianluca, que por esta ocasión sale desde las líricas de romance y problemas existenciales, para involucrarse en la contingencia.

En su nuevo sencillo, “Agua”, el artista colabora con la campaña Suelta el Agua, de Greenpeace, la que busca visibilizar los problemas de escasez hídrica que afectan a varias localidades de la zona centro del país. En este caso, a la localidad de la región de Valparaíso.

“Desde el estallido que me da vueltas en la cabeza esta constante de ser un aporte, sea de manera anónima o pública -cuenta Gianluca-. Cuando Greenpeace me contactó y conocí la historia de El Melón a través de sus habitantes, me motivé con hacer una canción para mostrar todas esas realidades”.

El nuevo sencillo del artista -quien hace algunas semanas presentó su mixtape G-Love 2- además cuenta con un video grabado en la localidad, dirigido por Ringo Valenzuela y con las ilustraciones de Violeta Cereceda. “Estoy feliz de poder poner los sentimientos de la gente en una canción para que todos y todas estemos al tanto de lo que están viviendo en El Melón, que además del tema del agua ha vivido negligencias históricas con la minera, como pasó durante lo sesenta cuando el pueblo se llamaba El Cobre”.

Denisse Malebrán - “Tarde”

Denisse Malebrán. Foto: Pablo Montt.

Tras conocerse tres canciones, llega el último single de adelanto del nuevo álbum solista de la cantante Denisse Malebrán, titulado Antípoda. Se trata de una composición titulada “Tarde”, la que es definida por la artista como “una canción de ruptura, de ir rearmándose; es una especie de segunda parte de ‘Piezas’, mi single anterior, donde uno rompe con la estructura en la cual habita”.

Aunque buena parte de las canciones del álbum fueron escritas durante el verano de 2019, a fin de ser publicadas en los últimos meses del año, los sucesos del estallido social y la pandemia, determinaron otra cosa. “Al postergar el lanzamiento comenzamos a reconstruirlo, sacamos unos temas y agregamos otros, de hecho entre marzo y abril de este año compuse las últimas canciones, así que finalmente terminamos haciendo otro disco, con parte de lo que iba a ser, más las nuevas composiciones”, explica la artista.

Algo de ese cambio había sido adelantado por la voz de Saiko en conversación con Culto en abril. “Lo que pasa es que no son tan evidentes porque desde mi formación estética me da un poco de plancha -señaló-. Yo no podría salir, como pasó con varios colegas, a hacer un tema que respondiera al estallido social; a mí no me nace. Pero entiendo y respeto a gente que sí le resulta”.

El sencillo “Tarde” también tendrá un videoclip, actualmente en producción cuyo estreno se espera para finales de septiembre. “No hago un video solista hace más de 10 años; los últimos ocho he estado trabajando solamente con Saiko, por lo que será un momento importante, en lo personal y como músico y compositora”. Se espera que Antípoda se publique en octubre.

Humboldt - “Nuestra Historia”

Humboldt. Foto por Fabián Molina.

Al estilo de los artistas de música urbana, la banda Humboldt ha decidido una estrategia de lanzamiento de singles individuales, sin necesariamente la novedad de un largaduración. Con “Nuestra Historia”, el grupo de la región de Valparaíso incursiona además en una forma de canción que toma el lenguaje pop y sus cruces con la psicodelia.

“Lo que se viene no está pensado para un álbum -señala Christian Silva, voz y guitarra del grupo-. Estamos inquietos sobre cómo hacer lo que hacemos y ahora es la oportunidad de hacerlo con libertad. El concepto de single da espacio para no requerir un hilo conductor como lo hemos hecho antes. Es una flexibilidad que nos acomoda y nos parece súper rica”.

El mismo Silva se ocupó de la producción y mezcla del single, masterizado por el muy cotizado Chalo González. En tanto, para los próximos meses anuncian una colaboración junto con los nacionales Liricistas, en el remix de una de su canción “Prohibidos”.

Zoé - “Karmadame”

El inminente nuevo álbum de los mexicanos Zoé, tiene un nuevo adelanto. Un tema de casi cinco minutos, titulado “Karmadame”, escrito y compuesto por León Larregui, que mezcla los universos del pop y la psicodelia. “Fui tu rey, fui tu esclavo, fui tu santo, fui tu diablo”, canta en el coro, en un juego de contraposiciones.

La canción fue grabada por el grupo con microfonía y equipos utilizados especialmente para la ocasión. Además, la producción corrió a cargo de Craig Silvey, quien ha trabajado con artistas de la talla de Arcade Fire, Kasabian, Stereophonics, Noel Gallagher y Florence and The Machine, entre muchos más.

Sobre el próximo disco del conjunto, titulado Sonidos de Karmática Resonancia, los músicos han señalado que se lanzará en 2021. Mientras, para fines de este año se espera el álbum Reversiones, en el que artistas como Alejandro Fernández, Bronco, Mon Laferte, Andrés Calamaro, Juanes, Manuel Carrasco, entre otros, grabarán versiones del catálogo de los mexicanos.

Vuelveteloca - Contra

Son solo seis canciones, pero la ambición fue extensa. Con el tiempo en contra por la partida de dos de sus integrantes a España, la banda chilena Vuelveteloca registró su séptimo álbum de estudio, titulado Contra, con el productor Pablo Stipicic en las perillas. Se trata de un registro que gira sobre un sonido más seco y con temas menos rígidos en el armado de sus partes.

“Fue un proceso de creación distinto, llegamos al estudio con una estructura de canción, la letra incompleta y algunas ideas de arreglos, por lo que fuimos trabajando con Pablo, grabando todo por separado, dándonos espacio para experimentar y probar nuevas ideas”, detallan desde el grupo.

Por ello, es que la banda asegura que se trata de un trabajo más arrojado, del que se adelantaron los sencillos “Ciudades Subterráneas” y “Puentes Etéreos”. A estos se le suma un tercero, “Un millón de años”, que cuenta con un video oficial montado a partir de las grabaciones de cada integrante del cuarteto desde su casa.

“No es un típico disco de rock psicodélico ni de pop, tampoco suena como un típico disco de Vuelveteloca, sino que muestra el lado más experimental y osado de la banda, atreviéndose con nuevos sonidos y temáticas”, aseguran.

Niños del Cerro - No Va a Pasar el Tiempo en Vano

Niños del Cerro. Foto por Carlos Molina.

El show de lanzamiento del bien comentado álbum Lance, en Matucana 100, fue la oportunidad que los floridanos Niños del Cerro aprovecharon para grabar un registro en vivo. De las 18 canciones que tocaron esa noche del 7 de diciembre, son 12 las que se escuchan en el álbum titulado No va a pasar el tiempo en vano.

“Si bien nuestra ejecución no es la más limpia o prolija (y nunca lo ha sido), tiene una energía que nos gusta mucho, y por lo mismo hoy queremos regalarlo a quien le pueda interesar, considerando el contexto que estamos viviendo -comentó el grupo en un comunicado-. Extrañamos muchísimo tocar en vivo y no sabemos cuándo podremos volver a tener un show así de intenso”.

Además de estar disponible en las plataformas de streaming, el registro de una hora y diez minutos se liberó para su descarga gratuita en YouTube, gracias a un link habilitado para tal efecto.

