Los videos inéditos de Gustavo Cerati: “Sería muy egoísta de mi parte tener ese material y no compartirlo”

“Había -yo le llamo- una ‘big picture’ ¿no?, como una idea visual y sonora bastante clara, no siempre me pasa, no significa demasiado eso porque en el camino podés encontrar cualquier cosa, pero bueno, creo que estaba bastante planteado esa idea de trayecto”, dijo Gustavo Cerati sobre el concepto macro de Fuerza Natural, según consigna Cerati en primera persona, libro de Maitena Aboitiz.

El que fue su quinto -y último- disco de estudio de su etapa solista, tiene un sonido diferente. Abraza lo acústico y el folk, con una estética western-road-movie para sus videoclips. “Un trayecto que me desplaza por diferentes lugares. Por eso es que por momentos es rockero y en otras oportunidades es folk. Además, hay campo, hay cosmos, hay psicodelia, así como algunas cosas infantiles. También hay amor y en este trabajo no hay mucho odio”, dijo el cantautor argentino sobre su obra.

Cansado de la concepción clásica de videoclip, intentó hacer algo diferente. Si bien su salud le impidió completar el proyecto, logró publicar dos videos que dieron una idea del cuadro general que se dibujaba en la mente de Cerati.

“Por ahí mi idea sería hacer como algo más general que involucre todos los temas y entrelazarlos como en una especie de road movie o algo así. Así que estoy en ese plan, un poquito más grande en cuanto a poder graficar todo el disco desde cierta narrativa. Tampoco que sea una película, pero me imagino hacer, como te decía, un viaje en donde vayan pasando esos temas y unirlos de alguna manera”, diría Cerati en una de sus últimas entrevista antes del ACV que el 15 de mayo de 2010 lo sumió en un estado de coma por cuatro años.

Cerati alcanzó a grabar dos videos que fueron posteriormente publicados -”Deja vú” y “Rapto”- y otros dos que no llegaron a obtener la aprobación final del cantante -“Cactus” y “Magia”.

Según dijo Andy Fogwill, director de los videoclips, en entrevista con Rolling Stone en 2018, “Magia” quedó en un 85% de avance y “Cactus” fue grabado incluso antes. Pero actualmente, las cintas de ambos permanecen en una caja fuerte. “Creemos que no es momento de mostrar este material”, dijo Damián Amato, Presidente de Sony Music, para el mismo medio.

Por ahora, la decisión no ha cambiado por parte de Fogwill o los ejecutivos de Sony Music, al menos no públicamente. Pero los vestigios de aquel rodaje y el inédito “Cactus”, dio una ventana a seguidores del cantautor a partir de una publicación en Instagram.

El 11 de agosto de 2020, Francisco Casagrande -productor argentino que se desempeña como Location Manager y Fixer- subió a su cuenta personal de instagram una fotografía -hasta entonces- desconocida de Gustavo Cerati. Se muestra vistiendo el mismo traje azul utilizado en el rodaje de sus videos para Fuerza Natural, caminando entre cactus.

Si bien Casagrande había posteado una imagen nueva para el público en julio del mismo año, fue la que publicó a propósito del cumpleaños del cantante la que, en palabras del locacionista, “explotó”.

“La verdad nunca me informaron ni solicitaron guardar el material herméticamente, no eran tiempos de redes sociales. Sabía que no se había terminado de filmar ’Cactus’ y que lo que grabaron de ’Magia’ en Buenos Aires tampoco se estrenó”, dijo Francisco Casagrande en conversación con Culto.

“Yo había subido algunas fotos y al igual que otros que estuvieron en la filmación, pero sin repercusión, porque no es lo que buscamos, sino que compartimos nuestra profesión y las imágenes de backstages, de los viajes, de los famosos con los que trabajamos... Un fanático las levantó y publicó en sus redes, pero no pasó demasiado”, recordó Casagrande del primer post, que tuvo un perfil más bien bajo.

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

“El día del cumpleaños de Gustavo, vi que un amigo subió una foto con él y como homenaje repetí una de las fotos que había subido antes, pero los seguidores de Gustavo comenzaron a pedirme si tenía más, que era algo ’hermosísimo’ y una ’caricia en ese día especial’ y ’en medio de la pandemia’. Me sensibilicé y subí una foto más y un videito de pocos segundos”, añadió el locacionista.

Los mensajes de agradecimientos y peticiones por más material inédito, comenzaron a llenar la bandeja de entrada de Casagrande, quien desempolvó su archivo personal y liberó más y más fotos de aquellos días en la pampa argentina.

“Volví a subir más fotos, con algunas notas, pensando solamente en los seguidores de Gustavo y que sería muy egoísta de mi parte tener ese material y no compartirlo libremente a los fanáticos de Gustavo. (...) Es algo increíble y no dejo de sorprenderme. Incluso me proponen comprarme el material, cosa que me niego no lo haría”, agregó.

Francisco creció con la música de Gustavo Cerati -tanto como líder de Soda Stereo como en su etapa solista-, pero no se declara particularmente fanático de su música. “Reconozco que mi gusto particular por la música de Gustavo, sus composiciones, letras y especialmente su virtuosismo para tocar la guitarra; vino después, cuando salió Fuerza Natural y persiste hasta ahora”.

Si bien se desempeñaba como locacionista freelance, sin formar parte de la productora ni la discográfica, de alguna forma Francisco fue parte del rodaje en la zona argentina de Salta.

Siempre consultado por diferentes tipos de locaciones, para todo tipo de proyectos. El Jefe de Producción de Landia, productora a cargo de los videos de Cerati para aquel disco, hizo una búsqueda en un foro de locacionistas. Querían trabajar en un cruce de vías de tren con una buena ruta en zona desértica y no encontrado nada que convenciera al director -Andy Fogwill-.

“Me puse en contacto con él diciendo que en la zona de Salta y Jujuy encontraría eso que busca. Le mandé imágenes de referencia del famoso ’Tren a las Nubes’ y algunos paisajes. Todavía no me decía de qué se trataba el proyecto, pero eso es algo normal en nuestro trabajo. Mostró estas imágenes y gustaron, entonces me llamó para definir dónde eran, que se necesitaba de permisos y cómo hacer para ir a filmar. Ahí me dijo que era un videoclip del nuevo disco de Gustavo Cerati y me entusiasmó”, recordó Casagrande sobre aquella oferta de trabajo.

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

Tras mandar más imágenes de la zona y un presupuesto estimado, le respondieron que no contaban con tanto dinero para filmar en esos parajes, ya que el hotel más cercano estaba a dos horas de distancia y el set de rodaje a unos 2.600 metros de altura.

“Pocos días después me vuelven a contactar para decirme que a Gustavo le habían fascinado esos lugares y quería ir allí y que la respuesta del productor fue ’Y bueno, tendremos que gastar 20.000 dólares más...’ Recuerdo esa frase cómo si fuera hoy...”, añadió.

Luego de solicitar los permisos pertinentes y complementar con una exploración completa del lugar, fijaron cronograma de rodaje para dos jornadas que comenzaban antes del amanecer y concluían al atardecer.

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

“Durante el almuerzo nos mostraron el disco, desde un iPod, ya que todavía no había salido y ’Deja Vú' me voló la cabeza, por su potencia, sus guitarras y sus efectos. Montamos todo antes del amanecer, con un catering y dos motorhomes, estaba el camión que trasladaba el auto y camión cámara-car para montar la cámara en movimiento, y un camión con equipamientos. Teníamos policías cortando la ruta, aunque allí el tránsito es muy escaso”, detalló Casagrande.

Para “Deja vú”, primero grabaron a la bailarina con un fondo azul -a modo de croma-, donde luego aplicarían el tren. Al ver que se aproximaba el tren real, grabaron a la bailarina con el ’Tren a las nubes’ a una distancia segura para hacerse una idea de las dimensiones.

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

En una oportunidad, Fogwill incluso le pidió a Casagrande hacer de ’doble’ de Cerati para una de las tomas. “El director me pidió manejar el auto en los planos donde se lo ve de lejos, me dijo ’¿Podés hacer de doble de Gustavo? No se te va a ver. Es un plano muy chiquito...’ No lo podía creer, muchas veces aparecemos como extras para rellenar el cuadro, pero nunca me habían preguntado semejante honor!”, desclasificó.

“Luego del atardecer fuimos a un sector hacia el oeste y filmamos unas escenas nocturnas, para otro video con Gustavo caminando por la ruta con la famosa caja de madera en la mano. Nunca supe para qué canción serían esas imágenes”, añadió el locacionista, sobre una de las tantas tomas que permanecen en una caja fuerte.

El segundo día siguieron grabando escenas de “Deja Vú” y posteriormente filmaron escenas de “Cactus”, donde Casagrande escuchó la canción por primera vez. Al terminar, rodaron algunas escenas más con el Datsun, y luego bajaron hacia la van. Como el vehículo había vuelto a la base, Francisco se ofreció a llevar a Gustavo en su automóvil.

Gustavo Cerati Fuerza Natural. Foto: Archivo personal de Francisco Casagrande. Instagram: @panchocasagrande

“En ese momento pude cruzar palabras con él, no quería incomodarlo. Le pregunté cómo estaba, me dijo ’Bien, cansado’. Le dije que era normal, por el sol y la altura y que él había estado caminando por el campo entre los cactus. Le pregunté si le gustaba el lugar, me dijo que sí, que no lo conocía de antes, que había estado en Jujuy [donde filmó ‘Cuando pase el temblor’ con Soda Stereo].... Fue mi momento con Gustavo”, rememoró en conversación con Culto.

El último recuerdo que Francisco Casagrande tiene de aquel trabajo con Cerati, es una rápida despedida: “‘Chau chicos, gracias por todo’... Imaginábamos un Gracias Totales...”, dice a modo de broma, antes de referirse a la impactante noticia de su ACV.

“Muy mal, muy triste todo. Lamenté muchísimo que no lo atendieron como corresponde en Venezuela. (...) Fue una experiencia en lo profesional y lo personal increíble e irrepetible. Aunque sinceramente no teníamos conciencia de lo trascendental del proyecto y que lamentablemente sería de los últimos videos filmados por Gustavo”, analizó respecto de aquellas fotografías que este año vieron la luz pública.

“Simplemente soy un Productor de Locaciones que estuvo en el lugar correcto, en el momento indicado con una cámara en la mano y luego la generosidad de compartir estas fotos ante el insistente pedido desinteresado de los seguidores de Gustavo Cerati”, concluyó Francisco en conversación con Culto.