Del metal al blues: vocalista de Judas Priest anuncia disco solista

La música da para todo, incluso para los artistas a veces incursionen en géneros en los que aparentemente no tienen mucha conexión.

Este es el caso de Rob Halford, el cantante de Judas Priest, quien dio a conocer que se encuentra trabajando en un disco solista, pero no de metal, sino de blues.

“Estuve trabajando en este LP de blues con mi hermano, mi sobrino y amigos, con los que hicimos el disco Celestial. Nos la pasamos muy bien y ellos tienen mucho talento. Y esa cosa del blues nunca me abandonó, es solo parte del rock and roll”, afirmó el músico en entrevista con el podcast Paltrocast With Darren Paltrowitz,

Para Halford, el hecho de incursionar en otro estilo no es problema, es algo que -a su juicio- ha guiado incluso el trabajo de Judas Priest: “Mantener una mente abierta en la música es realmente importante. Como dijimos muchas veces en Priest, somos muy conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, en el metal y fuera de él. Hay tantas formas de inspirarse que es una tontería ponerse unas anteojeras y mantenerse concentrado en una dimensión (al menos lo es para Priest). Por eso, como banda, siempre fuimos tan diversos con nuestra música. En un minuto podemos tocar ‘Painkiller’ y al minuto siguiente ‘Turbo Lover’”.

No es la primera vez que Halford incursiona en estilos fuera del metal. Entre 1997 y 1998 formó parte del proyecto Two, con el publicó dos álbumes con sonidos ligados a la música electrónica.